Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy, z Colinem Firthem i Catherine McCormack

Jest już dostępny oficjalny zwiastun wyczekiwanego serialu Lockerbie: A Search for Truth (Lockerbie: W poszukiwaniu prawdy), w którym główne role grają Colin Firth oraz Catherine McCormack.

Serial opowiada historię dr. Jima Swire’a, nieustępliwego ojca walczącego o sprawiedliwość i prawdę po tragicznej śmierci ukochanej córki w katastrofie samolotu linii Pan Am 103 nad spokojnym szkockim miasteczkiem Lockerbie. W pełnym spisków świecie targanym międzynarodowymi konfliktami, dr Jim Swire (Firth) traci wiarę w swoje przekonania i poglądy. Rozpoczyna kontrowersyjną, trwającą kilkadziesiąt lat krucjatę, która prowadzi go m.in. na libijską pustynię, gdzie spotyka się z pułkownikiem Muammarem Kadafim (Nabil Alraee). Dociera również do Holandii, gdzie trwa proces skazanego za zamach Libijczyka Abdelbaseta al-Megraha (Ardalan Esmaili). Serial pokazuje destrukcyjny wpływ katastrofy lotu Pan Am na rodzinę Jima i Jane (McCormack) oraz pozostałych bliskich ofiar z całego świata.

Pierwsze dwa odcinki tego miniserialu będą dostępne od 28 lutego wyłącznie w SkyShowtime. Kolejne trzy odcinki będą pojawiać się w serwisie co tydzień.