Dom „Łowcy androidów”

Są filmy, które zmieniają świat. Bez wątpienia do takich właśnie należy Łowca androidów w reżyserii Ridley’a Scotta. Historia oparta na prozie Philipa K. Dicka (Czy androidy śnią o elektrycznych owcach?) zachwyciła cały świat rewolucyjnymi efektami specjalnymi, klimatem noir, muzyką i grą aktorską nie tylko samego Harrisona Forda, ale również Rutgera Hauera czy Daryl Hannah. Być możne jednak największym osiągnięciem tego dzieła kinematografii był fakt, że rozbudziło ono wyobraźnię przyszłych pokoleń filmowców, artystów i pewnego dziennikarza z „Magazynu T3”, który pozazdrościł Deckardowi i oficerowi K ich domowej automatyzacji oraz futurystycznych technologii. Czy zatem jesteśmy w stanie przy pomocy bogatego portfolio produktów firmy Aqara stworzyć namiastkę świata wykreowanego przez Scotta i odświeżonego 35 lat później przez Denis Villeneuve’a w kontynuacji Łowca androidów 2049?

Wyzwanie

W mieszkaniu Ricka Deckarda światło w kuchni uruchamia się automatycznie po tym, jak wkroczył on do pomieszczenia.

Rozwiązanie

Na nasze szczęście jest to jedno z najczęściej stawianych wyzwań przy budowie inteligentnego domu, a co za tym idzie jest więcej niż jedno rozwiązanie tego problemu. Zanim jednak dodamy do równania wyzwalacze, musimy w pierwszej kolejności dodać nieco inteligencji naszemu oświetleniu. Pierwszą opcją jest wymiana żarówek z gwintem E27 na Aqara LED Bulb T1. Rozwiązanie to na początek ma spory sens – jest proste w implementacji i będziemy w stanie regulować barwę ciepła oraz jasność naszych żarówek. Warto jednak pamiętać o potencjalnych minusach – w domu mamy z całą pewnością nie tylko żarówki z gwintem E27, ale również E14 czy GU10, których w ofercie firmy nie znajdziemy.

Tutaj na pomoc przychodzą jednak dwa inne urządzenia: przełącznik Smart Wall Switch H1 oraz przekaźnik Dual Relay Module T2. Ten pierwszy to nic innego jak przełącznik światła, który pozornie nie różni się specjalnie od tego, który obecnie posiadamy. Diabeł tkwi jednak w szczegółach – przełącznik ten dzięki podłączeniu go za pomocą protokołu ZigBee do ekosystemu Aqara, da nam zdalną kontrolę nad oświetleniem z poziomu aplikacji. W ten sposób nawet cała szyna żarówek LED z gwintami GU10 stanie się częścią inteligentnego domu. Podobne zastosowanie ma wspomniany przekaźnik. Jest to urządzenie przeznaczone do montażu głównie w puszce za kontaktem lub przełącznikiem, które dodaje element „smart” do naszego domu. Może zatem pozostać przy dotychczasowych przełącznikach światła i korzystać z nich jak do tej pory, ale również włączać i wyłączać światło przy pomocy aplikacji Dom Aqara. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest jego wszechstronność. Przekaźnik możemy podłączyć np. do lampy stojącej, listwy zasilającej czy lampek na choince.

Teraz, kiedy możemy sterować światłami z poziomu aplikacji, czas na urządzenia, których działanie będzie inicjować automatyzację. Najprostszym w tym wypadku rozwiązaniem jest wykorzystanie czujnika ruchu Motion Sensor P1. Za każdym razem, kiedy będziemy się pojawiać w jego polu widzenia, światło w danym pokoju samo się zaświeci. Możemy w tym miejscu pójść o krok dalej i stworzyć kolejną automatyzację, która będzie to światło wyłączała w przypadku braku ruchu. Podobnie można wykorzystać czujnik otwarcia drzwi lub okna Door and Window Sensor P2.

