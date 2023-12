Jak przetrwać polską zimę? – propozycje od Columbia Sportswear na sezon FW23

Wielu na nią narzeka i w mroźne miesiące szuka odpoczynku w cieplejszych miejscach świata. Zima to jednak doskonały czas na uprawianie sportu, outdoorowe aktywności i podróże.

Ciepłe kurtki, buty i akcesoria z kolekcji FW23 od marki Columbia zostały wyposażone w technologię Omni-Heat Infinity, stworzoną w wyniku inspiracji technologią odblaskową stosowaną przez NASA. W porównaniu do pierwszej wersji technologii bazującej na „matrycy” z aluminiowych kropek – Omni-Heat Infinity bazuje na „matrycy” ze złotych, większych kropek, dzięki czemu zapewnia wyższą o 40% izolację cieplną i natychmiastowe poczucie ciepła, przy zachowaniu równie wysokiego poziomu przepuszczalności powietrza i wilgoci.

Jak to działa w praktyce? Kiedy jest zimno, kropki odbijają ciepło ciała, podtrzymując jego temperaturę. Natomiast kiedy organizm jest rozgrzany i zaczyna się pocić zwiększając wilgotność, kropki, dzięki wysokiemu poziomowi przewodzenia ciepła przez aluminium, rozpraszają jego nadmiar. Jednocześnie podszewka umożliwia cyrkulację powietrza i odprowadzanie wilgoci na zewnątrz. Tym samym działa jak termostat regulujący temperaturę.

Przykładowe produkty

Technologia Omni-Heat Infinity została wykorzystana w ponad 100 modelach kurtek, butów i akcesoriów z najnowszej kolekcji Columbia Sportswear. Oto przykładowe produkty ze złotym standardem ciepła:

Kurtka puchowa Columbia Bulo Point II Down Jacket sprawi, że minusowe temperatury nie zatrzymają cię w domu. Za komfortowe ciepło odpowiadają tu: naturalny gęsi puch o sprężystości 700 cuin (certyfikat RDS), odbijająca jeszcze więcej ciepła ciała złota podszewka Omni-Heat Infinity oraz hydrofobowa impregnacja materiału spowalniająca namakanie. Kurtka ma wiele przydatnych rozwiązań jak materiałowy ochraniacz podbródka, pod którym schowa się suwak, wewnętrzna kieszonka, odpinany kaptur, regulowany dół i mankiety i oczywiście kieszenie boczne, pozwalające na ogrzanie dłoni. Całość można skompresować do niewielkich rozmiarów i przechować w dołączonym woreczku. Cena: 1 399,99 PLN.

Jeśli szukasz kurtki, która przyda ci się zarówno jako samodzielna warstwa wierzchnia, ale może też stanowić warstwę docieplającą w chłodniejsze dni, Pebble Peak Down Hooded Jacket może okazać się idealnym rozwiązaniem. W modelu zastosowano ocieplinę z puchu o sprężystości 700 cuin z certyfikatem RDS. Kurtka jest kompatybilna z systemem Interchange, co oznacza, że można ją spiąć z odzieżą wierzchnią, tworząc jeszcze lepszą ochronę przed zimowymi warunkami pogodowymi. Za komfort termiczny odpowiada technologia Omni-Heat Infinity. Kurtka ma zapinane na zamek kieszenie na dłonie, regulację w dolnej lamówce oraz częściowo elastyczny kaptur. Kurtkę można spakować do jej własnej kieszeni, co sprawi, że możesz mieć ją zawsze ze sobą. Cena: 1 169,99 PLN.

Labyrinth Loop Hooded Jacket to kurtka dostępna w wersji z kapturem i bez kaptura. Została wyposażona w syntetyczną ocieplinę, która wspomagana przez technologię Omni-Heat Infinity zapewni komfort termiczny w zimnych warunkach. Ma dwie zapinane na zamki kieszenie dla rąk oraz jedną na piersi, elastyczne mankiety oraz regulowany kaptur. Została wykonana z poliestrowych włókien pochodzących z recyklingu, które oprócz izolacji oferują odprowadzanie wilgoci powstającej podczas wędrówek. Dostępna w wersji damskiej i męskiej. Cena: 799,99 PLN dla wersji bez kaptura, 889,99 PLN dla wersji z kapturem.

