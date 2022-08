Robbie Williams prezentuje Lost

Robbie Williams wydaje nowy singiel Lost — utwór pochodzący z jego albumu XXV, którego premiera już we wrześniu.

Nowa piosenka, wyprodukowana przez Guya Chambersa i Richarda Flacka, to poruszający utwór z przejmującym tekstem, elementami fortepianu i urzekającym dźwiękiem smyczków. „Lost opowiada o czasach, kiedy zachowywałem się lekkomyślnie” – wyjaśnia Robbie Williams.

Wydawnictwo świętujące 25-lecie solowej kariery Robbiego zawierać będzie niezliczone przebojowe single i uwielbiane przez fanów utwory. Piosenki zostały na nowo zorkiestrowane przez Julesa Buckleya, Guya Chambersa i Steve’a Sidwella oraz nagrane z prestiżową Metropole Orkest z Holandii. XXV będzie dostępny w dwóch formatach CD (standardowym i deluxe) o różnych kolorach oraz na płycie analogowej.

Robbie ma na swoim koncie 6 spośród 100 najlepiej sprzedających się albumów w historii Wielkiej Brytanii, sprzedał 80 milionów albumów na całym świecie, jego 14 singli dotarło do pozycji numer 1. Także do niego należy rekord nagród BRIT – 18 to więcej niż zdobył jakikolwiek inny artysta w historii muzyki.