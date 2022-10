C 3050 LE – jubileuszowy wzmacniacz na 50. urodziny NAD￼

NAD Electronics, ceniona marka zajmująca się produkcją zaawansowanych urządzeń audio, obchodzi w tym roku 50. rocznicę swojej działalności. Ten jubileusz świętuje m.in. za pośrednictwem nowej limitowanej edycji wzmacniacza zintegrowanego w stylu retro – modelu C 3050 LE.

W ostatnich 50 latach NAD był wielokrotnie doceniany i nagradzany za swoje zaangażowanie w produkcję innowacyjnych urządzeń audio, takich jak wzmacniacze, odtwarzacze CD czy gramofony, a ostatnio także streamery czy amplitunery AV.

Przez kolejne dekady NAD ugruntował swoją pozycję na rynku jako pionier wielu rozwiązań technicznych wykorzystywanych we wzmacniaczach. Należą do nich np. przełomowe prace nad ulepszeniem wzmacniaczy klas AB, G i D oraz technik hybrydowej amplifikacji. Warto też wspomnieć o wprowadzeniu przez kanadyjską markę do sprzętu audio protokołów do streamingu.

Potwierdzeniem wysokich wartości jest jubileuszowy wzmacniacz zintegrowany C 3050 LE – przygotowany specjalnie na 50. urodziny NAD. Model ten został wyprodukowany w 1972 egzemplarzach, a swoim retro stylem nawiązuje do ikonicznej konstrukcji z lat 70. – NAD 3030.

Projektanci wyposażyli C 3050 LE w podświetlane LED-ami mierniki VU oraz obudowę z satynowego forniru orzechowego. Skrywa ona nowoczesne rozwiązania techniczne, m.in. streaming hi-res, obsługę systemu multiroom, korekcję Dirac Live oraz możliwość dekodowania nagrań w standardzie MQA. Ponadto wzmacniacz ma wbudowany dwukierunkowy moduł Bluetooth i obsługuje funkcję AirPlay 2. Wyposażony jest również w złącze HDMI z eARC, przedwzmacniacz gramofonowy i wzmacniacz słuchawkowy. W sekcji zasilania znajduje się najnowsza wersja wzmacniacza HybridDirital UCD o mocy 100 W na kanał. Inżynierowie sięgnęli także po audiofilski przetwornik C/A, gwarantujący przetwarzanie sygnału w wysokiej rozdzielczości.

Sugerowana cena detaliczna limitowanego wzmacniacza NAD C 3050 LE to 10 699 PLN, a dostępność tego urządzenia u autoryzowanych sprzedawców przewidziana jest na listopad br. Każdy egzemplarz C 3050 LE ma unikalny numer – od 1 do 1972 – i będzie dostarczany z certyfikatem autentyczności.

Na marzec 2023 r. NAD przygotował z kolei wzmacniacz zintegrowany C 3050, czyli szerzej dostępną wersję limitowanego modelu C 3050 LE. NAD C 3050 zapewni możliwość opcjonalnej rozbudowy urządzenia o obsługę takich funkcji jak Dirac Live i BluOS przez dodanie modułów MDC (Modular Design Construction). Cena C 3050 nie jest jeszcze znana.