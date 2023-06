Telewizja Nowej Generacji i superszybki światłowód – superszybki internet i nowoczesna telewizja na wyciągnięcie ręki

Szybkie i niezawodne łącze internetowe to już niemal podstawowe wyposażenie naszych domów. Oczekujemy nie tylko niezawodnego dostępu do sieci, ale także dodatkowych usług, które bez wychodzenia z domu pozwolą zbudować centrum rozrywki. Firma Play wsłuchując się w potrzeby użytkowników, zaprezentowała nową ofertę dla domu, w której możemy wybrać nie tylko łącze światłowodowe o prędkości aż do 5 Gb/s, ale także pierwszą na rynku Telewizję Nowej Generacji. Możemy ją w prosty sposób dowolnie komponować z listy ulubionych kanałów jak również wybierać serwisy streamingowe. A wszystko to w przystępnych cenowo pakietach.

Szybko, szybciej, światłowód Play

Duże obciążenia internetowej sieci domowej wynikające z pracy w domu, użytkowani inteligentnych urządzeń, korzystania z serwisów streamingowych lub sieciowego grania wymagają odpowiednio mocnego i płynnego łącza. Najbardziej wymagających użytkowników zadowoli fakt, że Play wprowadził do swojej oferty światłowód aż do 5 Gb/s. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszej sieci światłowodowej w kraju, z której korzysta fioletowy operator.

Najwyższa prędkość dostępna jest na wybranych obszarach, jednak i poza nią Play oferuje prędkości internetu na poziomie 1 Gb/s, 600 Mb/s oraz 300 Mb/s. Odpowiednie wykorzystanie potencjału sieci zapewnią nowe urządzenia zaprezentowane przez operatora. Pierwszym z nich jest router PLAY BOX NET, a jego uzupełnieniem dekoder PLAY BOX TV. Oba zaprojektowano tak, aby stanowiły wydajny, spójny i estetyczny duet.

Warto zaznaczyć, że router PLAY BOX NET obsługuje standard sieci Wi-Fi 6. Dzięki temu jest on w stanie zapewnić szybki i płynny internet na wielu urządzeniach jednocześnie, nawet w kilkukondygnacyjnym domu czy mieszkaniu. Jego konstrukcja pozwala na komfortowe korzystanie z nowych ofert, w tym najwyższych opcji prędkości światłowodu – aż do 5 Gb/s.

Bardzo dobrą informacją dla klientów Play jest cena światłowodowego przyłącza. Aktualnie obowiązuje wyjątkowa promocja, dzięki której internet o prędkości do 5Gb/s możemy mieć przez pierwsze pół roku, płacąc jedynie 35 PLN miesięcznie.

Uzupełnieniem systemu i zarazem sercem domowej rozrywki jest dekoder PLAY BOX TV, który wspiera 4K oraz technologie HDR i Dolby Vision, aby zapewnić najwyższą jakość obrazu. Zaznaczmy, że system Android TV pozwala na dostęp do tysięcy gier i aplikacji. Dużą zaletą jest intuicyjny i przyjazny interfejs oraz możliwość sterowania dekoderem oraz telewizorem za pośrednictwem jednego pilota. Oznacza to, że jego użytkowanie jest niezwykle proste z szybkim dostępem do wszystkich funkcji.

Elastyczny wybór kanałów tematycznych i serwisów streamingowych

Niezwykle ciekawą ofertą zaprezentowaną przez Play jest Telewizja Nowej Generacji. To już nie tylko możliwość dopasowania interesujących nas kanałów informacyjnych, sportowych czy tematycznych, ale przede wszystkim elastyczne dopasowanie telewizji do naszych preferencji w danym momencie. Usługa telewizyjna to dwa warianty do wyboru – Telewizja Nowej Generacji, która łączy pakiet kanałów z serwisami streamingowymi; oraz Telewizja Max, która pozwala na dostęp do szerokiego portfolio kanałów. Co ważne, oba warianty mają tę samą cenę 45 PLN miesięcznie z rabatem dla klientów Play.

