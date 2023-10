RØDE wprowadza limitowaną edycję produktów w białym kolorze

Firma RØDE wprowadziła na rynek limitowaną edycję białych produktów obejmującą RØDECaster Duo, PodMic, PSA1+ i NTH-100. Ekskluzywna kolekcja White to pierwszy raz, kiedy produkty te zostały wypuszczone w niestandardowych kolorach, dając twórcom możliwość rozjaśnienia swojej konfiguracji.

Centralnym elementem kolekcji jest RØDECaster Duo, wszechstronne rozwiązanie firmy RØDE do produkcji dźwięku dla twórców. Wydany na początku tego roku, cieszący się szerokim uznaniem, RØDECaster Duo może poszczycić się tymi samymi przełomowymi funkcjami co RØDECaster Pro II – flagowa konsola audio RØDE – w kompaktowej i przenośnej obudowie. Jest idealny do mniejszych produkcji podcastów, streamerów lub każdego twórcy, który chce uzyskać dobre wyniki z konsoli o niewielkiej powierzchni. Nowe, białe wykończenie doskonale uzupełnia jasny interfejs RØDECaster Duo i kolorowe elementy sterujące RGB.

W kolekcji White dostępny jest również kultowy dynamiczny mikrofon transmisyjny PodMic z nową czarną maskownicą, zapewniającą elegancki, a jednocześnie klasyczny wygląd. Profesjonalne ramię studyjne PSA1+ i słuchawki NTH-100 uzupełniają kolekcję, oferując twórcom możliwość zbudowania kompletnego zestawu audio w całości w kolorze białym.

Są one dostępne w dwóch pakietach: dla twórcy solo, zawierający RØDECaster Duo, jeden mikrofon, ramię i słuchawki, oraz pakiet podcaster, zawierający po dwa z każdego akcesorium obok konsoli. Do obu pakietów dołączone są wysokiej jakości kable XLR, które uzupełniają konfigurację.

Kolekcja Biała jest dostępna wyłącznie na stronie RØDE w ograniczonej liczbie.