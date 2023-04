Kurtki i buty hikingowe, które sprawdzą się podczas wiosennych wędrówek

Wybór odpowiedniego zestawu trekkingowego to nie tylko kwestia komfortu, ale także bezpieczeństwa. Dobrze dobrane obuwie powinno gwarantować doskonałą przyczepność do podłoża, dopasowanie do stopy, stabilizację śródstopia i oddychalność. Kurtki powinny chronić przed nagłymi załamaniami pogody i zapewnić swobodę ruchów oraz wentylację. To turystyczny must-have, który powinniśmy wziąć pod uwagę kompletując zestaw na wiosenne trekkingi.

Zestawienie obuwia i kurtek hikingowych na górską wycieczkę przygotowaliśmy w oparciu o hity kolekcji HIKE SS23 od amerykańskiej marki Columbia Sporstwear.

Buty, które przemierzą z tobą wiele kilometrów

Nowością w tegorocznej kolekcji SS23 od Columbii jest Facet 75 Outdry lub jego wersja z wyższą cholewką Facet 75 Mid Outdry. Ten lekki model świetnie spisze się na łagodnych szlakach. Facet 75 Outdry zapewnia doskonałą wodoodporność i oddychalność oraz ochronę przed korzeniami i innymi fragmentami szlaku. Model został wykonany z syntetycznej tkaniny, odznaczającej się wysoką trwałością, posiada wstawki z tekstylnej siateczki oraz wzmocnienia z TPU. Produkt wykorzystuje w pełni wodoodporną i oddychającą konstrukcję OutDry, która zabezpiecza obuwie przed działaniem wilgoci, zachowując jednocześnie oddychalność butów. Podeszwa Adapt Trax zapewnia przyczepność zarówno na utwardzonej nawierzchni, jak i na ścieżkach w terenie. Śródpodeszwa Techlite Plush gwarantuje dynamiczną amortyzację oraz stabilizację stawianych kroków. Buty są dostępne w wersji damskiej i męskiej. Cena: 629,99 PLN w wersji z niską oraz 669,99 PLN w wersji z wysoką cholewką.

Model Peakfreak II Outdry lub jego wersja z wyższą cholewką Peakfreak II Mid Outdry to buty trekkingowe wyposażone w innowacyjne technologie, dzięki czemu są wszechstronne i niezwykle trwałe. Dzięki zastosowaniu wodoodpornej i oddychającej membrany Outdry, noszenie butów jest przyjemne nawet w czasie całodniowej wędrówki. Technologia Adapt Trax w podeszwie zewnętrznej zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża. W podeszwie środkowej za komfort użytkowania odpowiada technologia Techlite+. To najwyższy poziom wygody i amortyzacji w obuwiu turystycznym – wytrzymały, pochłaniający wstrząsy materiał zapewniający nieprzerwane podparcie i ochronę stóp. Z kolei Navic Fit System gwarantuje naturalną stabilizację śródstopia. Za odpowiednie dopasowanie do stopy odpowiada też klasyczne sznurowanie. Buty są dostępne w wersji damskiej i męskiej. Cena: 579,99 PLN w wersji z niską oraz 629,99 PLN w wersji z wysoką cholewką.

Buty Columbia Trailstorm Waterproof wyróżniają się dopasowaną konstrukcją z Navic Fit System, stabilizującą śródstopie i zostały wykonane z wytrzymałej tkaniny syntetycznej. Model wykorzystuje membranę Omni-Tech, która zabezpiecza obuwie przed przemakaniem i zapewnia doskonałą oddychalność. Na czubkach palców znajdują się poliuretanowe wzmocnienia TPU. Buty zostały wyposażone w wiązanie typu Ghillie, zapewniające precyzyjne dopasowanie obuwia do stóp oraz w podeszwę ADAPT TRAX, gwarantującą stabilizację w wymagającym terenie. Technologia ta doskonale współgra ze śródpodeszwą Techlite+, która w dynamiczny sposób amortyzuje generowane podczas wędrówki wstrząsy. Podeszwa z bieżnikiem o głębokości 4 mm doskonale sprawdzi się w grząskim, nierównym terenie. Buty są dostępne w wersji damskiej i męskiej, klasycznej (Trailstorm Waterproof) oraz wersji z wyższą cholewką (Trailstorm Mid Waterproof). Cena odpowiednio: 449,99 PLN oraz 479,99 PLN.

Kurtki na wiosenny trekking

Columbia Omni-Tech Ampli-Dry Shell, wyposażona w technologię Omni-Tech, doskonale sprawdzi się podczas trekkingów w coraz dłuższe, wiosenne dni. Materiał zewnętrzny jest elastyczny, dzięki czemu kurtka nie ogranicza swobody ruchów. Kurtka posiada wodoodporny zamek centralny oraz system wentylacyjny pod ramionami, pozwalający na natychmiastowe odparowanie nadmiaru ciepła i wilgoci. Model wyróżnia się ergonomicznym krojem, dopasowanym do sylwetki. Ma regulowany kaptur oraz zapinane na zamki kieszenie na dłonie. Kurtka jest dostępne w wersji damskiej i męskiej w cenie: 699,99 PLN.

Damska kurtka Arcadia II Jacket to niezwykle praktyczna, klasyczna kurtka przeciwdeszczowa. Wyposażona jest w membranę Omni-Tech, ma klejone szwy oraz regulowany kaptur. Można ją schować do jej własnej kieszeni, dzięki czemu jest niezastąpiona nie tylko w górach, ale także w trakcie spaceru w mieście, czy na wycieczce rowerowej. Kurtka ma zapinane na zamek kieszenie na ręce, regulację w dolnej lamówce oraz regulowane mankiety. Cena: 399,99 PLN.

Kurtka Pouring Adventure II Jacket jest lekka, dwuwarstwowa, wodoszczelna, a przy tym oddychająca.. Kurtka jest wyposażona w membranę Omni-Tech, ma klejone szwy, regulowany kaptur oraz trzy kieszenie z zamkami — dwie przednie i jedną na piersi. Można ją schować do jej własnej kieszeni. Zewnętrzna warstwa kurtki została wykonana z wytrzymałego nylonu Ripstop odpornego na rozdarcia. Cena: 449,99 PLN.

Kurtka Inner Limits II Jacket to idealny model na dni z kapryśną pogodą, łączący modny design z wysoką funkcjonalnością. Technologia Omni-Tech, pozwalając na odparowanie wilgoci, zapewnia przyjemny klimat przy skórze. Kurtka ma przemyślaną konstrukcję: dopasowany, ale nie uwierający fason, pojemne kieszenie boczne zapinane na zamki, dodatkową wewnętrzną kieszeń, w której można schować telefon, oraz regulowany i odpinany kaptur. Wysoki kołnierz skutecznie chroni kark i szyję przed wiatrem i chłodem. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 479,99 PLN.

