Apple dla kreatywnych twórców

Wśród nowości Apple nie zabrakło komputerów Mac Studio i Mac Pro – dwa jak dotąd najpotężniejsze modele Maca. Pierwszy z nich jest zbudowany w oparciu o czip M2 Max lub nowy M2 Ultra, co pozwoliło osiągnąć kolejny wielki skok wydajności i wprowadzić nowe opcje połączeń przy zachowaniu zadziwiająco kompaktowej konstrukcji. Mac Studio jest do 6 razy szybszy od najmocniejszego 27‑calowego iMaca z procesorem Intel1 i do 3 razy szybszy od Maca Studio poprzedniej generacji z czipem M1 Ultra2. Mac Pro, oparty na czipie M2 Ultra, łączy niespotykaną dotąd wydajność najpotężniejszego czipa Apple z wszechstronnością magistrali rozszerzającej PCIe.

„Nowy Mac Studio i Mac Pro z układem scalonym Apple to dwa najpotężniejsze komputery Mac, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy” – mówi John Ternus, Starszy Wiceprezes Apple w pionie Hardware Engineering i dodaje „Mac Studio to maszyna przełomowa dla wszystkich profesjonalistów, która zajmuje centralne miejsce w tysiącach domowych i profesjonalnych pracowni na całym świecie. A dzisiaj Mac Studio staje się jeszcze lepszy za sprawą czipa M2 Max i nowego M2 Ultra. Osiąga większą wydajność i oferuje nowe opcje połączeń. Z kolei użytkownicy, dla których ważna jest wszechstronność wewnętrznej rozbudowy komputera, docenią Maca Pro z gniazdami PCIe i naszym najpotężniejszym czipem. Nowe komputery Mac Studio i Mac Pro wraz z naszymi pozostałymi systemami dla profesjonalistów składają się na ofertę najpotężniejszych maszyn profesjonalnych o największych możliwościach w historii marki Apple”.

Nowy Mac Studio zapewnia profesjonalistom łatwy dostęp do licznych opcji połączeń. Wyposażono go m.in. w interfejs HDMI o większej przepustowości, który umożliwia przesyłanie obrazów o rozdzielczości do 8K i częstości klatek 240 Hz. Model Maca Studio z czipem M2 Ultra obsługuje nawet sześć wyświetlaczy Pro Display XDR – czyli steruje w sumie ponad 100 milionami pikseli – udostępniając naprawdę dużą powierzchnię ekranów do profesjonalnej pracy. Ponadto ma także wbudowane zaawansowane technologie bezprzewodowe. Wi‑Fi 6E osiąga szybkości pobierania nawet dwukrotnie większe niż standard poprzedniej generacji, a Bluetooth 5.3 umożliwia nawiązywanie połączeń z najnowszymi akcesoriami Bluetooth. Z tyłu obudowy Maca Studio znajdziemy cztery porty Thunderbolt 4, port Ethernet 10 Gb/s, port HDMI o podwyższonej przepustowości i dwa porty USB‑A. Natomiast z przodu dogodnie ulokowano dwa porty USB‑C i gniazdo na kartę SD, żeby ułatwić importowanie zdjęć i wideo.

Mac Pro łączy przełomową wydajność czipa M2 Ultra z wszechstronnością magistrali rozszerzającej PCIe, pozwalając realizować najbardziej wymagające zadania na niespotykanym dotąd poziomie. Podczas gdy podstawowa konfiguracja Maca Pro z procesorem Intel obejmowała 8‑rdzeniowe CPU, a bardziej rozbudowane warianty były dostępne na zamówienie, każdy nowy Mac Pro ma najpotężniejsze 24‑rdzeniowe CPU od Apple i maksymalnie 76‑rdzeniowe GPU, a także dwukrotnie większą pamięć RAM i pamięć masową SSD. Nowego Maca Pro można też zamówić w konfiguracji z nawet 192 GB zunifikowanej pamięci RAM o przepustowości 800 GB/s. To pojemność pamięci znacznie większa od dostępnej w najbardziej zaawansowanych kartach graficznych dla stacji roboczych. Teraz każdy Mac Pro oferuje wydajność nie jednej, lecz siedmiu wbudowanych kart Afterburner. Ma także ten sam czołowy w branży silnik multimedialny co Mac Studio z czipem M2 Ultra. Co dotąd niespotykane, oba modele są w stanie odtwarzać aż 22 strumienie wideo ProRes w rozdzielczości 8K.

Zestaw portów Maca Pro jest teraz jeszcze bogatszy i lepszy. Obejmuje osiem wbudowanych portów Thunderbolt 4 – sześć z tyłu i dwa na górze obudowy – czyli dwa razy więcej niż w poprzedniej generacji modelu. Możliwe jest podłączenie maksymalnie sześciu wyświetlaczy Pro Display XDR, a interfejsy Wi‑Fi 6E i Bluetooth 5.3 odpowiadają w nowym Macu Pro za szybką komunikację bezprzewodową. Ponadto Mac Pro jest wyposażony w trzy porty USB‑A, dwa porty HDMI o podwyższonej przepustowości, które obsługują rozdzielczość do 8K i częstości klatek do 240 Hz, dwa porty Ethernet 10 Gb/s i gniazdo słuchawkowe przystosowane do podłączania słuchawek o wysokiej impedancji.

Ceny i dostępność

Nowe komputery Mac Studio i Mac Pro można zamawiać już na stronie apple.com/pl/store i w aplikacji Apple Store. Pierwsze urządzenia będą dostarczane klientom od wtorku, 13 czerwca.

Ceny Maca Studio zaczynają od 11499 PLN. Dodatkowe opcje konfiguracji na zamówienie są dostępne na stronie apple.com/pl/store.

Mac Pro jest dostępny zarówno w obudowie wieżowej, jak i stelażowej, a ceny wersji wieżowej zaczynają się od 39199 PLN. Ceny Maca Pro w obudowie stelażowej zaczynają się od 41999 PLN. Dodatkowe dane techniczne i opcje konfiguracji na zamówienie są dostępne na stronie apple.com/pl/mac-pro.