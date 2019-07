Trudno mówić o „odrodzeniu” czarnych płyt – winyle nigdy nie umarły, jedynie czasowo straciły na popularności. Teraz, w dobie strumieniowania i cyfrowych formatów, analogowe formy zapisu dźwięku znów są chętnie kupowane, a coraz więcej artystów decyduje się na unieśmiertelnienie swoich utworów na płytach winylowych.

Nic dziwnego, że gramofony również zyskują popularność wśród różnych grup wiekowych. Niestety, zakup najtańszego modelu z wbudowanymi głośnikami raczej nie pozwoli ci w pełni nacieszyć się tym osławionym, ciepłym brzmieniem. Te przewodowe dostarczają lepszej jakości dźwięku, ale ich konfiguracja i podłączenie mogą okazać się zbyt skomplikowane dla początkujących kolekcjonerów winyli.

Tu do gry wchodzą gramofony Bluetooth, które w zamyśle mają oferować doskonałe brzmienie i prostotę korzystania. Jeśli nie masz w domu wydzielonej „strefy audio”, pokochasz je: odtwarzacz może być ustawiony w dowolnym miejscu, ponieważ nie potrzebuje on połączenia z przedwzmacniaczem, wzmacniaczem i głośnikami.

Testujemy trzy eleganckie propozycje z trzech półek cenowych – sprawdźmy, która z nich najlepiej poradzi sobie z wyzwaniami, jakie przed nią postawimy.

Testujemy…

Audio-Technica AT-LP60XBT

Specyfikacja

ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth aptX i SBC, wyjście 3,5 mm, wyjście RCA/Phono

paskowy WYBÓR PRĘDKOŚCI za pomocą przycisku

za pomocą przycisku CENA 900 PLN

Na pierwszy rzut oka: Dowód na to, że aby uzyskać doskonałe brzmienie, nie trzeba wydawać mnóstwa pieniędzy. Gramofon od Audio-Techniki nie ma wykończenia klasy premium, ale nie wpływa ono na to, co najważniejsze – dźwięk.

Pro-Ject Essential III BT

Specyfikacja

ŁĄCZNOŚĆ SBC Bluetooth, podwójne wyjście RCA/Phono, wyjście RCA liniowe

paskowy WYBÓR PRĘDKOŚCI manualny

manualny CENA 1 790 PLN

Na pierwszy rzut oka: Pro-Ject ma w swojej ofercie gramofony dla każdego, od tanich modeli dla początkujących do ekstrawaganckich produktów, które można… zawiesić na ścianie. Ten sprzęt to bezprzewodowa wersja ich kultowego modelu Essential III. Nieźle wygląda z tym błyszczącym wykończeniem, prawda?

Cambridge Audio Alva TT

Specyfikacja

ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth aptX HD, aptX i SBC, wyjście RCA liniowe

bezpośredni WYBÓR PRĘDKOŚCI za pomocą przycisku

za pomocą przycisku CENA 7 000 PLN

Na pierwszy rzut oka: Najcięższy i najdroższy gramofon w teście jako jedyny otrzymał wsparcie dla aptX HD, który umożliwia przesyłanie plików audio w wysokiej rozdzielczości 24-bit/48 KHz. Ma on także napęd bezpośredni i wkładkę MC – konfiguracja ta jest ceniona przez audiofilów.

TEST 01: Pierwsze wrażenie

Gramofony Bluetooth obiecują nam nieskończony komfort korzystania bez zbędnych kabli i irytujących ograniczeń przestrzennych. Owszem, ich umieszczenie na właściwym miejscu jest łatwiejsze niż w przypadku klasycznych modeli – nie trzeba zwracać uwagi na rozmieszczenie kolumn i innych elementów systemu audio – ale sama konfiguracja połączenia Bluetooth może sprawiać problemy. W procesie tym nie będziesz mógł bowiem skorzystać z wygodnej aplikacji na ekranie smartfona.

Najpierw musisz włączyć tryb parowania w głośniku Bluetooth, potem uruchomić parowanie w gramofonie i poczekać, aż urządzenia się połączą. Brzmi prosto, ale bez wyraźnego wskaźnika zdarzało się nam przeoczyć moment sparowania. Jeśli chcesz następnie dodać kolejny sprzęt Bluetooth, na przykład słuchawki, musisz wyłączyć sparowany głośnik i powtórzyć cały proces. Gdy spróbujesz na nowo połączyć pierwsze urządzenie, pamiętaj o wyłączeniu drugiego, inaczej gramofon sparuje się z niewłaściwym gadżetem. Bez aplikacji proste przełączenie się jest po prostu niemożliwe.

