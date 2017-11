TEST: Logitech K780

K780 jest klawiaturą zaprojektowaną dla osób żyjących szybko i mobilnie. Dlaczego? Cóż, decyduje o tym wiele opcji, jednak przede wszystkim możliwość połączenia jej ze smartfonem lub tabletem.

Coraz częściej pracujemy na urządzeniach mobilnych jak na naszych głównych komputerach, ale pisanie na klawiaturach dotykowych bywa skrajnie niewygodne. Ponadto za pomocą Logitech K780 można pracować na kilku urządzeniach naraz. Dzięki temu jeśli podczas pracy na komputerze otrzymasz SMS-a lub wiadomość na Messengerze, możesz przycisnąć przycisk Easy-Switch i tym samym podłączyć klawiaturę do telefonu, aby napisać odpowiedź. K780 „rozpoznaje” do jakiego typu urządzenia została podczepiona, dzięki czemu jest bardzo intuicyjna w użyciu. Proste, ale genialne. Klawiatura jest kompatybilna z Windowsem, Mac OS, Androidem i iOS. Wygoda użytkowania nie ogranicza się jednak tylko do funkcji. Klawiatura jest bardzo cicha, dzięki czemu spokojnie możesz używać jej w tandemie ze swoim tabletem, chociażby w bibliotece. Klawisze są duże, lekko wklęsłe i wykonane z gładkiego, antypoślizgowego plastiku. Bardzo cieszy obecność klawiatury numerycznej. Wbudowany stojak na sprzęt pozwoli ustawić tablet czy smartfona w optymalnej pozycji do pracy. Przyzwoita jest również żywotność – producent podaje aż dwuletni okres użytkowania przed koniecznością wymiany baterii. Podsumowując, mamy do czynienia z dobrym, acz dość kosztownym sprzętem. Jeśli często pracujesz na telefonie lub tablecie, koszt ten na pewno ci się zwróci.

CENA 480 PLN