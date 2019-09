When Saints Go Machine na dwóch koncertach w Polsce!

When Saints Go Machine to duński zespół, których muzyka określana jest mianem electro- popu. W skład grupy, która powstała w Kopenhadze, wchodzą perkusista Silas oraz wokaliści Nikolaj i Jonas, który dodatkowo odpowiedzialny jest za syntezatory. W 2008 roku wygrali konkurs talentów w duńskiej stacji radiowej, a już dwa lata później otwierali Festiwal Roskilde. Najpopularniejszymi utworami zespołu są „Fail Forever”, „Kelly”, „You or The Gang” czy „Kids on Vacation”.

Data: 20.10.2019

Doors: 19:00

Support: 20:00 (TBD)

Start: 21:00

Miejsce: Smolna

Bilety dostępne od 25.04 o godz. 9:00 na www.followthestep.com oraz w bileteriach Biletomat.pl – bilety onlinel, Eventim.pl, ebilet.pl, Going.. i GoOut oraz w stacjonarnych punktach sprzedażempikk, Saturn Polska i MediaMarkt Polska.

Organizator: Follow The Step

Regulamin: www.followthestep.com/regulamin