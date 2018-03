KardiaBand – diagnostyczna opaska do Apple Watch

Smartwatch zamiast pobrania krwi? To bardziej realne, niżby mogło się wydawać. Opaska AliveCor KardiaBand została zaprojektowana do wykrywania zwiększonego poziomu potasu we krwi. Całość odbywa się bezinwazyjnie: wystarczy jedynie podpiąć pasek do Apple Watch i założyć go na nadgarstek.

Według badań przedstawionych przez ośrodki medyczne biorące udział w badaniu, AliveCor KardiaBand wykazała 94-procentową skuteczność w wykrywaniu hiperkaliemii – podwyższonego poziomu jonów potasu we krwi. Stan ten pojawia się przy wielu poważnych chorobach, w tym chorobie Addisona, zaawansowanych stanach cukrzycowych i niewydolności nerek. Do zdiagnozowania hiperkaliemii opaska wykorzystuje analizę rytmu pracy serca: podwyższony poziom potasu powoduje jej charakterystyczne zaburzenia. Zastosowany w KardiaBand algorytm został „nauczony”, które EKG świadczą o chorobie, na podstawie ogromnej bazy danych zebranej w ciągu 23 lat przez ośrodki medyczne. Ostrzeżenie o podwyższonym poziomie potasu pojawia się oczywiście na ekranie smartwatcha.

Badanie za pomocą AliveCor KardiaBand daje zadowalające rezultaty: tylko bardzo rzadkie przypadki hiperkaliemii nie powodują zmian w EKG pacjenta. Pasek jest pierwszym oficjalnie uznanym przyrządem medycznym współpracującym z Apple Watchem, jednak nie otrzymał jeszcze specjalnej certyfikacji pozwalającej na stosowanie go jako oficjalnej metody diagnostycznej. Producent podkreśla, że aby ja zdobyć potrzebne będą kolejne testy. W międzyczasie KardiaBand może służyć jako pomocnicze narzędzie monitorujące poziom potasu. Czyżby nadeszła era diagnostycznych smartwatchy?