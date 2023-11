Zaawansowane nowe funkcje Final Cut Pro przenoszą montaż na wyższy poziom

Firma Apple ogłosiła uaktualnienie aplikacji Final Cut Pro w wersjach na Maca i iPada i wprowadzenie w niej zaawansowanych nowych funkcji, które usprawniają pracę.

Final Cut Pro zyskuje udoskonalenia w zakresie nawigacji po osi czasu i zarządzania nią, a także nowe sposoby upraszczające skomplikowany montaż. Aplikacja, w obu wersjach, wykorzystuje energooszczędny i wydajny układ scalony Apple wraz z zupełnie nowym modelem uczenia maszynowego, który steruje funkcją śledzenia obiektów. Do tego na Macach z wieloma silnikami multimedialnymi eksport efektów pracy trwa znacznie krócej. Final Cut Pro na iPada wzbogacono o nowe rozwiązania, które jeszcze bardziej ułatwiają pracę na urządzeniu mobilnym bazującą na gestach Multi‑Touch. Do nowości należą m.in. funkcja nagrywania ścieżki lektorskiej, wzbogacone treści dostępne bezpośrednio w aplikacji, gotowe ustawienia gradingu kolorów i udogodnienia dotyczące zarządzania zadaniami. Powyższe uaktualnienia do Final Cut Pro zostaną udostępnione jeszcze w tym miesiącu w App Store.

W ramach najnowszego uaktualnienia do Final Cut Pro w wersji na Maca twórcy zyskują wyraźnie szybszy eksport i nowe narzędzia, które upraszczają skomplikowany montaż.

Aby twórcom pracującym przy skomplikowanych ścieżkach czasowych nie zabrakło werwy ani weny, w Final Cut Pro wprowadzono automatyczne przewijanie ścieżek czasowych. Ułatwiają one utrzymanie koncentracji, ponieważ klipy pozostają widoczne pod znacznikiem odtwarzania. Montażyści mogą dynamicznie dostosowywać widok osi czasu w trakcie odtwarzania za pomocą narzędzia Zoom lub skrótów klawiszowych.

Dzięki temu uaktualnieniu twórcy będą też mogli jednym rzutem oka podejrzeć układ osi czasu i łatwo rozróżniać klipy według przydzielonej roli, bo kolory ścieżek wideo i audio są lepiej widoczne. Ponadto zróżnicowane barwy pozwalają identyfikować i wyróżniać klipy według roli przy użyciu indeksu osi czasu. Montażyści mogą teraz pracować jeszcze wydajniej dzięki opcji szybkiego czyszczenia złożonych ścieżek z osi czasu. Mogą też dopracować swoje dzieło, scalając wybraną grupę nakładających się i połączonych klipów w pojedynczą strukturę narracyjną. To jednak nie wszystko. Aby dodatkowo usprawnić zarządzanie materiałem, montażyści mogą również zestawić połączone klipy z istniejącymi połączonymi narracjami.

Profesjonalni montażyści wideo często realizują kilka projektów naraz. Dzięki najnowszemu uaktualnieniu eksport tych projektów przebiega szybko jak nigdy dotąd. Użytkownicy mogą przyspieszyć eksport filmów w formatach H.264 i HEVC poprzez automatyczne przesyłanie segmentów wideo do dostępnych silników multimedialnych zajmujących się ich jednoczesnym przetwarzaniem.

Za sprawą zupełnie nowego modelu uczenia maszynowego funkcja śledzenia obiektów zapewnia teraz wiele możliwości tworzenia olśniewających efektów. Na komputerach Mac z układem scalonym Apple rezultaty pracy mogą być jeszcze lepsze, jeśli funkcję śledzenia obiektów wykorzysta się do analizowania ruchu twarzy i innych elementów. W przypadku ustawienia trybu automatycznego aplikacja Final Cut Pro wyselekcjonuje najtrafniejszą analizę.

Dzięki najnowszemu uaktualnieniu dodawanie dźwięku na żywo przebiega jeszcze sprawniej. Twórcy mogą łatwo nagrywać narrację i dźwięk na żywo bezpośrednio z poziomu osi czasu za pomocą zewnętrznych lub wbudowanych w iPada mikrofonów. Użytkownicy mogą stuknąć opcję rejestrowania podczas odtwarzania osi czasu lub znaleźć dokładne miejsce, w którym ma się zaczynać podkład, i użyć zegara odliczającego czas do rozpoczęcia nagrywania.

Użytkownicy mogą teraz włączyć stabilizację w trybie kamery profesjonalnej, aby zamienić rozedrgane ujęcia w płynne klipy, lub wyłączyć ją, aby podkreślić dynamikę i tempo zarejestrowanego materiału. Wideo można przesłać bezpośrednio do projektu, co pozwala twórcom jeszcze szybciej zabrać się do pracy i wykorzystać nowości takie jak połączone narracje.

Nowe skróty klawiszowe do nagrywania ścieżki lektorskiej i grupowania klipów dodatkowo przyspieszają montaż. Użytkownicy mogą teraz dokończyć wideo z wykorzystaniem nowych, fantastycznych i gotowych do użycia ustawień gradingu kolorów oraz nowych napisów i generatorów nadających finalnemu dziełu perfekcyjny wygląd.