Spośród testowanych odtwarzaczy płyt najmniej problemów sprawił nam AT-LP60XBT. Po wyjęciu z pudełka i włączeniu, przeprowadziliśmy powyższy proces i… wszystko działało bez zarzutu. Osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy z zakresu obsługi gramofonów, docenią fakt, że przed pierwszym odtworzeniem nie trzeba zmieniać ustawień ramienia tonalnego, a jedynie założyć gumowy pasek na talerz.

Spośród trzech odtwarzaczy płyt najmniej problemów sprawił AT-LP60XBT

Z Alva TT od Cambridge Audio nie poszło tak łatwo. Mniej dokładne parowanie Bluetooth to jedno; poza tym konieczna jest jeszcze kalibracja ramienia. Niby przebiega ona bez większych problemów, ale trzeba przyznać, że balansowanie ramieniem na małej, plastikowej „huśtawce”, w celu sprawdzenia siły docisku, było zadziwiającym doświadczeniem.

Gramofon od Pro-Ject jest najtrudniejszy w konfiguracji. Musisz manualnie skalibrować ramię, podłączyć przeciwwagę (umieszczoną zresztą na kawałku linki wędkarskiej) i samemu założyć pasek na napęd. Parowanie Bluetooth sprawia problemy, ponieważ sprzęt nie ma nawet przycisku, za pomocą którego aktywujesz ten tryb. Dopiero po wielu próbach i błędach udało nam się połączyć odtwarzacz z głośnikiem.

Rundę wygrywa…

AUDIO-TECHNICA

Tutaj nie było wątpliwości – gramofon jest gotów do pracy niemal od razu po rozpakowaniu, a parowanie Bluetooth nie sprawia problemów.

TEST 02: Wygląd i funkcje

Jeśli przed przystąpieniem do lektury artykułu, zapoznałeś się ze specyfikacją każdego sprzętu – a w szczególności z ich cenami – na pewno zauważyłeś, że każdy z nich przeznaczony jest dla nieco innej grupy odbiorców.

Audio-Technica AT-LP60XBT to gramofon dla ludu, którego niewielka waga może z początku szokować (jak taki lekki sprzęt oprze się wibracjom podczas odtwarzania płyt?), a wzornictwo nie przypadnie każdemu do gustu. Na szczęście to tylko powierzchowne wrażenie. AT-LP60XBT reklamowany jest przede wszystkim jako sprzęt z Bluetooth, więc obecność tej funkcji podkreślona została w designie. Parowanie rozpoczyna się po naciśnięciu ogromnego przycisku z logiem Bluetooth, a migająca dioda pozwala łatwo zaobserwować status połączenia. Poza tym do dyspozycji dostajemy jedynie zlokalizowane z tyłu wyjście 3,5 mm, które może działać w trybie phono lub liniowym. Jak w starodawnych gramofonach, do opuszczania i ustawiania ramienia służy przycisk – wciskasz guzik, a ustawi się ono samodzielnie i zacznie odczytywać płytę. Po zakończeniu odtworzenia, ramię automatycznie się podniesie. Aby przełączyć się pomiędzy 7- a 12-calowymi nośnikami, wystarczy skorzystać z wygodnego przełącznika, a do zmiany prędkości obrotowej służy przycisk.

W niemal wszystkich kwestiach Pro-Ject zasłużył na same pochwały

Brak tego ostatniego to największa wada Pro-Ject Essential III BT, czyli naszego sprzętu ze średniej półki. Aby zmienić prędkość z 33 na 44 obroty na minutę, musisz ręcznie przełożyć pasek napędu. W innych kwestiach gramofon zasłużył jednak na same pochwały. Eleganckie, błyszczące wykończenie i nowoczesny wygląd doskonale wyglądają na półce, a stabilna konstrukcja daje poczucie, że obcujemy z high-endowym sprzętem. Do naszej dyspozycji oddano również łatwo dostępne złącza, za pomocą których zintegrujemy gramofon z domowym systemem audio: jedno liniowe i jedno do przedwzmacniacza.

Cambridge kosztuje sporo, co widać na pierwszy rzut oka – bardzo dobra jakość wykonania idzie w parze z nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem. Odtwarzacz jest bardzo ciężki i perfekcyjnie stabilny. Otrzymał on wyjście liniowe, ale nie phono – nie podłączysz zatem do niego zewnętrznego przedwzmacniacza. Aby wybrać prędkość obrotową, należy wcisnąć przycisk, ale ramię tonalne trzeba ręcznie ustawić i opuścić na płytę, co może sprawiać trudność zupełnym początkującym.

Rundę wygrywa…

PRO-JECT

Essential III BT to najlepsze wypośrodkowanie ceny, funkcjonalności i atrakcyjnego designu – łatwo wpasuje się w każdy system audio.

