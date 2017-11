HDMI 2.1 ze wsparciem dla rozdzielczości 10K

Zapowiedziany w styczniu nowy wariant złącza HDMI nareszcie został oficjalnie ogłoszony. HDMI 2.1 ma „wystarczyć” producentom hardware’u na bardzo długi czas – złącze ma wspierać przesyłanie obrazu w jakości do 10K, dynamiczne HDR oraz szereg innych przydatnych funkcji.

Już niedługo możemy spodziewać się wysypu pierwszych produktów wyposażonych w złącze HDMI 2.1. Ma ono wspierać wszystkie dotychczasowe funkcje oraz szereg nowości. Najbardziej spektakularną spośród nich jest obsługa wideo w jakości do 10K (czyli, bagatela, 10240 x 4320). Oczywiście na chwilę obecną żaden dostępny komercyjnie telewizor nie jest w stanie zapewnić takiej rozdzielczości obrazu, ale niektórzy producenci myślą już o wprowadzeniu na rynek ekranów 5K czy nawet 8K. Póki co urządzenia tego typu widywane są głównie na targach i pokazach, ale wprowadzenie HDMI 2.1 powinno przyspieszyć nieco prace nad komercyjnymi wariantami.

Oprócz tego nowy standard posiada wsparcie dla dynamicznego HDR. Nie, to żaden błąd: HDR znane z naszych telewizorów to tzw. HDR statyczne, które zawiera metadane dotyczące wyświetlania całego filmu lub programu. W dynamicznym metadane mają zmieniać się z klatki na klatkę i oferować jeszcze bardziej efektowne kontrasty i nasycenie barw. HDMI 2.1 ma ponadto umożliwiać aktywną zmianę wartości odświeżania ekranu, co przyda się szczególnie graczom – pozwoli ona uniknąć irytujących lagów. Teraz tylko trzeba poczekać na telewizory 10K…