TEST: Audio Pro Link 2

Skandynawscy specjaliści z Audio Pro mają bardzo szerokie portfolio produktowe, od niezwykle uroczych głośników Bluetooth w kolorze różowego złota po duże i poważne głośniki podłogowe. By nie stać w miejscu, trzeba się jednak rozwijać. A progres poczynić powinni prawdopodobnie także posiadacze starszego sprzętu hi-fi.

Rezygnacja z niego często nie jest decyzją słuszną, gdyż skoro już charakteryzuje się on długowiecznością, warto podtrzymać tę sytuację i zdecydować się na unowocześnienie zestawu. Jak można to zrobić? Rozwiązaniem może być orzeźwienie, jakie da się zafundować swojemu hi-fi z Link2.

Audio Pro Link2 to wysokiej jakości streamer audio drugiej generacji, oferujący natychmiastową aktualizację starszej konfiguracji komponentów audio o nowe możliwości, takie jak AirPlay 2, Google Cast (np. Roon) i własną platformę multiroom Audio Pro.

Urządzenie w kształcie prostokątnego pudełka zrywa ze wyglądem swojego pierwowzoru w kształcie dysku, teraz będąc bliższym wizualnie, ale także i rozmiarem (36 x 180 x 126 mm) serii minikomponentów Schiit Audio.

Streamer został wyposażony w wiele wejść, przewyższając w tym aspekcie oryginał, opierający się przede wszystkim na połączeniu AirPlay. W ten sposób Link2 pozwala na przeniesienie innych źródeł, w tym gramofonów, odtwarzaczy CD i głośników stereo do świata strumieniowego Wi-Fi. Link2 ma cztery wejścia i trzy wyjścia, w tym wejście i wyjście RCA, koncentryczne, optyczne, Ethernet, port USB i oczywiście połączenie bezprzewodowe przez Wi-Fi (802.11 b/g/n 2,5 i 5 GHz) i Bluetooth. Należy pamiętać, że pomimo możliwości zmodernizowania przez sprzęt swojego klasycznego zestawu, potrzebny może być jeszcze przedwzmacniacz gramofonowy.

Bez względu na to, czy chcesz odsłuchiwać swoje winyle czy playlisty, możesz je transmitować do różnych pokoi

Źródła analogowe podłączone do Link2 mogą być przesyłane strumieniowo do innych głośników za pośrednictwem aplikacji Audio Pro, a ponieważ sam Link2 jest koncentratorem AirPlay 2 / Google Cast, pojawia się jako urządzenie do przesyłania strumieniowego i może być pogrupowany z innymi sprzętami, co pozwala na osiągnięcie konfiguracji multiroom. Bez względu na to, czy chcesz odsłuchiwać swoje winyle czy playlisty, możesz je transmitować do różnych pokoi.

Ponadto Link2 obsługuje zarówno Spotify Connect, jak i Tidal Connect, dzięki czemu można przesyłać strumieniowo dźwięk bezpośrednio z tych serwisów do Link2 i na wybrane głośniki. Aby było jeszcze łatwiej, na górze Link2 znajdują się cztery przyciski ustawień wstępnych, dzięki czemu wybór ulubionej internetowej stacji radiowej lub listy odtwarzania jest bardzo prosty.

W praktyce urządzenie działa banalnie. Sieciowy strumień audio, który jest dostarczany przewodowo lub bezprzewodowo, dekodowany jest przez sprzęt na sygnał analogowy, a następnie wysyłany do wzmacniacza, odbiornika lub pary zasilanych głośników za pośrednictwem RCA.

W drugim rozwiązaniu Link2 może wysyłać ten cyfrowy strumień bezpośrednio do zewnętrznego przetwornika cyfrowo-analogowego przez wyjście optyczne lub koncentryczne. Do tego dochodzą wspomniane opcje dotyczące serwisów streamingowych czy portu USB, do którego można podłączyć pamięć masową. Bez względu na metodę używania Link2, streamer kontrolować można przez aplikację Audio Pro Control. W niej zresztą można także zarządzać więcej niż jednym streamerem w domu.

Link2 firmy Audio Pro jest dostępny w cenie 1 500 PLN. Co ciekawe, mniejszy, tańszy i bardziej podstawowy Audio Pro Link1, pozostaje dostępny jako produkt alternatywny, kosztując około 540 PLN.

Znasz kogoś, kto kocha muzykę, ale ma zestaw hi-fi lub gramofon, którym przydałoby się trochę odświeżenia – a te „okazje” z Czarnego Piątku nie przyniosły ci pożądanego prezentu? Audio Pro Link2 może ci to wynagrodzić.

Specyfikacja