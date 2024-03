TP-Link VIGI C340S – nocna wizja ColorPro w kamerze typu bullet

TP-Link prezentuje swoją najnowszą kamerę CCTV z serii VIGI, doskonale pasującą zarówno do małych, domowych instalacji, jak i do średniej wielkości biznesów. VIGI C340S jest rozwiązaniem dla każdego, kto poszukuje kamery z zaawansowaną analityką w atrakcyjnej cenie.

VIGI C340S to zewnętrzna kamera sieciowa typu bullet z klasą szczelności IP67 odporna na warunki atmosferyczne. Rozdzielczość 4 Mp zapewnia wysoką jakość obrazu i gwarantuje precyzyjne rejestrowanie szczegółów. Co więcej, urządzenie może być zasilane dwoma różnymi metodami – za pomocą technologii PoE, umożliwiającej przesyłanie danych i zasilania jednym przewodem Ethernet, lub przy użyciu klasycznego zasilacza 12 V DC, co daje użytkownikowi elastyczność i wygodę w dostosowaniu sposobu zasilania do własnych preferencji oraz warunków instalacyjnych.

Technologia Nocnej Wizji VIGI ColorPro rejestruje obraz w żywych kolorach, nawet w warunkach bardzo słabego oświetlenia, Dzięki zastosowaniu matrycy o czułości 0,0005 lux, kamery VIGI ColorPro nie potrzebują dodatkowego oświetlenia IR czy reflektorowego, co istotnie zmniejsza pobór energii przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko. Dodatkowo, kamera wykorzystuje standard H.265+, co przekłada się na efektywne zarządzanie danymi i oszczędność miejsca podczas przechowywania informacji. Ta technologia jest kluczowa dla zoptymalizowania wydajności i umożliwia dłuższy okres retencji danych bez konieczności znacznego zwiększania przestrzeni dyskowej. Nagrania z kamer mogą być rejestrowane na rejestratorze sieciowym NVR, a także na karcie microSD.

Co więcej, kamera ma wbudowany alarm dźwiękowy i świetlny, skutecznie odstraszający potencjalnych intruzów. To kompleksowe rozwiązanie, które nie tylko rejestruje obraz, ale także zabezpiecza przestrzeń, zapewniając spokój i bezpieczeństwo. Wbudowane w kamerę mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową transmisję audio, pozwalając na interakcję w czasie rzeczywistym. Zaawansowana funkcja Smart SI wykrywa obecność osób na podstawie ruchu, wyłowionego w obszarze ustalonych granic czy nawet próby sabotażu kamery. Dzięki aplikacji VIGI na urządzenia mobilne z systemem iOS lub Android, produktami z tej serii można w prosty i kompleksowy sposób zarządzać z poziomu smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Kamera VIGI to nie tylko gwarancja zaawansowanego bezpieczeństwa, lecz także nowoczesna funkcjonalność, która podnosi standard ochrony domu lub firmy.

Nad systemem do monitoringu VIGI można również sprawować kontrolę z poziomu dedykowanego oprogramowania przeznaczonego dla komputerów oraz rejestratorów NVR. Wszystkie urządzenia z serii TP-Link VIGI są zgodne ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracują z kamerami i rejestratorami różnych producentów oraz umożliwiają stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.

Urządzenie objęto 3-letnią gwarancją. Dostępne jest już w sprzedaży w cenie około 670 PLN.