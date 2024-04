Samsung TV: innowacyjne technologie w praktyce

Wydawać by się mogło, że obraz wyświetlany na różnych ekranach telewizorów jest niemal identyczny. Niemal robi jednak różnicę. A dokładniej powodują ją najnowsze rozwiązania i technologie. Na czym polegają te stosowane przez Samsung, które wg południowokoreańskiego producenta dają im przewagę nad konkurencją? Oto najważniejsze argumenty.

Sercem każdego telewizora jest procesor. To on jest bowiem odpowiedzialny za generowanie żywego, szczegółowego i nieskazitelnie naturalnego obrazu. Najnowsze modele Samsung zostały wyposażone w najbardziej innowacyjny procesor, jaki kiedykolwiek powstał w laboratoriach Samsung – neuronowa jednostka przetwarzająca (NPU) jest dwukrotnie szybsza od poprzedniej, ale dodatkowo liczba sieci neuronowych została zwiększona aż ośmiokrotnie z 64 do 512. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia wyświetlenie obrazów z krystalicznym odzwierciedleniem najdrobniejszych szczegółów i wprost odpowiada za bezprecedensowe podniesienie jakości obrazu. Dodatkowym atutem jest Matowa Powłoka Ekranu, która pozwala na zredukowanie odblasków i refleksów do minimum. Dzięki temu wyświetlany obraz jest idealnie czysty, wolny od denerwujących odbić i cieni. Widz może zatem dostrzec wszystkie detale, niezależnie od ustawienia telewizora czy ekspozycji pomieszczenia względem naturalnego światła. A jeśli w tym momencie zastanawiacie się, jak skorzystać z tych dobrodziejstw – nic prostszego. Samsung oferuje inteligentną kalibrację. Wystarczy na telefon pobrać aplikację mobilną SmartThings i podczas pierwszego uruchamiania telewizora zeskanować widoczny na nim kod QR. Oprogramowanie automatycznie przeprowadzi nas przez proces dostrojenia obrazu do warunków panujących w pomieszczeniu. Do wyboru mamy tryb podstawowy i profesjonalny. Pierwszy to szybka i prosta optymalizacja ustawień obrazu. Drugi obejmuje intensywną kalibrację bieli, liniowej skali szarości, współczynnika gamma i chromatyczności.

Poza stosowaniem najnowocześniejszych technologii, Samsung korzysta także z dobrodziejstw konstrukcyjnych. Od lat znane jest rozwiązanie One Connect, czyli moduł pozwalający podłączyć do telewizora dodatkowe sprzęty – soundbar, konsolę czy dekoder za pomocą jednego, „niewidzialnego” przewodu. Nie tylko porządkuje on plątaninę kabli utkaną na szafce RTV, ale przede wszystkim nie zaburza estetyki telewizora niemal scalonego ze ścianą. Idąc w stronę inteligentnych i ekologicznych rozwiązań, nie sposób pominąć pilota Solar Cell z wbudowanym akumulatorem. Dzięki niemu raz na zawsze pożegnamy wymienialne baterie. Mówiąc o smart home, należy wspomnieć o wbudowanym w telewizorach Samsung Hub IoT. Rozwiązanie to powoduje, że z poziomu telewizora możemy sterować czujnikami ruchu czy światła, edytować ustawienia temperatury, kontrolować, kto stoi przy bramie wejściowej oraz sprawdzać czy piekarnik, lodówka lub pralka pracują poprawnie. W tej materii zachwycające jest wsparcie łączności Samsung ze standardem Matter, ZigBee i Thread, gdyż to przekłada się wprost na stale wydłużającą się listę kompatybilnych rozwiązań poszczególnych producentów.

Troska o doskonały design i ochronę środowiska to wizytówka firmy Samsung

Segment telewizorów od kilku sezonów pokazuje, że rozwój nowych technologii zdaje się nie mieć końca. Kolejne premierowe modele, które doposażane są w kosmiczne technologie poprawiające jakość obrazu i dźwięku, rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie nowoczesnego telewizora w środowisku smart home oraz troska o doskonały design i ochronę środowiska to przede wszystkim wizytówka firmy Samsung. I, co godne podkreślenia, nie powiedziała ona ostatniego słowa w dziedzinie innowacji.

Kompleksowa architektura zabezpieczeń w telewizorach Samsung

Bezpieczeństwo niezmiennie jest jednym z najważniejszych wyróżników urządzeń należących do portfolio firmy Samsung. Nie inaczej jest w przypadku telewizorów, które już od kilku lat możemy podłączyć do internetu, a tym samym gromadzić w nich nasze wrażliwe dane. Aby nie narażać użytkowników na utratę loginów, haseł czy numerów kart płatniczych, firma Samsung stosuje system Knox, który chroni urządzenie i usługi klienta przed niepowołanymi użytkownikami, a przede wszystkim zapewnia ochronę danych.

Telewizory, podobnie jak komputery czy smartfony narażone są na infekcję złośliwym oprogramowaniem i ataki hackerskie. Aby temu zapobiec, Samsung wykorzystuje w swoich urządzeniach platformę bezpieczeństwa Samsung Knox. Składa się ona z wielu różnorodnych zabezpieczeń, które chronią dane przed ich dostaniem się w niepowołane ręce. Wysoce wrażliwe informacje, takie jak dane biometryczne, kody PIN lub dane osobowe są przechowywane w całkowicie odizolowanym, bezpiecznym obszarze, który zapewnia ochronę przed wyciekiem informacji. Warto podkreślić, że od chwili włączenia telewizora, Knox chroni urządzenie i usługi klienta – zapewnia mi.in. ochronę danych i usług użytkownika na urządzeniach Smart TV marki Samsung oraz platformach i serwisach internetowych. Bardzo ważne są także regularne aktualizacje oprogramowania, które dodatkowo wzmacniają ochronę telewizora przed niebezpiecznymi atakami. Technologia ochrony w czasie rzeczywistym zapewnia ciągłą osłonę działającego oprogramowania i danych wrażliwych. Nie warto zatem odkładać aktualizacji na później. Co ważne, wszystkie telewizory Samsung Smart TV mogą poszczycić się certyfikatem Common Criteria, który jest uznawany za obowiązkowy system certyfikacji zabezpieczeń komputerowych na świecie. Z kolei usługa płatności Checkout jest zgodna ze standardem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Jest to międzynarodowa norma bezpieczeństwa danych dla wszystkich organizacji, które przetwarzają, przechowują lub przesyłają informacje dotyczące kart kredytowych. Została przyjęta przez American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard i Visa Inc. Samsung jest jedyną firmą, która tak zabezpiecza telewizory i dane ich posiadaczy.