TEST 03: Jakość dźwięku

Wszystkie trzy spośród testowanych modeli to jedne z najlepszych propozycji w swojej klasie cenowej. Nawet podobne gramofony przewodowe oferują bardzo podobną jakość dźwięku, ale nie mogą konkurować z wygodą łączności Bluetooth.

Wrażenia muzyczne najbardziej zaskoczyły nas w przypadku Audio-Techniki AT-LP60XBT – na pierwszy rzut oka niepozornego sprzętu dla początkujących, który po uruchomieniu zaskakuje przyjemną barwą ze zbalansowanymi, acz wyraźnie zaznaczonymi sopranami i basami, oraz ciepłą, lekko szorstką średnicą. Charakterystyka dźwięku szczególnie dobrze pasuje do rockowych nagrań, zyskujących zadziorny, „garażowy” charakter, ale sprzęt bez problemu radzi sobie również z innymi gatunkami muzycznymi. AT-LP60XBT bez dwóch zdań brzmi lepiej od niektórych droższych gramofonów, a obecność aptX zapewnia wysoką jakość dźwięku, porównywalną z nagraniami CD, lecz wciąż zachowującą ten uroczo analogowy charakter.

W połączeniu z high-endowymi kolumnami, Alva TT urzeka dźwiękiem

Pro-Ject Essential III BT doprowadzi cię do białej gorączki w trakcie konfiguracji (radzimy sprawdzić tutoriale online), ale stres odpłynie w momencie, gdy rozpoczniesz odtwarzanie. Profil brzmienia gramofonu spodoba się miłośnikom neutralnego dźwięku o szerokiej scenie. Nasz testowy krążek, Aerial Kate Bush, charakteryzuje się wieloma zmianami dynamiki. Essential III BT z łatwością oddał wszystkie subtelne szczegóły głosu wokalistki w delikatnych balladach i bardziej żwawych utworach. Minusem jest natomiast brak wsparcia dla kodeka aptX. Nie wpłynęło to aż tak bardzo na jakość dźwięku, ale możemy tylko pomarzyć, jak dobrze brzmiałby gramofon, gdyby producent pokusił się o jego dodanie.

Ogromny sprzęt od Cambridge Audio może jednocześnie zachwycać i odpychać. Wiele zależy od tego, jakie głośniki do niego podłączymy. W połączeniu z high-endowymi kolumnami, Alva TT urzeka głębią i soczystością dźwięku (ach, to aptX HD…), ale sparowanie go z tanimi głośnikami wyraźnie Bluetooth stłumiło i spłyciło brzmienie. Przed zakupem warto zatem zadbać o „otoczenie” gramofonu, które jednak również będzie sporo kosztować… Sporym plusem Alva TT jest natomiast wszechstronność. Urządzenie bardzo dobrze radzi sobie również z trudnymi gatunkami muzycznymi, na przykład eksperymentalną elektroniką czy hip-hopem, dobrze oddając ich dynamikę i lekko ocieplając brzmienie.

Rundę wygrywa…

AUDIO-TECHNICA

AT-LP60XBT nie tylko doskonale brzmi, ale także grzecznie współpracuje z głośnikami o różnej charakterystyce.

Werdykt

#1 AUDIO-TECHNICA AT-LP60XBT 84 /100

Plusy Łatwy w konfiguracji i obsłudze gramofon z obsługą Bluetooth aptX, który brzmi zdecydowanie lepiej niż wskazywałaby na to niska cena tego urządzenia.

Minusy Konstrukcja tego modelu nie należy do najpiękniejszych na rynku. Wyraźne ocieplenie brzmienia odtwarzanej muzyki może nie spodobać się wszystkim fanom czarnego krążka.

Podsumowując Jeśli szukasz niezwykle funkcjonalnego gramofonu w bardzo korzystnej cenie, nie mogłeś trafić lepiej – to naprawdę rewelacyjny sprzęt.

#2 PRO-JECT ESSENTIAL III BT 81 /100

Plusy Nowoczesny, estetyczny design. Możliwość łatwej integracji z posiadanym sprzętem audio. Neutralne, miłe brzmienie.

Minusy Brak aptX. Konfiguracja nastręcza sporo problemów.

Podsumowując Moduł Bluetooth wydaje się być wciśnięty na siłę, ale poza tym to naprawdę dobry gramofon.

#3 CAMBRIDGE AUDIO ALVA TT 77 /100

Plusy Wysoka jakość wykonania i dźwięku. Obsługa aptX HD.

Minusy Drobne problemy podczas parowania sprzętu.

Podsumowując To sprzęt premium, co widać i słychać na pierwszy rzut oka. Osoby dysponujące sporym budżetem mogą zakochać się w jego głębokim brzmieniu.