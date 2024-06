EA SPORTS przenosi UEFA EURO 2024 na wirtualne boisko

Electronic Arts ogłosiło aktualizację Festival of Football do EA SPORTS FC 24 oraz EA SPORTS FC Mobile przed zbliżającym się turniejem UEFA EURO 2024. Dzięki tej bezpłatnej aktualizacji fani mogą poczuć autentyczne emocje z turnieju UEFA EURO 2024 i zagrać wszystkimi 24 zakwalifikowanymi zespołami na PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC, Nintendo Switch i EA SPORTS FC Mobile. Gracze mogą poprowadzić swoje drużyny do europejskiej chwały, gdy najlepsi zawodnicy zmierzą się ze sobą w walce o mistrzostwo.

Gracze mogą przewodzić swojemu krajowi, grać jako gwiazda wybranej drużyny narodowej lub jako stworzony przez siebie zawodnik. W ofercie turniejowej znalazło się kilka różnorodnych trybów, w których gracze mogą zawalczyć o chwałę: w trybie turnieju dla jednego gracza, w kick-offie lub online przeciwko znajomym.

W trybie Lead Your Nation fani mogą znaleźć się w samym sercu UEFA EURO 2024 i prowadzić swój naród do zwycięstwa jako prawdziwy piłkarz lub stworzona przez siebie postać. W trakcie kolejnych etapów fani mogą nawigować w turnieju jako zawodnik, brać udział w ćwiczeniach treningowych, aby zdobyć style gry (PlayStyle) i poprawić swoją grę w drodze po trofeum.

Gracze mogą również doświadczyć UEFA EURO 2024 w trybie Tournament Mode dla jednego gracza, który pozwala im pisać historię. Dzięki wyborowi jednego z 24 zakwalifikowanych krajów lub innego europejskiego narodu fani mogą zagrać w prawdziwych grupach i przejść przez fazę pucharową.

W trybie Kick-Off fani mogą zmierzyć się ze sobą lub zagrać przeciwko sztucznej inteligencji w prawdziwym turnieju: wybierają wtedy mecz fazy grupowej lub rundy pucharowej, w tym Mecze dnia, które odzwierciedlają autentyczne spotkania.

Znajomi mogą również zmierzyć się ze sobą i doświadczyć emocji związanych z turniejem UEFA EURO 2024 dzięki autentycznym meczom w trybie Online Friendlies.

Zupełnie nowy zestaw Wyzwań pozwoli fanom doświadczyć UEFA EURO 2024, jednocześnie prowadzi do zdobycia nagród, które można odblokować i wykorzystać w trybach Football Ultimate Team, Klubach, Karierze Gracza i Menedżera.

Ponadto gracze mogą cieszyć się zawartością UEFA EURO 2024 w Football Ultimate Team i szeregiem atrakcji związanych z wydarzeniami w Niemczech. To kampania celebrująca umiejętności graczy gotowych poprowadzić swoje narody do chwały, przełomowe gwiazdy, które pojawiają się w fazach grupowych, wielkich zawodników, którzy błyszczeli w poprzednich turniejach, oraz najlepszych na przestrzeni całego miesiąca piłkarzy. Święto piłki nożnej to multum emocji i ulepszone przedmioty w Football Ultimate Team.

UEFA EURO 2024 pojawi się również w EA SPORTS FC Mobile od 12 czerwca do 25 lipca. Będzie to wydarzenie w grze, w którym użytkownicy mogą doświadczyć pełnej kampanii ze wszystkimi 24 zakwalifikowanymi krajami oraz wskoczyć do Key Match, zupełnie nowego sposobu rozgrywania wybranych meczów UEFA EURO 2024 w świecie rzeczywistym. EA SPORTS FC Mobile będzie również zawierać tryb turniejowy do rozgrywania meczów PvE, z realistycznymi elementami, takimi jak dwa stadiony, flagi i banery drużyn narodowych, efekty transmisji oraz z oficjalną piosenką UEFA EURO 2024.