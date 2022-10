Pora zadbać o jakość powietrza

Każdego dnia aż 90% czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach i jesteśmy aż do pięciu razy bardziej narażeni na zanieczyszczone powietrze niż na zewnątrz. To idealny moment, aby pomyśleć o klimacie panującym w naszym domu.

Początek sezonu grzewczego nierozerwalnie wiąże się z pogorszeniem jakości powietrza. I wtedy to rozpoczynamy poszukiwania oczyszczacza i nawilżacza powietrza, które pozwolą przetrwać zimę i cieszyć się dobrej jakości powietrzem w domu lub miejscu pracy. Postanowiliśmy przyjrzeć się ofercie firmy Stadler Form, która od lat dostarcza rozwiązania dbające o powietrze, którym oddychamy.

Wydajny oczyszczacz powietrza, dopasowany do wielkości pomieszczenia, pozwoli nie tylko na oczyszczenie go z wszelkiego rodzaju pyłków, alergenów, wirusów czy bakterii, ale niweluje również przykre zapachy wydobywające się np. z kuchni. Jeśli dodamy do tego pełną mobilność urządzenia, intuicyjne sterowanie przy pomocy aplikacji i elegancki wygląd, to możemy być przekonani, że oczyszczacz z serii Roger 2 będzie naszym najlepszym przyjacielem na najbliższe miesiące.

Wrażliwy na zanieczyszczenia

Druga generacja serii oczyszczaczy powietrza Roger 2 Stadler Form to w pełni mobilne urządzenia, zapewniające komfortową atmosferę w domu lub miejscu pracy. Do dyspozycji mamy trzy modele, które różnią się wielkością powierzchni, w której mogą pracować – Roger Little 2 do 33 m², Roger 2 do 66m², a Roger Big 2 aż do 104 m². Są one wyposażone w dwa czujniki, które stale mierzą jakość powietrza i w ten sposób dopasowują wydajność oczyszczania. Podkreślmy, że wykrywają one zanieczyszczenia, takie jak lotne związki organiczne (LZO), wirusy, bakterie, pyłki, roztocza, jak również nieprzyjemne zapachy. Jeśli jakość powietrza ulegnie pogorszeniu, jesteśmy o tym informowani poprzez zmianę koloru na wyświetlaczu. Niebieski to dobra, pomarańczowy – średnia, czerwony – zła. Roger 2 automatycznie dostosuje wydajność pracy do momentu, aż powietrze w danej przestrzeni będzie wolne od zanieczyszczeń.

Podwójne filtrowanie

Sercem każdego oczyszczacza jest system filtrów, który odpowiada za najwyższą czystość powietrza. W produktach Stadler Form zastosowano tekstylny filtr wstępny, którego zadaniem jest usuwanie z powietrza większych cząsteczek kurzu i zanieczyszczeń. Następnie powietrze trafia do Dual Filtr, który stanowi połączenie filtra HEPA (H12) i filtra z aktywnym węglem. Filtr HEPA eliminuje z powietrza zanieczyszczenia: pyłki, wirusy i bakterie; z kolei filtr z aktywnym węglem absorbuje gazy obecne w powietrzu: nieprzyjemne zapachy, dym tytoniowy, formaldehyd, toluen czy lotne związki organiczne. Zastosowanie wstępnej filtracji wydłuża żywotność systemu Dual Filtr, jak również chroni go przed przedostawaniem się do jego wnętrza dużych zanieczyszczeń. Tkanina filtra wstępnego ma powłokę zapewniającą higienę Sanitized i chroni sam filtr przed rozwojem mikroorganizmów. Co więcej może ona być prana w temperaturze 30°C, a antybakteryjna ochrona jest gwarantowana przez co najmniej 20 prań. Pojemność głównego filtra Dual Filtr jest ograniczona i musi on być wymieniany co 8-12 miesięcy, w zależności od ilości zanieczyszczeń i gazów. Inteligentny timer filtra dokładnie wskaże moment, w którym filtr musi zostać wymieniony.

Nie tylko dla alergików

Jeszcze kilka lat temu panowało przekonanie, że stosowanie oczyszczaczy powietrza ma sens w pomieszczeniach, w których przebywają alergicy, osoby starsze czy najmłodsi, szczególnie narażeni na zanieczyszczenia powietrza. Jednak wraz ze wzrostem świadomości i stanu wiedzy na temat jakości powietrza, którym oddychamy, przekonaliśmy się, że takie urządzenie powinno zagościć w każdym domu i warto sięgać po certyfikowane rozwiązania, gwarantujące najwyższej jakości powietrze. Firma Stadler Form regularnie poddaje swoje produkty testom TÜV. Warto podkreślić, że oczyszczacz Roger 2 filtruje 100% cząstek o wielkości 0,255 mikrometra, aby uzyskać pełną skalę — ludzki włos ma grubość 80 mikrometrów. Zatem filtrowane cząsteczki są 313 razy mniejsze! Dodatkowy test potwierdził także, że Roger 2 skutecznie eliminuje 99,9% wszystkich wirusów grypy typu A*** i aerozoli z powietrza w ciągu 60 minut. Ostatnie testy w kierunku SARS-CoV-2 pokazały, że Roger 2 jest w stanie skutecznie oczyścić powietrze z 99,3% wirusa, wywołującego COVID-19.

