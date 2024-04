Eddy Gordo powraca w TEKKEN 8

Do gry TEKKEN 8 dołącza Eddy Gordo. To pierwsza grywalna postać z DLC, która pojawi się w niej od jej styczniowej premiery. Popularny wojownik, który zadebiutował w TEKKEN 3, został już dzisiaj dodany do gry. Gracze, którzy kupili TEKKEN 8 Deluxe Edition, Ultimate Edition lub Deluxe Edition Upgrade Pack, mają już do niego dostęp.

Eddy Gordo kontynuuje swoją podróż odkupienia w TEKKEN 8. Jako doświadczony znawca capoeiry, Eddy poddaje się wyczerpującemu programowi treningowemu i doskonali swoje ruchy na nowy poziom biegłości, aby dokonać zemsty na Kazuyi Mishimie. Debiut Eddy’ego Gordo poszerza 32-osobowy roster startowy. Eddy to pierwsza postać z przepustki sezonowej TEKKEN 8, która będzie zawierać 3 inne postacie, które zostaną ujawnione później.

TEKKEN 8 jest dostępny na PlayStation 5, PC i Xbox Series X|S.