JBL Bar 1000 – wyjątkowy pomysł na prezent klasy premium

Najwyższy aktualnie model serii JBL Bar, czyli JBL Bar 1000, to zupełnie wyjątkowe rozwiązanie i świetny pomysł na prezent.

JBL Bar 1000 to panoramiczny dźwięk przestrzenny 3D bez ograniczeń. Filmy, muzyka i gry z dźwiękiem, które stawiają w samym środku akcji, dzięki 880 W całkowitej mocy wyjściowej systemu i grzmiącemu basowi z 10-calowego subwoofera. JBL Bar 1000 jest wyposażony w technologię MultiBeam i cztery przetworniki skierowane w górę – dwa w soundbarze i dwa w odłączanych, zasilanych akumulatorowo głośnikach surround – dzięki czemu otacza słuchacza sferą dźwięku przestrzennego Dolby Atmos i DTS:X 3D z szeroką, przestrzenną sceną dźwiękową bez konieczności prowadzenia dodatkowych kabli. Dzięki technologii PureVoice, która sprawia, że dialog jest wyraźny nawet wtedy, gdy inne dźwięki są najgłośniejsze. A w czasie odtwarzania muzyki można poczuć się tak, jakby zespół grający był tuż obok. Ulubioną listę odtwarzania można przesyłać przez AirPlay, Alexa MRM i Chromecast built-in. W ten sposób można doświadczać wspaniałych wrażeń koncertowych, nie wychodząc z salonu. Dźwięk przestrzenny True Dolby Atmos, DTS:X i MultiBeam pozwala zanurzyć się w kinowej jakości dźwięku 3D. Dzięki dwóm przetwornikom w głośniku centralnym i dwóm w odłączanych głośnikach, JBL Bar 1000 zapewnia prawdziwy dźwięk przestrzenny Dolby Atmos i DTS:X oraz MultiBeam. Dodatkowo odłączane głośniki surround dają radość z prawdziwego brzmienia przestrzennego bez kłopotliwych przewodów i połączeń zasilania. Wystarczy umieścić za widzami dwa odłączane, zasilane akumulatorowo głośniki surround, aby dać się porwać niesamowitemu dźwiękowi.

Wbudowana łączność Wi-Fi z AirPlay, Alexa Multi-Room Music i Chromecast to odkrywanie nowych brzmień, dzięki dostępowi do ponad 300 internetowych serwisów muzycznych. To słuchanie ulubionych treści audio, internetowych stacji radiowych i podcastów w zachwycającej jakości. Połączenie Wi-Fi umożliwia także automatyczne aktualizacje oprogramowania, dzięki czemu zawsze można korzystać z najnowszych funkcji.

Dzięki całkowitej mocy systemu 880 W JBL Bar 1000 przekształca filmy, muzykę i gry w niezwykłe doznania dźwiękowe, wciągając widza w sam środek akcji. Bezprzewodowy 10” subwoofer porywa precyzyjnym basem dodając emocji do filmów akcji i wzruszeń do muzyki.

Technologia PureVoice wykorzystuje unikalny algorytm do optymalizacji czystości głosu, dzięki czemu żadne słowo dialogu nie ma prawa umknąć, nawet gdy efekty przestrzenne osiągają swoje maksimum. HDMI eARC z funkcją 4K Dolby Vision Passthrough cieszą nieskompresowanym dźwiękiem przestrzennym Dolby Atmos za pośrednictwem jednego kabla HDMI, a trzy złącza wejściowe HDMI zapewniają również jakość wideo 4K ze zgodnego odtwarzacza wideo lub konsoli do gier.

Aplikacja JBL One pozwala dostosować korektor i sterować wszystkimi zgodnymi głośnikami z jednego wygodnego miejsca. Pozwala też łatwo skonfigurować soundbar, spersonalizować ustawienia i przeglądać zintegrowane usługi muzyczne w celu znalezienia nowego ulubionego utworu.

Każdy pokój jest inny, dlatego tak istotna jest kalibracja dźwięku. Ta funkcja gwarantuje, że JBL Bar 1000 zapewni najlepsze efekty przestrzenne 3D w każdym wnętrzu i układzie pomieszczenia. Soundbar współpracuje z głośnikami wyposażonymi w asystenta głosowego. Wystarczy połączyć go z urządzeniem obsługującym asystenta głosowego, aby natychmiast poprosić Alexę, Asystenta Google lub Siri o przesłanie strumienia ulubionej muzyki do głośnika soundbar.