Jeśli do tej pory widzowie musieli wybierać między abonamentem serwisu streamingowego a dostępem do kanałów telewizyjnych, to oferta Play właśnie to zmieniła! W ramach usługi Telewizja Nowej Generacji klienci otrzymują bowiem dostęp do 75 popularnych kanałów, a także Viaplay w cenie abonamentu oraz pulę punktów, które mogą dowolnie wymieniać na subskrypcję serwisu streamingowego, a także pakiety premium oraz pakiety dodatkowych kanałów. Rozwiązanie to pozwala zatem dowolnie komponować ulubioną listę kanałów, a także mieć dostęp do interesujących treści – filmów czy seriali lub transmisji sportowych.

Ważne jest także to, że w każdym miesiącu -przez pierwsze pół roku trwania umowy -klienci otrzymywać będą bonusowe 100 punktów. Pakiet ten można wykorzystać na dodawanie ulubionych kanałów czy serwisów, aby perfekcyjnie dobrać treści, które spełnią oczekiwania i wymagania wszystkich domowników. Punkty można wykorzystać na dostęp do Netflix, HBO Max, Polsat Sport Premium, CANAL+ online, ELEVEN SPORTS, Cinemax lub pakiety kanałów tematycznych: Kids, Sport, Filmy i seriale, Info, Dokumenty, Lifestyle, Polsat.

Usługa Telewizja Max została stworzona przede wszystkim z myślą o użytkownikach, którzy chcą mieć dostęp do szerokiego portfolio kanałów telewizyjnych – w tym pakiecie mamy aż 157 kanałów oraz dostęp do Viaplay. W ramach tego abonamentu użytkownicy otrzymują również dostęp przez pierwsze dwa miesiące trwania umowy do serwisu Netflix, aby mogli zdecydować, czy chcą swój pakiet poszerzyć o ten serwis.

Wybierz więcej, zapłać mniej lub pozostań przy wykupionych wcześniej usługach w UPC

Klienci, którzy aktualnie korzystają z usług UPC mogą cieszyć się nimi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian. Jednak nowa oferta Play to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących dostawcy lub gotowych go zmienić przechodząc do fioletowego operatora, który od 2022 roku ma pod swoimi skrzydłami również właścicielem wspomnianej już firmy światłowodowej.

Nowa oferta Play skierowana jest nie tylko do osób, które chcą zbudować stabilne łącze i centrum domowej rozrywki w domu, ale także dla użytkowników, którzy chcą zaoszczędzić, konsolidując wszystkie te usługi u jednego operatora. Obowiązuje tutaj zasada: im więcej usług, pakietów i abonamentów, tym większy otrzymamy rabat!

Wybierając superszybki światłowód, telewizję w jednym z dwóch wariantów, a także abonament komórkowy możemy oszczędzić nawet 50 PLN miesięcznie. Warto zaznaczyć, że wybierając również usługi mobilne w Play, otrzymujemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a dodatkowo duże paczki danych – nawet 300 GB z pełną prędkością miesięcznie. Ciekawą ofertą dla posiadaczy usług dla domu w Play lub UPC jest możliwość przeniesienia swojego numery do Play i zyskanie dwóch abonamentów 5G w cenie 1, czyli już od 65 PLN miesięcznie po rabatach. Ważna z punktu widzenia klienta jest także elastyczność i możliwość dowolnego dobierania usług, a także modyfikowania ich w wybranym momencie.

Wolność wyboru – łatwy dostęp do wszystkiego co niezbędne

Nasze domy i mieszkania coraz częściej wyposażamy w urządzenia smart home, korzystamy z serwisów streamingowych czy komunikatorów oferujących wideorozmowy. Do poprawnego funkcjonowania tych rozwiązań z pewnością potrzebne jest stabilne i wydajne łącze internetowe, które jest w stanie obsłużyć domową sieć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników, firma Play wprowadziła do swojej oferty superszybki światłowód, a także elastyczną usługę telewizji na życzenie. Zaletą tego rozwiązania jest nie tylko możliwość korzystania z najszybszych i perfekcyjnie dopasowanych do naszych potrzeb ofert, ale także jego cena. Wybór planów Play powoduje, że nie jesteśmy związani z operatorem sztywną, terminową umową, ale możemy ją dowolnie edytować i dobierać kolejne pakiety, aby wybrać optymalne rozwiązanie dla naszego domu oraz wszystkich członków rodziny.