Opal Hill Mid Down Jacket to idealne rozwiązanie dla kobiet, które szukają długiej, ultraciepłej kurtki zimowej. Kurtka ma ocieplinę z puchu z certyfikatem RDS. W modelu zastosowano technologie Omni-Tech oraz Omni-Heat Infinity. Omni-Tech to membrana z mikroporami, która nie dopuszcza do wnikania wody w głąb tkaniny, ale umożliwia odprowadzanie potu, co pozwala zachować poczucie suchości. Kurtka ma zapinane na zamek kieszenie na dłonie, regulowane mankiety zewnętrzne oraz wewnętrzne mankiety z otworami na kciuki. Cena: 1 549,99 PLN.



Slopeside Peak Luxe to damskie obuwie na mroźne dni. Buty zostały wypełnione dużą ilością syntetycznej ociepliny. Podszewka wykonana jest w technologii Omni-Heat Infinity. Dzięki membranie Omni-Tech – oddychającej i wodoodpornej, pozwalają cieszyć się każdą chwilą spędzoną na świeżym powietrzu. Język i kołnierz buta został wykończony stylowym sztucznym futerkiem. Podeszwa z technologią Omni-Grip zapewnia doskonałą przyczepność. Cena: 599,99 PLN.

Columbia Fairbanks to stylowe śniegowce, odpowiednie do codziennego poruszania się po mieście. Dzięki technologii Omni-Tech są wodoodporne i oddychające. W zależności od modelu wyposażone są także w technologię Omni-Heat, która tworzy wyściółkę buta i dba o ciepło. Sugerowana cena detaliczna to 559,99 PLN dla Fairbanks Mid oraz 599,99 PLN dla Fairbanks Omni-Heat.

Trail Commute Glove to impregnowane, zimowe rękawice od marki Columbia. Wykorzystano w nich technologię Omni-Heat Infinity, która dzięki termorefleksyjnej podszewce odbija ciepło wytworzone przez ciało i wykorzystuje je do ogrzania cię. 3-Point Precurve oznacza wygięcie rękawicy w 3 miejscach. To rozwiązanie pozwala uzyskać wyjątkowy chwyt, sprawność manualną i dopasowanie. Rękawice wykonano przy użyciu technologii Omni-Shield, która impregnuje tkaninę, chroniąc ją przed wnikaniem wody oraz zabrudzeń. Columbia Trail Commute Glove wyposażone są w kompatybilne z ekranami dotykowymi końcówki palców. Dzięki temu można odebrać telefon bez konieczności zdejmowania rękawic. Dostępne w wersji damskiej i męskiej. Cena: 189,99 PLN.

Polar Powder II Beanie to nowa wersja klasycznej czapki z pomponem, która zadba o twoje ciepło. Czapka została wykonana z akrylu, co zapewnia jej dużą wytrzymałość, odporność na zagniecenia oraz elastyczność. Dodatkowo została wsparta technologią Omni-Heat, dzięki czemu zachowujesz przyjemny komfort termiczny bez uczucia przegrzania. Pompon oraz duże logo marki zdecydowanie wpływają na stylowy wygląd tej czapki. Polar Powder II Beanie doskonale sprawdza się zarówno w miejskich stylizacjach, jak i podczas zimowych szaleństw na stoku. Cena: 144,99 PLN.

Kolekcja FW23 jest dostępna m.in. w sklepach stacjonarnych: Columbia w Zakopanem, Wrocławiu i Katowicach, Alpin Sport, Trekker Sport, Fitanu, Martes Sport, Intersport, Buty Jana, Polstor oraz online: sklep-columbia.pl, 8a.pl, modivo.pl, sportano.pl, answear.com, fitanu.com, sklepmartes.pl, sklepiguana.pl, butyjana.pl