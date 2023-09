Słuchawki Bowers & Wilkins Px8 w nowym, burgundowym wykończeniu

Bowers & Wilkins wprowadza do oferty nauszne bezprzewodowe słuchawki Px8 w nowym, stylowym wykończeniu Royal Burgundy (burgund królewski), wykorzystującym skórę Nappa i eleganckie detale w złotym odcieniu. W ofercie nadal pozostają dwa inne warianty – Tan (beżowy) i Black Nappa (czarny). Zespół światowej klasy inżynierów Bowers & Wilkins zoptymalizował strojenie wszystkich modeli Px8, zapewniając wysokiej jakości brzmienie.

Nowy wariant kolorystyczny wprowadza słuchawki Bowers & Wilkins Px8 na jeszcze wyższy poziom luksusu.

Wykorzystane w modelu Px8 rozwiązania oraz materiały potwierdzają wysoką pozycję firmy Bowers & Wilkins wśród producentów słuchawek, pozycjonując ją jako markę klasy premium.

Wszystkie trzy wspomniane warianty kolorystyczne modelu Px8 zachowują spójną, wykonaną z odlewu aluminiowego konstrukcję pałąka oraz charakterystyczną jasną krawędź na eliptycznym elemencie nausznika z firmowym logo. Rozwiązania te są potwierdzeniem niezwykle ważnej dla firmy Bowers & Wilkins, spójnej koncepcji projektowej.

Poduszki nauszników wykonane są z użyciem miękkiej pianki z pamięcią kształtu. Zarówno one, jak i pałąk w modelu Px8 Royal Burgundy zostały obszyte miękką, a jednocześnie luksusową skórą Nappa. Gwarantuje to nie tylko wysoką jakość wykonania, ale także komfort użytkowania.

Słuchawki Px8 Royal Burgundy zapewniają cenione brzmienie Bowers & Wilkins. To przede wszystkim zasługa 40-milimetrowych przetworników elektroakustycznych z karbonową membraną, przy opracowywaniu których bazowano na rozwiązaniach technicznych znanych z referencyjnych kolumn głośnikowych znajdujących się w ofercie brytyjskiego producenta. W połączeniu z zaawansowanym procesorem sygnałowym pozwoliło to uzyskać przetwarzanie dźwięku w rozdzielczości do 24 bitów, m.in. z popularnych serwisów streamingowych.

Słuchawki Px8 w nowym wariancie kolorystycznym będą dostępne w sprzedaży w połowie października br.