Najbardziej godnym jednak miana „łowcy androidów” rozwiązaniem będzie z pewnością czujnik obecności Presence Sensor FP2. Urządzenie to wymaga odrobiny cierpliwości przy konfiguracji, ale z jego pomocą możemy stworzyć konkretne strefy w obrębie jednego pomieszczenia, a sam czujnik będzie nas śledził, nawet kiedy pozostajemy w bezruchu. Możemy zatem udać się do aneksu kuchennego, gdzie zapali się światło nad blatem, przejść z talerzem do stołu, po czym zapali się światło jadalniane, a zgaśnie kuchenne. Po czym zasiąść wygodnie na kanapie, gdzie włączy się lampa stojąca i zgaśnie żarówka nad stołem. Sam Deckard byłby zdumiony.

Wyzwanie

Oświetlenie akcentowe w mieszkaniach K i Deckarda.

Rozwiązanie

Jeśli mamy film noir, to możemy być pewni, że półmrok będzie nam towarzyszył każdego wieczora. W tym wypadku przyda się pasek LED Strip T1, który możemy zainstalować niemal wszędzie. Umieszczony pod łóżkiem, za wezgłowiem czy niskimi meblami będzie dawał bardzo ciekawy i dyskretny efekt świetlny. Pasek ten może nas raczyć różnymi barwami bieli lub niczym neony Los Angeles w filmie Scotta zachwycać kolorami RGB w dynamicznych scenach. Jeśli jednak efekt noir będzie niewystarczający, możemy zaopatrzyć się w silniki do kontroli rolet wewnętrznych Roller Shade Driver E1 lub zasłon Curtain Driver E1. Działanie tych urządzeń również możemy inicjować przy pomocy czujników.

Wyzwanie

Deckard wchodząc do windy, musi zidentyfikować się i korzysta z karty dostępowej zamiast klucza do drzwi. K otwiera swoje mieszkanie odciskiem dłoni, a jego rygiel w drzwiach zamyka się automatycznie.

Rozwiązanie

Tutaj życie nam się lekko komplikuje, ale jak dobry detektyw – nie pozostawimy tej zagadki bez rozwiązania. Zacznijmy od prostszej części, czyli identyfikacji osoby przed drzwiami. Do tego posłuży nam Smart Video Doorbell G4, czyli zasilany bateryjnie inteligentny dzwonek z wbudowaną kamerą. Jest on w stanie nagrywać zdarzenia (inicjowane ruchem lub naciśnięciem przycisku dzwonka) przed naszymi drzwiami i informować nas o nich przez aplikację Dom Aqara. Ponadto w zestawie otrzymamy gong (mały hub z głośnikiem), który może przy okazji przygrywać melodię, jaka towarzyszyła uruchamianiu Joi z filmu Villeneuve’a, kiedy ktoś zadzwoni do drzwi. Wystarczy dodać własny dzwonek (nagrany chociażby dyktafonem z filmu) w aplikacji i voilà.

To, co jednak bardziej nas będzie interesować w tym urządzeniu, to wbudowana sztuczna inteligencja, odpowiedzialna za identyfikację osób przed drzwiami. Dzięki temu możemy stworzyć automatyzację, która zostanie wyzwolona po wykryciu przez G4 naszej twarzy.

