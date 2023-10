iFi hip-dac 3: tonik dla fanów słuchawek

Z dźwiękiem tak aromatycznym i bogatym w detale przenośny przetwornik cyfrowo-analogowy/wzmacniacz słuchawkowy hip-dac 3 stanowi idealne uzupełnienie dla każdego miłośnika muzyki będącego w podróży.

hip-dac to jeden z najpopularniejszych przetworników cyfrowo-analogowych/wzmacniaczy słuchawkowych iFi, uwielbiany za przystępną cenę, mobilność z zasilaniem bateryjnym, rozbudowaną specyfikację hi-res, charakterystyczny design przypominający piersiówkę i odpowiednio odurzający dźwięk. Oryginalny hip-dac pojawił się w 2019 roku, a następnie hip-dac 2 w 2021 roku. Teraz nadeszła trzecia generacja hip-dac – i z wiekiem staje się coraz lepsza.

Każda nowa generacja hip-dac ma inne anodowane wykończenie solidnej aluminiowej obudowy o kieszonkowej konstrukcji. Pierwotny hip-dac przyciągał wzrok modnym kolorem Petrol Blue, podczas gdy hip-dac 2 wskoczył na wyższy bieg w rasowym Sunset Orange. Dla hip-dac 3, iFi stworzyło Titanium Shadow – ciepłą, subtelną szarość, która zmienia ton w różnych światłach, z nutami brązu i starzonego złota.

Bliższa inspekcja ujawnia dalsze zmiany w specyfikacji hip-dac 3. Są teraz dwa porty USB-C – jeden do audio, drugi do ładowania (poprzednie dwie generacje hip-dac używały USB-A do audio). Teraz, gdy Apple porzuciło swoje własne złącze Lightning w iPhonie 15, USB-C można wreszcie opisać jako wszechobecne we wszystkich nowych smartfonach, tabletach i laptopach.

Na spodzie hip-dac 3 znajduje się również dodatkowy przełącznik – angażuje on technologię IE Match firmy iFi, teraz zawartą w hip-dac 3. IE Match to zastrzeżony obwód zaprojektowany w celu optymalizacji mocy wyjściowej wzmacniacza, aby lepiej pasował do słuchawek i słuchawek dousznych o wysokiej czułości – szczególnie przydatnych w przypadku monitorów dousznych (IEM). W przypadku użycia z takimi urządzeniami, IE Match redukuje szumy tła, poprawia szczegółowość i zakres dynamiki oraz zwiększa użyteczny zakres regulacji głośności.

Więcej zmian wprowadzono pod obudową, z szeregiem ulepszeń obwodów, w tym nowymi kondensatorami z nowymi kondensatorami z metalowej folii i innymi udoskonaleniami zapewniającymi lepsze pasmo przenoszenia. Sekcja przetwornika cyfrowo-analogowego zawiera ulepszoną wersję obwodu GMT (Global Master Timing) firmy iFi, w tym nowy oscylator krystaliczny – to jeszcze bardziej zmniejsza szum fazowy, przyczyniając się do czystszego, wyraźniejszego dźwięku.

Poza tymi zmianami, hip-dac 3 zachowuje wszystkie funkcje, które sprawiły, że hip-dac 2 stał się tak popularnym przenośnym przetwornikiem USB / wzmacniaczem słuchawkowym.