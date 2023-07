Składana przyszłość

Składane smartfony nie są już drogimi nowościami dla nielicznych – to niezawodne telefony głównego nurtu dla mas.

Google Pixel Fold

Google oficjalnie weszło na rynek składanych urządzeń z Pixel Fold – a estetyka tego urządzenia nie odbiega zbytnio od poprzednich smartfonów marki, z wyjątkiem części składanego ekranu. Na przykład znajduje się tutaj charakterystyczny pasek na poziomie tylnej kamery (z potrójnym obiektywem 48 Mp + 10,8 Mp + 10,8 Mp) oraz subtelne logo Google. Jeśli chodzi o kluczowe elementy, Pixel Fold działa na tym samym chipsecie Tensor G2 co telefony Pixel 7, w połączeniu z 12 GB pamięci RAM i 256 lub 512 GB pamięci masowej. Główny wyświetlacz otwiera się do rozmiaru 7,6 cala, a wyświetlacz na okładce ma 5,8 cala. Google twierdzi, że żywotność baterii wystarczy na cały dzień.

Od 7 999 PLN, www.store.google.com

Honor Magic VS

„Składak” od Honor po dłuższym oczekiwaniu trafił do Europy i prezentuje 7,9-calowy wyświetlacz główny, do 12 GB pamięci RAM i do 512 GB pamięci masowej. Wyposażony jest też w tylny aparat z potrójnym obiektywem 54 Mp + 50 Mp + 8 Mp. Wszystko obsługuje procesor Snapdragon 8+ Plus Gen 1, co gwarantuje wysoką wydajność. Honor zrobił też swoje w kwestii projektu: dostępne są odważne opcje kolorystyczne: cyjan i pomarańczowy, jeśli nie przepadasz za czernią. To składany smartfon, który dowodzi, że koncept tego typu nie jest tylko fanaberią, a kolejne marki traktują go bardzo poważnie w swoich portfoliach.

Od 5 999 PLN www.hihonor.com

Samsung Galaxy Z Fold 4

Pierwszy telefon Galaxy Fold pojawił się w 2019 roku, a jego czwarta wersja pokazuje rosnące doświadczenie Samsunga i pewność co do formy: podstawą jest wykorzystanie metalu, szkła i plastiku, z 7,6-calowym ekranem głównym i 6,2-calowym wyświetlaczem okładki. Będzie cię oczywiście sporo kosztować, ale dostaniesz pokaźną przestrzeń do działania, a do tego podzespoły. Smartfon napędza potężny procesor Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB pamięci RAM i do 1 TB pamięci masowej, a zdjęcia są obsługiwane przez tylny aparat z potrójnym obiektywem 50 Mp + 10 Mp + 12 Mp. Oprogramowanie Samsunga na Androida jest też coraz lepsze w dostosowywaniu się do składanej obudowy, a telefon obsługuje nawet rysik S Pen producenta.

Od 8 399 PLN, www.samsung.pl

Samsung Galaxy Z Flip 4

Telefon z klapką nie ma tyle miejsca na ekranie co składany w stylu książki, ale jest bardziej kompaktowy i masz satysfakcję z możliwości zakończenia rozmowy przez zatrzaśnięcie słuchawki – tak jak w „dawnych” czasach. Galaxy Z Flip 4 to solidnie wykonany przykład formy, która będzie cię kosztować znacznie mniej niż Galaxy Z Fold 4. Chipset Snapdragon 8+ Gen 1 i 8 GB pamięci RAM oznaczają, że wszystkie twoje aplikacje i ogólny interfejs użytkownika będą responsywne i szybkie, a w tym telefonie dostępne jest również do 512 GB pamięci masowej. Główny wyświetlacz o przekątnej 6,7 cala jest uzupełniony małym ekranem o przekątnej 1,9 cala, który jest przydatny do powiadomień, do zdjęć zaś wykorzystasz tylny aparat z dwoma obiektywami 12 Mp + 12 Mp.

Od 4 379 PLN, www.samsung.pl

Motorola Razr 2022

Innym składanym telefonem z klapką, o którym musisz wiedzieć, jest Motorola Razr, która ma za sobą pewne dziedzictwo: nazwa Razr została pierwotnie wykorzystana w serii telefonów na początku lat 2000, przed pojawieniem się smartfonów. Teraz Motorola Razr została wymyślona na nowo jako współczesny telefon, ale z tą samą konstrukcją obudowy. Jest bezpośrednim konkurentem Samsunga Galaxy Z Flip 4 i Oppo Find N2 Flip, z takim samym formatem 6,7-calowego wyświetlacza co ten ostatni. Słuchawka oferuje bardzo przyzwoite podzespoły – procesor Snapdragon 8+ Gen 1, 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci wewnętrznej i tylny aparat 50 Mp + 13 Mp. Jest też tańszy niż poprzedni Razr z tej serii.

Od 4 949 PLN, www.motorola.pl

Oppo Find N2 Flip

Oppo Find N2 Flip to telefon z klapką w stylu Z Flip 4, ale ma większy ekran zewnętrzny o przekątnej 3,26 cala, z którego można korzystać, gdy smartfon jest zamknięty, a także ma niższą cenę początkową. Pod maską znajduje się procesor Mediatek Dimensity 9000+, 8 GB pamięci RAM, 256 GB pamięci masowej i tylny aparat z dwoma obiektywami 50 Mp + 8 Mp. Mechanizm zawiasu jest oczywiście kluczowym elementem każdego składanego urządzenia i jest to jeden z obszarów, w których Oppo Find N2 Flip osiąga wysokie wyniki: jest płynny w działaniu, można go całkowicie zamknąć bez szczeliny i umożliwia jedno z najmniej zauważalnych zagnieceń ekranu w składanych telefonach. Wykończenie jest stylowe i przyjemne dla oka.

Od 4 999 PLN, www.oppo.com

Jak będzie wyglądać przyszłość?

W miarę dojrzewania rynku składanych urządzeń można założyć, że technologia ta stanie się z czasem bardziej niezawodna i popularna. Ceny mogą nie spaść znacząco przez jakiś czas, ale nastąpią pewne korekty. Biznesowo nie ma jednak sensu, aby flagowy telefon i składany kosztował tyle samo, jeśli specyfikacja będzie taka sama, a ty dostaniesz dwa razy większy ekran za swoje pieniądze. Interesujące będzie to, czy składane urządzenia zagarną większą część rynku, a standardowe smartfony zostaną zredukowane do niszy. Z jednej strony oferują większą wszechstronność, ale obecnie w niektórych obszarach pozostają w tyle za tradycyjnymi telefonami – na przykład pod względem jakości obiektywów. Jeśli nieskładany telefon może oferować lepszą specyfikację w niższej cenie, to nadal jest to opcja, na którą zdecyduje się większość ludzi. Pytania, które pojawiły się wraz z pierwszymi urządzeniami składanymi, nadal pozostają aktualne: do czego służą? W jaki sposób możliwość składania jest korzystna dla użytkownika? O ile naprawdę nie chcesz złożyć telefonu, aby go nosić, lub potrzebujesz większego wyświetlacza do uruchamiania dwóch aplikacji obok siebie lub oglądania filmów, wciąż czekamy na przekonujące powody do zakupu.