Creative Sound Blaster X3 – kiedy zintegrowana karta to za mało

Nie, karty dźwiękowe wcale nie zniknęły w mrokach dziejów – chociaż większość pecetowców korzysta z układów zintegrowanych z płytami głównymi, dedykowane karty cieszą się popularnością wśród DJ-ów, kompozytorów i producentów muzycznych.

Aby skorzystać z zalet Creative Sound Blastera X3 nie musisz zaliczać się do żadnej z tych grup; wystarczy, że dysponujesz komputerem lub konsolą: sprzęt przeznaczony jest do pracy z pecetami, Macami oraz PS4 i Nintendo Switch, ale podłączysz go także do zestawu głośnikowego, amplitunera czy urządzenia mobilnego.

To pierwsza zewnętrzna karta dźwiękowa w ofercie Creative, która obsługuje technologię dźwięku holograficznego Super X-Fi 2. generacji. Pozwala ona na realistyczne oddanie właściwości dźwięku w zależności od budowy anatomicznej głowy i uszu użytkownika. Dzięki temu uzyskujemy efekt przestrzennego, lekkiego i otwartego brzmienia, które charakteryzuje się naturalnością i przyjemną barwą. Pozwoli ono ubarwić każdy seans czy rozgrywkę – immersyjne, otaczające cię ze wszystkich stron udźwiękowienie pozwoli wczuć się w klimat gry lub filmu. Jednocześnie nie musisz martwić się o to, że umkną ci jakiekolwiek zawiłości fabularne, Super X-Fi dba bowiem o wyraźną reprodukcję dialogów.

Sound Blaster X3 jest również kompatybilny z dźwiękiem 7.1. Możesz podłączyć do niego słuchawki lub głośniki i cieszyć się kinowym dźwiękiem przestrzennym prosto z peceta lub Maca. Jeśli korzystasz z Windowsa, koniecznie wypróbuj funkcję Dolby Digital Live, pozwalającą przekształcić udźwiękowienie dowolnej gry do formatu 5.1 Dolby Digital.

Karta dźwiękowa może pracować w kilku trybach. Pierwszy, muzyczny, podkręca basy i zwiększa dynamikę odtwarzania. W filmowym liczy się przede wszystkim klarowność dialogów, a w trybie wzmocnienia kroków – odgłosy przeciwników, dzięki którym usłyszysz ich, jeszcze zanim pojawią się w twoim polu widzenia. Ustawienia korektora mogą być skonfigurowane w programie lub aplikacji mobilnej Sound Blaster Command. Podczas gry nie zapomnij także o pokrętle balansu audio. Pozwala ono kontrolować wzajemną głośność wyjściową dwóch źródeł dźwięku, na przykład odgłosów z gry i czatu głosowego.

Po zakończeniu rozgrywki możesz natomiast włączyć ulubioną muzykę i cieszyć się barwą, precyzją i mocą, jakiej dostarcza dedykowany wzmacniacz słuchawkowy z obsługą audio w wysokiej rozdzielczości i studyjnej jakości. To jak, chcesz uzupełnić swojego kompa lub konsolę o Sound Blastera X3?