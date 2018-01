Mercedes-Benz prezentuje model 2019 G550

Mercedes klasy G był swego czasu najpopularniejszym pojazdem osobowo-terenowym na świecie. Po niemal czterdziestu latach od premiery doczekał się on swojej nowej generacji, która łączy w sobie tradycję i nowoczesność.

Z zewnątrz G550 przypomina swojego „pudełkowatego” poprzednika i zachowuje najbardziej rozpoznawalne elementy jego designu z zewnętrzną przegrodą na oponę na czele. Nowy model jest dłuższy i szerszy od G-Wagen, co przekłada się na zwiększenie miejsca w kabinie. SUV ma prześwit 27 cm, a maksymalna głębokość brodzenia to 70 cm. Pod maską samochodu znajdzie się silnik V8 o pojemności 4.0 i mocy 416 KM uzupełniony o automatyczną skrzynię biegów 9G-TRONIC i dostosowywalny napęd na cztery koła.

Wewnątrz nowy SUV Mercedesa to prawdziwe dzieło technologii. To jedno z pierwszych aut, które zostały wyposażone w obsługę asystenta głosowego MBUX przeznaczonego specjalnie do obsługi systemów samochodowych. Ponadto w G550 znajdziemy dobrze wyposażony system multimedialny z 12,3-calowym ekranem dotykowym i programowalnym oświetleniem kabiny, które może wygenerować do 64 różnych barw. Auto pojawi się na rynku pod koniec 2018 roku.