Teraz czas na trudniejszą część i smutną wiadomość – Aqara nie ma w swojej ofercie inteligentnych zamków, które moglibyśmy zainstalować bez problemu na standardowych drzwiach w Polsce. Najbliżej tego osiągnięcia byłby model Smart Lock U100, ale jego rygiel wymagałby sporych przeróbek w naszych drzwiach wejściowych, czego osobiście nie polecam. Zamiast tego, niczym Deckard, nagniemy nieco zasady i wykorzystamy zamek Yale Linus. Jest to świetny produkt, który możemy zainstalować bez jakichkolwiek przeróbek na nasz istniejący rygiel. Naturalnie produkt innej firmy nie damy rady dodać do aplikacji Aqary, ale tutaj wchodzi do gry ekosystem HomeKit. Zarówno dzwonek jak i zamek możemy dodać do aplikacji Dom od Apple, gdzie stworzymy pożądaną automatyzację. W ten właśnie sposób nasze pojawienie się przed drzwiami, może inicjować odryglowanie zamka. Dodatkowo Yale Linus dzięki czujnikowi otwarcia będzie za nas zamykał drzwi po wyjściu lub wejściu do domu, a dodatkowy moduł (do dokupienia oddzielnie) z klawiaturą numeryczną pozwoli na dostawanie się do domu za pomocą kodu.

Wyzwanie

Kiedy K wchodzi do mieszkania, wita go jego personalna asystentka/życiowa partnerka Joi.

Rozwiązanie

OK, w tym wypadku bardzo trzeba by się postarać, aby wykształcić w sobie miłosne uczucia względem naszego asystenta głosowego, ale w przeciwieństwie do Joi dostępne dla ekosystemu Aqara rozwiązania nie złamią nam serca. Możemy zatem korzystać z usług trzech największych asystentów głosowych na rynku: Amazon Alexa, Asystenta Google i Apple Siri. Aby swobodnie rozmawiać i budzić naszego wirtualnego pomocnika, musimy najpierw zakupić inteligentny głośnik danej firmy. Na szczęście w przypadku Amazona i Google najtańsze modele możemy już mieć za około 150 PLN. Trochę więcej zapłacimy za HomePoda mini, ale podatek Apple nie powinien już nikogo chyba dziwić. W tym miejscu musimy się jednak dobrze zastanowić, gdyż dokonujemy nie tylko wyboru sprzętowego, ale może przede wszystkim podejmujemy decyzję z jakiego asystenta będziemy korzystać. Najbardziej uniwersalnym rozwiązaniem będzie z pewnością Alexa, którą możemy potem integrować z produktami wielu innych marek (np. Yale). Nieco gorzej wypada Asystent Google. Z kolei fani Apple naturalnie powinni zdecydować się na Siri.

Niezależnie od tego, na jakiego asystenta się zdecydujemy, musimy pamiętać, że będziemy komunikować się z nim w języku angielskim. Polskojęzyczny Asystent Google istnieje wyłącznie na smartfonach, a na poczynania Amazona i Apple w tym temacie spuśćmy zasłonę milczenia.

Wyzwanie bonusowe

Niander Wallace w kontynuacji Villeneuve’a jest niewidomy. Oczy zastępuje mu kilka kamer, które krążą wokół danego obiektu.

Rozwiązanie

Co prawda firma Aqara jeszcze nie weszła do przemysłu biotechnologicznego, ale za to jest nam w stanie wyposażyć mieszkanie w kamery, które śledzą poruszający się obiekt. Idealna do tego celu będzie nowa propozycja – Camera E1. Obiektyw w tej wersji jest umieszczony, podobnie jak w przypadku modelu Camera Hub G3, na silniku, który obraca urządzeniem w obu płaszczyznach. Dzięki temu kamera będzie śledziła poruszający się obiekt wszędzie tam, gdzie będzie on w kontakcie wzrokowym z urządzeniem – niezależnie od jego pozycji. E1 rejestruje obraz w jakości 2K i zapisuje go lokalnie na karcie microSD lub (jeśli dodamy go do ekosystemu HomeKit) na serwerach Apple za pośrednictwem usługi HomeKit Secure Video. Oczywiście kamerą możemy również sterować za pośrednictwem aplikacji Aqary, kiedy chcemy się rozejrzeć po domu podczas nieobecności. Może nie jest to równie futurystyczne podejście do tematu jak w filmie, ale przynajmniej nie musimy montować sobie portu USB pod uchem.