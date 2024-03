TEST: PocketBook Verse

Czytnik e-booków Verse to bardzo przystępny cenowo, dedykowany czytnik e-booków, który ma sprawdzić się dla kogoś, kto potrzebuje urządzenia klasy podstawowej. Zaletami są fizyczne przyciski przewracania stron i gniazdo microSD. Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych i nie zamyka użytkownika na swój ekosystem jak nieco próbuje Amazon czy Kobo.

PocketBook Verse ma 6-calowy wyświetlacz dotykowy E Ink Carta o rozdzielczości 758×1024 px z 212 ppi. Model ten będzie miał mniejszą przejrzystość czcionki niż Verse Pro, charakteryzujący się 300 ppi. Ma również podświetlenie ekranu o regulowanej temperaturze barwowej. Na dole ekranu znajdują się fizyczne przyciski przewracania stron. W środku znajduje się dwurdzeniowy procesor 1 GHz, 512 MB pamięci RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej. Karta microSD może ją rozszerzyć. Do tego dochodzi port USB-C, Wi-Fi i zasilanie baterią 1 500 mAh. Wymiary to 108 x 156 x 7,6 mm, a waga wynosi 182 g. Dzięki doskonałemu połączeniu mechanicznych przycisków sterujących i ekranu dotykowego, e-czytnik zapewnia łatwą nawigację i intuicyjne czytanie.

PocketBook Verse obsługuje 25 formatów książek i grafik, w tym ACSM, AZW, CBZ, DJVU, DOC, EPUB (w tym z DRM), FB2, MOBI, PDF, TXT, JPEG i PNG, jak również Adobe DRM. Użytkownicy mogą także korzystać z wbudowanych słowników. Poza możliwością uzupełniania biblioteki własnymi plikami, urządzenie również dysponuje obsługą aplikacji Empik Go i Legimi.

Główny ekran nie zawiera niespodzianek, od dobrej dekady oferując standard obecnie czytanych pozycji. Sortowanie książek odbywa się na podstawie formatów, tytułu, autora i daty. Dostępny jest także widok okładek wyświetlanych w obsługiwanych przez czytnik 16 odcieniach szarości.

Fizyczne przyciski przewracania stron znajdują się na dole ekranu, co jest mniej intuicyjne niż umieszczenie ich z boku ekranu jak w Kindle’u. PocketBook jednak ma bardzo wysokiej jakości przyciski, które charakteryzuje doskonała kultura pracy. Przypadkowe nieudane kliknięcia są rzadkie. Jeśli przytrzymasz przycisk przewijania do przodu lub do tyłu, możesz szybko przewracać strony w dowolnym kierunku.

Standardowy czytnik e-booków jest tym, którego będziesz używać codziennie do czytania e-booków. Możesz dotykowo lub przyciskami przewracać strony. Jedną z nowych funkcji oprogramowania jest możliwość zmiany rozmiaru czcionek gestami palców ściskania i rozciągania, zamiast przechodzenia do menu ustawień. Można także zwiększyć rozmiar czcionek za pomocą suwaka. Dostępnych jest około 50 różnych, które są wstępnie załadowane, ale możesz także dograć własne. Nie zabrakło modyfikacji wizualnych kontrastu, nasycenia i jasności, co może być pomocne w przypadku części PDF-ów. Jedna z aktualizacji wprowadziła też tryb ciemny do korzystania w złych warunkach oświetlenia – prezentuje on biały tekst na czarnym tle.

PocketBook to rzadka marka z natywną obsługą plików CBR i CBZ, dwóch najlepszych formatów do czytania mang i komiksów. Technicznie są to kontenery, zawierające wiele plików graficznych. Najbardziej przystępnym odniesieniem jest plik ZIP pełen zdjęć, których nie trzeba rozpakowywać, aby je wyświetlić.

Verse jest bardzo dobrym wyborem dla osób szukających taniego i solidnego rozwiązania na rynku e-czytników. Bardziej wymagający klient może wydać dodatkowych 200 PLN i wybrać wariant Pro.

Specyfikacja

CENA 539 PLN

539 PLN EKRAN 6”, 758×1024 px, 212 ppi

6”, 758×1024 px, 212 ppi WYMIARY 108 x 156 x 7,6 mm

108 x 156 x 7,6 mm WAGA 182 g