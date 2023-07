iRobot: wiek to stan umysłu

Coraz częściej wybierając małe AGD, zwracamy uwagę na jakość wykonania, użyte materiały, ale także serwis, również ten pogwarancyjny, i wsparcie aktualizacji. Wszystko to związane jest z większą świadomością klientów oraz dbałością o środowisko naturalne, a także chęcią oszczędności. Filozofia ta również przyświeca firmie iRobot, która od ponad dwóch dekad projektuje roboty sprzątające, a jej inżynierowie pracują nad ulepszaniem konstrukcji urządzeń tak, aby latami były niezawodne i efektywnie wypełniały swoje zadania.

Pierwszy robot iRobot Roomba został pokazany światu w 2002 roku i od tego momentu ta kategoria produktowa zaczęła zyskiwać coraz większą popularność. Wystarczy wspomnieć, że na przestrzeni tych dwóch dekad roboty odkurzające pojawiły się w kilkudziesięciu milionach domów, aby pomagać w codziennych obowiązkach. Za tym sukcesem stoją inżynierowie iRobot, którzy stale pracują nad wydajnością i samodzielnością urządzeń, tak, aby spełniały one wymagania wszystkich domowników bez względu na powierzchnię mieszkania czy domu, styl życia czy oczekiwania wobec autonomicznego pomocnika. Potwierdzeniem ciągłego rozwoju marki jest ponad 1 000 patentów w dziedzinie robotyki, co stawia ją w światowej czołówce, ale przede wszystkim przekłada się najwyższą efektywność i popularność jej produktów. W rezultacie urządzenia iRobot Roomba są długowieczne i z powodzeniem pracują latami, nie tracąc nic ze swojej atrakcyjności i skuteczności – nawet jeśli mają kilka czy kilkanaście lat.

Modułowa konstrukcja

Bardzo często w domach i mieszkaniach można spotkać roboty iRobot, które swoją misję utrzymania porządku rozpoczęły wiele lat temu i nadal z powodzeniem wykonują swoje obowiązki. Z jednej strony wynika to z faktu, że nad ich opracowaniem czuwali najlepsi inżynierowie, ale równie ważne okazały się jakość wykonania oraz wyjątkowy sposób ich projektowania. Konstruktorzy iRobot zdawali sobie sprawę, że niektóre elementy będą się zużywały ze względu na charakter pracy urządzenia. Użyte w robotach gumowe szczotki główne, ale również szczotka boczna są stale w ruchu, więc narażone są na uszkodzenia mechaniczne. Podobnie silniki, które je napędzają oraz koła mogą ulec awarii ze względu na środowisko pracy. Z kolei akumulatory tracą z czasem swoją moc, a przez to wydajność. To głównie te powody zdecydowały o zaprojektowaniu robota, który będzie składać się z modułów.

Self-service i wsparcie techniczne

Korpus robota odkurzającego składa się z silnika, modułu sprzątającego i pojemnika na brud, a całość porusza się na kołach. Poszczególne elementy są łatwo dostępne i z powodzeniem można je wyczyścić czy zakonserwować, ale także samodzielnie wymienić. Duże brawa należą się firmie iRobot za pełną dostępność części zamiennych i akcesoriów do niemal wszystkich modeli robotów. Oznacza to, że w domowym zaciszu i przy pomocy podstawowych narzędzi wymienimy akumulator, moduł głównej głowicy czyszczącej czy też boczne szczotki. Nie ma również problemu z wymianą kół. Podobnie jest w przypadku części do stacji Clean Base. Jeśli urządzenie wymaga interwencji specjalisty i oceny technicznej, można skorzystać z pomocy autoryzowanego serwisu.

Warto podkreślić, że wartością iRobot jest w pierwszej kolejności możliwość naprawy urządzenia, a dopiero po definitywnym braku sposobności serwisu, robot jest wymieniany na nowy. Ważne z punktu widzenia konsumenta są wypracowane przez ponad dwie dekady standardy działań serwisowych. Dzięki temu naprawione urządzenie wraca do właściciela po około 3 dniach roboczych. Co istotne, wszystko odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej, a klient jest zwolniony z wszelkich niedogodności związanych z poszukiwaniem odpowiedniego miejsca naprawy urządzenia. Sprawnie funkcjonujący serwis jest zasługą autoryzowanych importerów i dystrybutorów marki iRobot. W Polsce jest to DLF Sp. z o.o., która poddaje jakość świadczonych przez siebie usług posprzedażowych niezależnemu audytowi, a w skali globalnej oceniana jest przez iRobot jako jedna z najlepszych na świecie.

Inteligentna aktualizacja

W dobie automatyzacji codziennych czynności i autonomiczności procesów duże znaczenie odgrywa oprogramowanie sterujące robotem – system operacyjny iRobot OS. Wyposażenie Roomby w moduł łączności bezprzewodowej pozwoliło na ulepszenie jej pracy, także kiedy nie ma nas w domu. Z poziomu aplikacji iRobot HOME możemy bowiem nie tylko kontrolować, w jakim stopniu mieszkanie jest posprzątane, ale także zlecić robotowi oczyszczenie poszczególnych pomieszczeń czy obszarów na sucho lub mokro. W tym miejscu warto podkreślić, że oprogramowanie jest stale aktualizowane i dostępne za darmo dla wszystkich użytkowników iRobot. Co więcej, nowe wersje można pobierać na wszystkie urządzenia, a to oznacza pełne wsparcie dla nawet nieco starszych modeli. Każde kolejne wydanie oprogramowania ulepsza nie tylko proces i efektywność sprzątania, ale także samego robota – wykrywanie przez niego przedmiotów, czy uczenie nawyków mieszkańców. Warto choćby wspomnieć, że najnowsza wersja iRobot OS 6.0 korzysta z zaawansowanego systemu rozpoznawania obiektów i identyfikacji charakterystycznych dla danego pomieszczenia mebli czy urządzeń. Rozwiązania te zdecydowanie przyspieszają proces sprzątania, a kolejne aktualizacje powodują, że robot staje się jeszcze bardziej przyjaznym pomocnikiem podczas codziennych obowiązków.

Częste kupowanie domowych sprzętów nie jest przyjazne dla naszej planety, tym bardziej dla naszego portfela. Decydując się na urządzenia, których zadaniem jest codzienna praca w domu, warto stawiać na renomowane i sprawdzone rozwiązania, które posłużą wiele lat, spełniając swoje zadania. Przykładem długowiecznych rozwiązań są roboty odkurzające iRobot Roomba. Rozwiązania konstrukcyjne, nowe technologie i stałe ulepszenia powodują, że zaproszony do naszego domu robot będzie z sukcesami wykonywał swoją misję przez długie lata.