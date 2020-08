Jak przejąć kontrolę nad grą dzięki telewizorom QLED?

Automatyczny Tryb Gry, wprowadzony po raz pierwszy w telewizorach firmy Samsung 2018 roku po raz kolejny doczekał się nowych rozwiązań. Dzięki wprowadzonym przez inżynierów Samsung innowacjom, takim jak Multi View czy Dynamiczny Korektor Czerni udało się stworzyć kombinację funkcji, które nie tylko lepiej odpowiadają na potrzeby graczy, lecz także mogą przełożyć się na ich ostateczny wynik rozgrywki.

Mniej zakłóceń. Jeszcze bardziej wciągające doznania

Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na jeszcze bardziej wciągające doznania z gry jest niski input lag. Najprościej ujmując, jest to czas między wprowadzeniem polecenia na kontrolerze a reakcją widoczną na telewizorze. Im krótszy input lag, tym bardziej wciągająca staje się gra.

– Input lag zależy od tego, jak szybko sygnał może zostać przetworzony i wyświetlony na ekranie – mówi Jessica BeomEun Kim, Product Planner. Nasz zespół był w stanie zminimalizować input lag w telewizorze QLED, dzięki udoskonaleniu sposobu, w jaki telewizor przetwarza sygnał obrazu, co w konsekwencji skraca czas wyświetlania wideo – wyjaśnia dalej Kim.

Gry wyścigowe, znane z zaawansowanej grafiki i szybkiej akcji, w telewizorach QLED działają płynnie, bez zawieszania się ekranu i opóźnień. Zastosowaniu technologii FreeSync eliminuje zrywanie i zacinanie się obrazu, umożliwiając płynniejszą grę. Ponadto, dzięki Game Motion Plus, minimalizowane jest rozmycie ruchu i efekty halo, co przekłada się na bardziej wciągające wrażenia.

Z kolei Dynamiczny Korektor Czerni, sprawia, że dostrzeżenie wirtualnych przeciwników oraz obiektów w ciemności staje się dla graczy korzystających z telewizorów QLED dużo łatwiejsze. Ta innowacyjna technologia wykorzystuje Procesor Quantum 4K, który umożliwia poprawienie jakości obrazu w czasie rzeczywistym, poprzez analizę ciemnych scen i wykrywanie obiektów znajdujących się w ciemności. Optymalizacja poziomów czerni, pozwala na dostrzeżenie obiektów, które w innym wypadku nie byłyby dobrze widoczne, co w efekcie mogłoby przesądzić o przebiegu naszej gry.

Gra pod kontrolą

Telewizory QLED posiadają dodatkowo szereg innowacyjnych funkcji, które umożliwiają graczom jeszcze bardziej zagłębić się w akcję gry. Dla przykładu, funkcja Multi View pozwala na podział ekranu, umożliwiając użytkownikom jednoczesne granie z jednej strony ekranu i odtwarzanie filmów instruktażowych ze smartfona na jego drugiej połowie. Możliwość grania i oglądania ulubionego kanału na jednym ekranie pozwala uniknąć rozproszenia uwagi, które towarzyszyłoby jednoczesnemu oglądaniu telewizji i koncentrowaniu się na wyświetlaczu telefonu. Funkcja ta wykrywa również zmianę orientacji wyświetlania obrazu na telefonie i automatycznie odwzorowuje ją na telewizorze.

Automatyczny Tryb Gry to funkcja, umożliwiająca natychmiastowe monitorowanie podłączonych urządzeń i odpowiednią optymalizację ustawień z poziomu telewizora QLED. Wystarczy podłączyć konsolę do telewizora, a na ekranie automatycznie pojawi się komunikat „Tryb Gra jest włączony”. – Chcieliśmy podkreślić, że telewizory w momencie podłączenia do nich konsoli zmieniają się w urządzenie do gier – wyjaśnia Jessica BeomEun Kim.

Gra bez doskonałego dźwięku? To nie to…

Dźwięk to kolejny ważny element, który może mieć niebagatelne znaczenie dla graczy. Realistyczne efekty audio nie tylko sprawią, że użytkownicy odczują jeszcze większą przyjemność z gry, ale mogą przełożyć się na ostateczny wynik rozgrywki. Aby umożliwić jak najbardziej realistyczne doznania dźwiękowe, w najnowszych telewizorach QLED znajduje się zestaw aż sześciu głośników, czyli o dwa więcej, niż w poprzednich modelach. Zastosowana technologia Dźwięk Podążający za Obiektem (OTS)* sprawi, że użytkownicy jeszcze bardziej zagłębiają się w grę, dosłownie wyczuwając, skąd wydobywa się dźwięk, niezależnie od odległości jaka dzieli ich od telewizora.

Zwycięska kombinacja funkcji

Telewizor przekształcił się z prostego ekranu w centrum domowej rozrywki i urządzenie, dzięki któremu użytkownicy mogą korzystać z pełni interaktywnych wrażeń. Jak wyjaśnia Sungchang Jang, Software engineer, zespół dołożył wszelkich starań, aby telewizory QLED dostępne na rynku w 2020 roku oferowały graczom najbardziej emocjonujące wrażenia, jakie można sobie wyobrazić. Aby dowiedzieć się jakich funkcji gracze oczekują od telewizora, zebrano sugestie od około 15 000 pracowników firmy Samsung. Zespół projektantów wykorzystał w tym celu MOSAIC – platformę badawczą, umożliwiającą zbieranie informacji wśród osób zatrudnionych w całej firmie.

*Funkcja dostępna w wybranych modelach telewizorów. Więcej na https://www.samsung.com/pl/