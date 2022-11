TEST: Jabra Elite 5

Jabra wypuściła swoje najnowsze słuchawki — Elite 5 — które zostały zaprojektowane tak, aby zapewniać imponujący dźwięk, eliminując dźwięki otoczenia, dzięki czemu możesz skupić się na muzyce i treściach. Jak wypadają na tle bogatej konkurencji?

Słuchawki mają hybrydową, aktywną redukcję szumów, która jest zasilana przez Qualcomm QCC Bluetooth SoC. Mikrofony są używane wewnątrz i na zewnątrz ucha, aby dokładnie wykrywać hałas otoczenia i go eliminować.

Jabra Elite 5 są mniejsze niż większość słuchawek dostępnych na rynku i są ukształtowane tak, aby po włożeniu do uszu, wygodnie się w nich mieściły. Jednocześnie praktycznie z nich nie wystają, przez co mogą być na pierwszy rzut oka niezauważalne przez inne osoby. Słuchawki są odporne na kurz i wodę (stanard IP55), dzięki czemu jak złapie nas deszcz to nie musimy się martwić, że coś im się stanie.

Parowanie ich jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki Google Fast Pair — pojawiają się na ekranie smartfona z Androidem w celu połączenia jednym przyciskiem. Użytkownicy iPhone’a będą musieli przejść do ustawień Bluetooth w celu klasycznego parowania. Elite 5 wyposażone są także w Bluetooth Multipoint, co oznacza, że można być podłączonym do dwóch urządzeń jednocześnie i płynnie się między nimi przełączać.

Trzeba przyznać, że redukcja szumów w Jabra Elite 5 działa bardzo skutecznie w swoim segmencie. W rezultacie mogliśmy delektować się podcastami i muzyką w komfortowych, pozbawionych hałasu z zewnątrz warunkach. Model ten nie ustępuje bardzo tym od droższych marek, z pewnością zarabiając na siebie z nawiązką. Jeśli z kolei chcesz słyszeć wszystko, co dzieje się wokół, możesz to zrobić za pomocą stuknięcia w słuchawkę, np. gdy chcesz zamówić kawę lub usłyszeć ruch uliczny na drodze.

Jabra Elite 5 czerpią swoją jakość z precyzyjnie dostrojonych przetworników 6 mm, które zapewniają wyraźny i ostry dźwięk, który dochodzi do uszu przy dużej głośności bez zniekształceń. Szkoda tylko, że słuchawkom brakuje nieco basów. W wielu gatunkach jest on wystarczająco słyszalny, ale w tych, w których wymaga większej intensywności, mogłoby być go więcej. Jabra Elite obsługuje kodeki SBC, AAC i Qualcomm aptX. W aplikacji Jabra+ można uzyskać dostęp do korektora, aby dostosować basy, średnie i wysokie tony.

Wspomniane zewnętrzne elementy słuchawek pozwalają także dotykowo kontrolować muzykę i odbierać połączenia telefoniczne. Te są kolejną wyróżniającą się cechą Jabra Elite 5 dzięki sześciu mikrofonom, które ograniczają wiatr i hałas z zewnątrz, gwarantując wyraźniejsze słyszenie i bycie słyszanym podczas połączeń. Słuchawek można również używać do uzyskiwania dostępu do Asystenta Google i Alexy.

Po stronie baterii Jabra Elite 5 może zaoferować do siedmiu godzin odtwarzania przy włączonym ANC. Etui ładujące można ładować bezprzewodowo lub za pomocą kabla USB-C i zapewnia łącznie 28 godzin działania. Jeśli się spieszysz, szybkie, 10-minutowe ładowanie zapewni ci godzinę odtwarzania.

Nowe słuchawki Jabry kontynuują tradycję solidnej jakości dźwięku, fajnego wzornictwa i funkcjonalności, które elastycznie pozwolą ci być w kontakcie z muzyką i rozmówcami przez cały dzień.

Specyfikacja