James Dyson poszukuje pomysłów, które zmienią świat

6 marca ruszają nabory do Konkursu Nagroda Jamesa Dysona. Możliwość zgłoszeń przewidziana jest do 17 lipca. W tym czasie, uczestnicy będą mieli szansę zawalczyć o zdobycie nagrody pieniężnej na rozwój wynalazku. Do tej pory nagroda wsparła ponad 400 młodych wynalazców łączną kwotą ponad 1 miliona funtów.

Otwarty dla wszystkich studentów oraz niedawnych absolwentów inżynierii i projektowania konkurs ma na celu wyłonienie ambitnych projektów, które dotyczą kwestii globalnych – od diagnozy raka po klęski żywiołowe. Wśród dotychczasowych międzynarodowych zwycięzców, którzy zdobyli globalne uznanie, znaleźli się m.in. terenowa przyczepa do ratowania rannych w strefach konfliktu, inteligentny opatrunek z czujnikiem oceniającym przebieg gojenia się rany na podstawie pomiaru poziomu pH, farba wykonana ze szkła pochodzącego z recyklingu, która znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na klimatyzację oraz urządzenie do kontrolowania krwawienia z ran kłutych.

Międzynarodowy zwycięzca oraz wygrany projekt w kategorii Zrównoważonego Rozwoju zgarną w tym roku nagrodę w wysokości 151 400 PLN na rozwój swoich wynalazków. Natomiast kwota 25 200 PLN zostanie przekazana każdemu zwycięzcy krajowemu na wszystkich 30 rynkach, w których odbywa się konkurs.

„Świat potrzebuje więcej ludzi czynu – rozwiązujących problemy, a nie populistów, którzy są nimi jedynie zainteresowani. Każdego roku Konkurs Nagroda Jamesa Dysona zapewnia młodym ludziom platformę dla ich wynalazków medycznych i środowiskowych, a także wiele więcej. To właśnie „błędne myślenie” wynalazców prowadzi do przełomów, niezależnie od tego, czy chodzi o opracowanie nowego zrównoważonego materiału, czy też zastosowanie sprytnych zasad inżynierii w celu poprawy życia ludzi. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie nowe wynalazki przyniesie tegoroczna edycja!” – powiedział Sir James Dyson, założyciel i główny inżynier.

Byli zwycięzcy osiągnęli znaczący sukces

Poprzedni laureaci konkursu odnieśli wielki sukces dzięki globalnemu rozgłosowi medialnemu i zastrzykowi funduszy, jaki oferuje nagroda. Międzynarodowy zwycięzca z 2009 roku Yusuf Muhammad z wynalazkiem Automist, urządzeniem zwalczającym pożary domowe za pomocą pomysłowego mechanizmu rozpylania wody zużywającego aż 10 razy mniej wody niż tradycyjny system, obecnie prowadzi odnoszącą sukcesy firmę, która zainstalowała ponad 13 000 produktów. Yusuf stara się obecnie uzyskać międzynarodową certyfikację przed planowanym wprowadzeniem produktu na amerykański rynek.

Inni zwycięzcy z całego świata to m.in:

The Life Chariot (Polska) – pojazd do transportu rannych z uniwersalną przyczepą terenową, z którego korzystali ratownicy w Ukrainie.

The Golden Capsule (Korea Południowa) – bezdotykowe urządzenie dożylne (IV) zaprojektowane do obszarów dotkniętych katastrofami, które można przypiąć do pacjenta. Co ważne rozwiązanie nie opiera się na grawitacji.

SmartHEAL (Polska) – inteligentny opatrunek z czujnikiem, który ocenia przebieg gojenia się rany na podstawie pomiaru jej poziomu pH.

PlasticScanner (Holandia) – urządzenie skanujące o otwartym kodzie źródłowym, które pomaga zwalczać odpady z tworzyw sztucznych poprzez wykrywanie rodzaju plastiku.

Krajowi zwycięzcy i wicemistrzowie będą walczyć o miejsce w TOP 20 wyłonionej przez panel ekspertów Dyson z różnych dziedzin, a kolejno sam James Dyson wytypuje spośród nich zwycięzców międzynarodowego etapu konkursu. Zwycięzcy krajowi zostaną ogłoszeni 11 września, lista Top 20 projektów 16 października, a zwycięzcy międzynarodowi 13 listopada.