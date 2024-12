TEST: Huawei MatePad Pro PaperMatte Edition

Huawei MatePad Pro PaperMatte Edition to tablet skierowany do osób kreatywnych, z naciskiem na ilustrację, w dużej mierze dzięki wyświetlaczowi Tandem OLED PaperMatte.

Ekran jest rzeczywiście bardzo dobry – żywy, a jednocześnie przyjemny dla oka. Wideo, zdjęcia, rysunki i tekst są wyświetlane wyraźnie. Obraz ma lekką ziarnistość i efekt miękkiego skupienia, ale nie uważam, aby to psuło mocno wrażenia.

Złote wykończenie PaperMatte Edition jest subtelnie „wydrapanym” wzorem, który może nie każdemu przypaść do gustu. Uważam jednak, że dobrze pasuje do ogólnego projektu. Byłem również pod wrażeniem jakości wykonania. Przyciski zasilania i głośności również są wysokiego standardu.

Jednym z głównych problemów MatePad Pro PaperMatte Edition jest jednak oprogramowanie. Z powodu zachodnich sankcji nałożonych na chińską markę brak wsparcia Google dla urządzeń Huawei oznacza, że jego aplikacje i nie tylko nie są natywnie obsługiwane, co wymaga obejść, których sukces jest niepewny. Chociaż udało mi się zainstalować aplikacje Google za pośrednictwem GBox, nie zawsze działały zgodnie z oczekiwaniami. Istnieje wiele repozytoriów, z których można zainstalować aplikacje Google i inne nieobecne w ekosystemie Huawei, ale odniosłem z nimi ograniczony sukces, ponieważ wiele z nich odmówiło instalacji lub uruchomienia, czasami aplikacje działały, ale wkrótce potem przestawały. Na przykład w Dokumentach Google nie można przewijać stron, a typowe przeciąganie dwoma palcami skutkuje zamiast tego zaznaczaniem tekstu. Brakuje również sprawdzania pisowni podczas pisania, a pojedyncze stuknięcia spacji wstawiają ją, ale nie pokazują wizualnie. Google Chrome nie jest dostępny w GBox. Możesz go pobrać za pośrednictwem sklepu Google Play, ale po zainstalowaniu ponownie żąda instalacji z AppGallery – i ponownie przeglądarki tam nie ma. Te wady naprawdę utrudniają produktywność.

Własne aplikacje Huawei mogą być przydatne i działać dobrze. GoPaint i Petal Clip to poprawnie zaprojektowane aplikacje kreatywne, przy czym pierwsza pozwala zabłysnąć M-Pencil 3. Jednak inne mają swoje problemy lub zupełnie nie działają. Aplikacja przeglądarki jest dość podstawowa, nawet brakuje w niej typowych skrótów klawiaturowych, do których wielu jest przyzwyczajonych. Aplikacja Muzyka odmawia odtwarzania muzyki i za każdym razem, gdy próbowałem to zrobić, zawieszała się.

Gesty zarówno na ekranie dotykowym, jak i na gładziku są responsywne i umożliwiają użyteczną funkcjonalność. Pisanie za pomocą klawiatury Glide jest w porządku, chociaż niektóre problemy z oprogramowaniem utrudniają korzystanie z niej. Gesty w powietrzu nie działają na tyle konsekwentnie, aby w ogóle były przydatne. Rysik M-Pencil 3 oferuje przyjemny sposób interakcji z tabletem – zapewnia płynne pociągnięcia i chociaż występuje lekkie uczucie przeciągania, nie jest ono na tyle duże, aby odciągnąć uwagę od jego naturalnego wrażenia.

Żywotność baterii MatePad Pro PaperMatte Edition jest wysoka, wystarcza na kilka dni przy ogólnym i zróżnicowanym użytkowaniu. Dostępne jest również szybkie ładowanie, dzięki czemu można stosunkowo szybko wrócić do pracy – naładowanie tabletu od 5% do pełnej pojemności zajęło mi około dwóch godzin.

Urządzenia Huawei trudno jednoznacznie polecić. Ze względu na wyjątkowe ograniczenia nałożone na chińską markę MatePad Pro PaperMatte Edition nie działa jak typowy tablet z Androidem, ponieważ obowiązują różne ograniczenia aplikacji. Jeszcze trudniej znaleźć ku temu powód, gdy na rynku jest tak wiele urządzeń z iOS i Androidem, które mogą zaproponować więcej, szczególnie w kwestii jakości oprogramowania. Największym problemem ostatecznie jest cena, gdy w tej samej można kupić chociażby najnowszego iPada Air.

Specyfikacja

CENA 3 699 PLN

3 699 PLN EKRAN 12,2” OLED 144 Hz 2800×1840 px

12,2” OLED 144 Hz 2800×1840 px RAM 12 GB

12 GB SSD 512 GB