The Frame 2024 na wystawie „Zieta Ilustrowany”

Zieta Ilustrowany to wyjątkowy projekt artystyczny, którego celem jest wspieranie młodych artystów, łączenie dyscyplin i wspólne opowiadanie historii. Prace będące efektem projektu można podziwiać do 10 maja na wystawie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Część z nich zostanie zaprezentowana na telewizorach The Frame, które za sprawą pięknego Designu Obrazu oraz funkcji umożliwiającej wyświetlanie dzieł sztuki, idealnie odnajdują się w naszych domach, ale też w galeriach i na wystawach.

Oskar Zięta to znany polski architekt, założyciel firmy Zieta. Opracował nowatorską technologię deformacji blachy zwaną FiDU, którą wykorzystuje do projektowania obiektów. Jego prace zostały wyróżnione licznymi nagrodami m.in. Red Dot Design Award, Schweizer Design Preis, Nagrodą Niemieckiej Rady Wzornictwa czy Audi Mentor Prize. Jest też autorem statuetki Design Alive Awards.

„Zieta Ilustrowany” to projekt, do którego zaproszeni zostali młodzi polscy ilustratorzy, współdzielący pasję do nadawania nowego wymiaru krzywiznom. Dzieła Oskara Zięty zostały poddane indywidualnym interpretacjom twórców. Przedmiot inspiracji często będzie prezentowany obok jego ilustrowanej wersji. Owoce projektu są świadectwem potencjału polskich twórców i będą one przyczynkiem do inspirujących dyskusji o sztuce, emocjach i kolorach. W wystawie projektu „Zieta Ilustrowany” udział wzięli następujący artyści: Karol Banach, Edgar Bąk, Katarzyna Bogucka, Aleksandra Dobrzyńska, Iza Dudzik, Kuba Ferenc, Joanna Gniady, Malwina Hajduk, Ada Jarzębowska, Jakub Kamiński, Agata Królak, Paweł Mildner, Anna Niemierko, Maciej Polak, Paweł Smardzewski, Paweł Szlotawa, Joanna Wójtowicz. Na wystawie zostaną także zaprezentowane prace takich artystów jak James Jean, Pola Dwurnik i Marian Misiak.

Niektóre z dzieł na wystawie są prezentowane w cyfrowych wersjach na rewolucyjnym telewizorze The Frame. Dzięki swoim wyjątkowym funkcjom i możliwościom, urządzenie to od lat stanowi inspirację dla artystów, architektów czy dekoratorów wnętrz. Jego wysublimowany design sprawia, że ekran prezentuje się niczym eleganckie dzieło sztuki.

– The Frame, tak jak wiele moich prac, to połączenie sztuki projektowania, designu i technologii, które równie dobrze funkcjonują w salonie jak i w galerii sztuki – mówi Oskar Zięta. Już po raz kolejny i na pewno nie ostatni wykorzystujemy The Frame na naszych wystawach, gdyż są one nie tylko dobrze zaprojektowanym przedmiotem sztuki użytkowej, ale też elastyczną przestrzenią, którą możemy dowolnie wypełniać np. grafiką czy zdjęciami. Choć w inny sposób niż moje prace, The Frame jest przykładem doskonałej technologii, przemyślanego wzornictwa i zrozumienia, że mamy różnorodne potrzeby, także te estetyczne.

Jednym z ważniejszych czynników decydującym o tym, że telewizor świetnie sprawdzi się do prezentacji obrazów czy ilustracji, oprócz doskonałej jakości obrazu, jest Matowa Powłoka Ekranu. Dzięki niej widzowie mogą cieszyć się niesamowitymi dziełami pozbawionymi refleksów światła i rozpraszających odblasków. Światło sztuczne i naturalne nie odbija się od ekranu, co pozwala kontemplować dzieła sztuki pełne detali i tekstur nawet w słoneczny dzień. Uzyskany w 2024 dla telewizorów The Frame certyfikat Validated ArtfulColor od PANTONE potwierdza wyjątkową zdolność reprodukcji kolorów zgodną z rygorystycznymi standardami Pantone niemal w każdym otoczeniu.

Kolejną istotną cechą telewizora są wymienne ramki. Są one magnetyczne, dzięki czemu ich nałożenie jest całkowicie bezproblemowe. Dostępne są w dwóch stylach: Nowoczesnym w kolorze Bieli, Jasnego Drewna, Ciemnego Drewna i Beżowym oraz Klasycznym w kolorze Bieli, Ceglanym i Sand Gold. To łatwy sposób na zbliżenie się do kolorystyki, klimatu naszego wnętrza czy innych „tradycyjnych” dzieł.

Najważniejszą cechą The Frame jest Tryb Sztuka, dzięki któremu domowy salon można zamienić w prywatną galerię sztuki, w której wyświetlane dzieła są perfekcyjną kopią oryginału. Natomiast dedykowany sklep ze sztuką Art Store oferuje dostęp do ponad 2500 dzieł w najróżniejszych stylach. Tym samym, możemy mieć w domu „Gwiaździstą Noc” autorstwa Vincenta Van Gogha, „Mona Lisę” Leonarda da Vinci, „Pocałunek” Gustava Klimta czy „Okna” Egona Schielego.

Tegoroczną nowością jest usługa Art Store Streaming. Wystarczy zeskanować dostarczony na smartfon kod QR, rozpocząć subskrypcję w Art Store i z łatwością wyszukiwać dzieła sztuki na swoim urządzeniu mobilnym.

Co więcej, telewizor The Frame, można wyeksponować na kilka różnych sposobów. Na przykład za pomocą stylowego Stojaka Studio The Frame można postawić w dowolnym miejscu, a wszystkie przewody ukryć wewnątrz nóżek. Stojak występuje także w wersji obrotowej, dzięki czemu można zmienić ustawienia ekranu na pionowe lub poziome, w zależności od tej co, jest wyświetlane. Taką mobilność może zapewnić również Obrotowy Uchwyt, który pozwoli powiesić ekran w pozycji pionowej i tym samym umożliwi wyświetlanie portretów czy plakatów, tak jak zostały do tego stworzone.

„Zieta Ilustrowany” to nie pierwsza współpraca artysty z firmą Samsung. W listopadzie zeszłego roku na targach Warsaw Home & Contract w hali Ptak Warsaw Expo telewizor The Frame 55” można było obejrzeć na stoisku prezentującym prace Oskara Zięty. Z kolei podczas tegorocznych targów 4 Design Days w Katowicach, telewizor można było zobaczyć w otoczeniu niezwykłych rzeźb artysty, stworzonych przy zastosowaniu autorskiej metody FiDU.

Wystawa „Zieta Ilustrowany” można oglądać w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie do 10 maja 2024 roku.