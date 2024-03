JBL Xtreme 4 – nowy, wodoodpony głośnik w ofercie marki

JBL Xtreme 4 to nowy przenośny, wodoodporny głośnik z donośnym dźwiękiem JBL Pro i wygodnym paskiem na ramię.

Dwa wydajne głośniki niskotonowe oraz dwa przetworniki wysokotonowe zapewniają donośny i dynamiczny dźwięk JBL Pro, nawet przy najwyższych poziomach głośności. Pulsujące radiatory pasywne JBL zapewniają głębszy bas. Poręczny pasek na ramię pozwala na to, by zabrać muzykę na zewnątrz. Wytrzymałe gumowe wsporniki oraz klasa ochrony IP67 zapewniająca wodoodporność i pyłoszczelność sprawiają, że nagła ulewa lub zanurzenie w jeziorze nie zepsują zabawy. Gdy nadejdzie czas na jeszcze bardziej imponujące wrażenia dźwiękowe, można sparować ze sobą dwa Xtreme 4, aby uzyskać dźwięk stereo. Ponadto technologia Bluetooth z funkcją Auracast pozwala połączyć Xtreme 4 z dowolnymi głośnikami JBL kompatybilnymi z Auracast, dzięki czemu można z nich korzystać jednocześnie w różnych miejscach w domu i wokół niego. A dzięki akumulatorowi z funkcją wygodnego powerbanku, zapewniającemu odtwarzanie nawet przez 24 godziny, głośnika nie trzeba ładować aż do samego rana. Dodatkowo urządzenie zostało wykonane z tworzywa sztucznego i tkanin pochodzących z recyklingu. JBL Xtreme 4 zapewnia ekscytujący dźwięk – wszędzie.

JBL Xtreme 4 zapewnia do 24 godzin pracy akumulatora oraz dodatkowe 6 godzin dzięki funkcji Playtime Boost. Ulubiona muzyka może w związku z tym towarzyszyć użytkownikowi we wszystkich przygodach przez cały dzień. Głośnik można przenosić pomiędzy pokojami lub zabrać ze sobą na imprezę w ogrodzie czy na plażę. Aby wydłużyć odtwarzanie o kolejne 6 godzin, wystarczy dotknąć przycisku Playtime Boost, który dostraja i optymalizuje wydajność, zapewniając przy tym głośniejszy i wyraźniejszy dźwięk.

Interesującą funkcjonalnością jest również wymienny akumulator sprzedawany oddzielnie. Jeśli chce się, by głośnik służył dłużej, można wymienić akumulatorw trzech prostych krokach, a głośnik JBL Xtreme 4 odzyska pełną moc. Funkcja szybkiego ładowania to dodatkowe dwie godziny pracy głośnika już po 10 minutach ładowania.

Głośnik dostępny będzie w sprzedaży w Polsce już od 18 marca w cenie 1 499 PLN.