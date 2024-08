Oferta PlayStation Plus na wrzesień: Quidditch Champions, MLB The Show 24, Little Nightmares II

Sony Interactive Entertainment zaprezentowało nową ofertę dla subskrybentów PlayStation Plus na wrzesień. Wszyscy posiadający aktywną subskrypcję będą mogli pobrać na konsole PlayStation 5 i PlayStation 4 tytuły takie jak: Quidditch Champions, MLB The Show 24, Little Nightmares II. Gry będą dostępne od wtorku 3 września do 30 września 2024 r.

Quidditch Champions

Quidditch Champions to najnowsza odsłona magicznych rozgrywek sportowych, przenosząca graczy w sam środek ekscytującego świata quidditcha, pełnego rywalizacji i adrenaliny. Tym razem gracze będą musieli stawić czoła intensywnym wyzwaniom na legendarnych arenach i odkrywać nieznane dotąd zakątki świata czarodziejów. W grze można wybrać jedną z czterech klasycznych pozycji zawodnika: ścigającego, szukającego, obrońcę lub pałkarza, a każda z unikalnymi umiejętnościami dostosowanymi do różnych stylów gry. Nowe funkcje obejmują wciągający tryb kariery, który pozwoli graczom przejść od amatorskich zmagań do prestiżowych mistrzostw świata w quidditchu. Rozgrywki są możliwe także w trybie kooperacyjnym online dla drużyn do trzech osób oraz emocjonujących meczów PvP.

MLB The Show 24

MLB The Show 24 to najnowsza odsłona uznanej serii gier baseballowych. Gracze wcielają się w zawodnika, który rozpoczyna swoją karierę w niższych ligach i dąży do zdobycia mistrzostwa World Series. W grze można spotkać legendarne postacie ze świata baseballu, zarówno te najbardziej znane, jak i mniej rozpoznawalne. Dzięki realistycznym symulacjom gracze będą musieli utrzymać nerwy na wodzy podczas kluczowych momentów i dążyć do zwycięstwa, nie pozostawiając żadnych szans przeciwnikom.

Little Nightmares II

Little Nightmares II to mroczna platformowa przygodówka, w której gracz wciela się w Mono – chłopca uwięzionego w zepsutym świecie. Wraz z Six, bohaterką z pierwszej części gry, muszą odkryć tajemnice złowrogiej Wieży Sygnałowej i wspólnie pokonać przerażających wrogów oraz rozwiązać wiele trudnych zagadek. Tym razem połączą swoje siły, by walczyć z rozprzestrzeniającym się złem. Gracze będą mieli okazję zakosztować atmosfery pełnej napięcia i stawić czoła niebezpieczeństwom. Każda decyzja może przesądzić o ich przetrwaniu.