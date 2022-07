Leady sprzedażowe – kluczowy element biznesu w Internecie

Najważniejszym elementem każdego biznesu są klienci. Jak ich pozyskiwać? Skąd brać do nich dane kontaktowe? Pomocne mogą okazać się skuteczne techniki pozyskiwania leadów sprzedażowych. Jest ich kilka, jednak w większości z nich kluczowe jest tworzenie chwytliwych treści. Jak pisać chwytliwe teksty? To pytanie zadaje sobie wiele osób tworzących treści na potrzeby artykułów na portale branżowe czy strony internetowe. Chwytliwe treści, przykuwające uwagę to coś, które ktoś będzie chciał czytać. Jednak aby to osiągnąć trzeba wiedzieć co chcemy w danym tekście przekazać.

Przeczytaj nasz artykuł a dowiesz się:

czym są leady sprzedażowe

jakie są metody pozyskiwania leadów sprzedażowych

tworzenie tekstów sprzedażowych – czym kierować się przy tworzeniu chwytliwych treści

dlaczego czasem warto zostawić tworzenie tekstów specjalistom

Nim zaczniemy pisać jakikolwiek tekst musimy wiedzieć co chcemy w nim przekazać. Odpowiednie części, czyli akapity i do tego dopasować odpowiednie nagłówki. Dzięki temu nasze treści będą generować leady sprzedażowe.

Czym są leady sprzedażowe

Leady możemy podzielić na kontaktowe i sprzedażowe. Leady kontaktowe to najprościej rzecz biorąc firmy lub osoby zainteresowane naszymi produktami oraz usługami. Pozyskiwanie leadów kontaktowych to nawet samo zdobycie nazwy firmy lub imienia i nazwiska potencjalnego klienta, albo adresu email czy numeru telefonu. Natomiast lead sprzedażowy, to klienci będący już na samym końcu lejka sprzedażowego – zainteresowani zakupem naszego produktu i zdecydowani na konwersję.

Pozyskiwanie leadów sprzedażowych – różne metody

Istnieją różne sposoby na pozyskiwanie leadów. Jednym z nich jest korzystanie z tzw. Lead magnet (“magnes na leady”). Jest to szerokie pojęcie, opisujące różne zasoby i korzyści, jakie można udostępnić użytkownikowi w zamian za swoje dane kontaktowe. Najpopularniejsze z nich to: raporty, e-booki, newslettery, kursy, checklisty, webinary, kalkulatory i narzędzia online, kody rabatowe i promocje itp.

Innym istotnym elementem pozwalającym na generowanie leadów sprzedażowych jest nasza strona internetowa. Dzięki odpowiedniej optymalizacji i działaniom SEO możemy sprawić, że wyszukiwarka internetowa stanie się jednym z głównych źródeł naszych leadów, ponieważ niemal wszystkie wchodzące z tego źródła osoby są zainteresowane naszą usługą (odpowiednie słowo kluczowe) i są tylko o krok od zrealizowania swojej potrzeby zakupowej. W wygenerowaniu sprzedaży dodatkowo może pomóc dobra konstrukcja witryny pod kątem UX (user experience), w szczególności właściwe zastosowanie landing page i przycisków call to action. Witryna internetowa to również miejsce, gdzie prowadzą nasze lead magnet i gdzie użytkownik będzie mógł z nich skorzystać.

Kolejnym sposobem na lead generation są kampanie reklamowe w wyszukiwarce i mediach społecznościowych. Dzięki nim możemy przekierowywać określonych użytkowników na przeznaczone dla nich strony docelowe i generować w ten sposób leady sprzedażowe. Tutaj znowu istotne jest odpowiednie przygotowanie landing pages i treści na nich.

Z treścią związany jest również content marketing i artykuły sponsorowane. Są to publikacje na zewnętrznych serwisach internetowych mające zachęcić potencjalnych klientów do odwiedzenia naszej witryny i zostawienia swoich danych kontaktowych.

Podobnie rzecz się ma z email marketingiem. Aby pozyskiwać leady sprzedażowe z newslettera czy rozsyłanego do zewnętrznej bazy mailingu, musimy mieć dobrze przygotowane treści i nagłówki.

Leady sprzedażowe możemy pozyskiwać również poprzez media społecznościowe, zarówno własne (social media marketing), jak i obce (np. korzystając z influencerów). Tutaj również istotne jest, aby nasze treści były atrakcyjne i trafiały do potencjalnych klientów. Bez tego proces pozyskiwania leadów nie będzie skuteczny.

Dobry tekst pierwszym krokiem po lead sprzedażowy i potencjalnych klientów

Jak widać, bez dobrych treści możemy zapomnieć o pozyskiwaniu leadów sprzedażowych i nowych klientów. To dzięki nim nasz potencjalny klient może zainteresować się naszą ofertą. Jak tworzyć treści pomocne w generowaniu leadów?

Pisanie tekstów warto zacząć od napisania sobie planu tego, co chcemy napisać w danym tekście. Warto też najpierw stworzyć sobie nagłówki i pod nie tworzyć odpowiednią treść. Jak wiadomo, powinien mieć ciekawy wstęp, rozwinięcie i interesujące zakończenie zachęcające do kontaktu. Jednak tylko w teorii to brzmi tak łatwo. Tak naprawdę trudno jest stworzyć ciekawy tekst, który będzie przykuwał uwagę czytelnika. Ważne jest tworzenie tekstów, które przyciągają uwagę czytelnika, nawet jeśli te treści odrobinę odbiegają od tego co jest w tematyce akapitu. Chodzi o to, aby nagłówek był chwytliwym hasłem. Jeśli piszemy tekst o wyprawce dziecięcej dla malucha musimy w nagłówku napisać coś, co zaskoczy odbiorcę, czyli przyszłego rodzica. Na przykład, że twoje dziecko nie potrzebuje czegoś, choć jest to modne, a w treści akapitu napiszmy, co jest potrzebne i na temat. Chodzi o to, aby czytelnik czytając tekst i czytając liczby uznał, że są dla niego interesujące, a w artykule jest naprawdę coś ciekawego. Dlatego właśnie tworzenie nagłówków jest trudne, bo nie zawsze od razu wpadamy na pomysł co możemy w nich ciekawego ująć ,aby czytelnik poczuł się zainteresowany. Jest to bardzo ważne, ponieważ to po nagłówkach użytkownicy Internetu sprawdzają, czy treść będzie dla nich interesująca. Równie ważne jest stworzenie tytułu, który przykuwa uwagę – to on tak naprawdę jest na tak zwanej pierwszej linii frontu i sprawia że czytelnik chce sięgnąć po nasz tekst. Często ten tytuł musi być wręcz przewrotny lub taki, aby czytelnik zmuszony był kliknąć w tekst o takim tytule.

Pozyskiwanie leadów poprzez teksty dla twojego biznesu

Jeżeli nie potrafimy, lub nie mamy czasu na tworzenie treści generujących leady sprzedażowe, dobrze jest skorzystać z pomocy specjalisty, który będzie znał temat i stworzy dla nas odpowiednie treści. Pamiętajmy, że tworzenie treści sprzedażowych opiera się o to, co ma znaleźć się w treści artykułu, w jaki sposób działa ludzka psychika i co ludzi przykuwa do danego tekstu. Specjalista, który profesjonalnie zajmuje się tworzeniem tekstów na potrzeby stron internetowych i blogów firmowych doskonale wie jak takie teksty pisać, dlatego warto korzystać z jego usług na bieżąco prowadząc nasz biznes.