Niewidzialny pomocnik

Każde nowe urządzenie w naszym domu to obawa o to, czy uda się je dobrze wkomponować w wystrój czy ustawić w miejscu, w którym nie będzie przeszkadzał domownikom. Firma Stadler Form znana jest z doskonałej konstrukcji swoich rozwiązań. Nie inaczej jest w przypadku serii Roger 2. Oczyszczacze są wykonane z wysokiej jakości tworzywa, a ich przednią ścianę pokrywa filtr tekstylny w kolorze antracytowym. Bez względu na wybór modelu, w naszym domu zagości sześcienny oczyszczacz, który z powodzeniem możemy ustawić w każdym pomieszczeniu, jedynie należy pamiętać o dogodnym dostępie do gniazdka i przestrzeni, która pozwoli na swobodną cyrkulację powietrza. Górna część podzielona jest na dwie części: jedną zajmuje wylot powietrza, a druga to panel z podświetlanymi przyciskami sterującymi. Podświetlają się one tylko wtedy, kiedy chcemy z nich skorzystać. O pracy oczyszczacza sygnalizuje niewielka dioda, umieszczona na przedniej ścianie.

Dużym udogodnieniem jest możliwość sterowania Rogerem 2 przy pomocy aplikacji mobilnej Smart Life – Smart Living. Pozwala ona na korzystanie ze wszystkich funkcji w czasie rzeczywistym: włączenie/wyłączenie, regulacja prędkości wentylatora w 6-stopniowej skali, tryb automatyczny, odliczanie do wyłączenia czy reset filtra. Producent pomyślał o bezpieczeństwie najmłodszych domowników. Z poziomu aplikacji możemy dezaktywować przyciski na urządzeniu. Co więcej, możemy na bieżąco kontrolować wskaźnik zużycia filtra oraz aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza i w miarę potrzeb uruchomić oczyszczacz także podczas naszej nieobecności w domu.

Coraz więcej czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach i nie zawsze mamy możliwość, aby zadbać o jakość powietrza, którym oddychamy. Wybór oczyszczacza powietrza Stadler Form Roger 2 zdejmie z naszych barków ten obowiązek. Urządzenie dopasowane do wielkości pomieszczenia zadba o automatyczne filtrowanie powietrza, jego wymianę i odpowiednią cyrkulację. Intuicyjna obsługa, możliwość ustawienia w dowolnym pomieszczeniu czy na otwartej przestrzeni, to tylko pierwsze argumenty przemawiające za taką inwestycją. Najważniejszym jest bowiem postawienie na doskonałe samopoczucie i zdrowie. Zwiększona emisja pyłów do powietrza, kumulujące się wirusy i bakterie, a także lotne związki organiczne negatywnie wpływają na naszą kondycję, odporność i witalność. Dlatego też już dziś warto zadbać o klimat w naszym domu.

Nie tylko powietrzem człowiek żyje

Dobre samopoczucie, kondycja i zdrowie w dużej mierze zależą od powietrza, którym oddychamy. Odpowiednia dbałość o jego czystość, temperaturę oraz wilgotność to pierwszy krok, aby w naszych domach panował przyjazny klimat do pracy i relaksu. Z pomocą przychodzą inteligentne rozwiązania od firmy Stadler Form, które pozwolą utrzymać przyjemną atmosferę w salonie, sypialni czy gabinecie.

Ulubiony zapach roznoszący się dyskretnie po domu to zasługa aromatyzerów. Te z oferty Stadler Form zachwycają wyglądem. Bez problemu możemy je wkomponować w wystrój salonu czy sypialni. Wykorzystują one m.in. technologię ultradźwięku do przenoszenia nawet najbardziej wyszukanego zapachu. Możliwość automatycznego lub ręcznego sterowania intensywnością uwalnianego aromatu niemal natychmiast wprowadza w pomieszczeniach przyjemną atmosferę.

Utrzymanie stałej wilgotności powietrza nie jest prostym zadaniem, zwłaszcza w okresie grzewczym. Postawienie w sypialni lub pokoju dziecka nawilżacza pozwoli monitorować stan powietrza i w miarę potrzeb dostarczać do niego cząsteczki wody. Do dyspozycji użytkowników Stadler Form oddaje urządzenia wykorzystujące ultradźwięki, ale także nawilżacze parowe lub ewaporacyjne. Podobnie jak w całym portfolio produktowym, elementami wyróżniającymi nawilżacze Stadler Form jest ich design, ergonomia oraz efektywność działania.

Przyjemna atmosfera w dużej mierze zależy od dopasowanej temperatury powietrza. We wszystkich pomieszczeniach pozbawionych centralnego źródła ogrzewania, możemy zastosować przenośne termowentylatory Stadler Form. Te nowoczesne urządzenia grzewcze w kilka chwil są w stanie ogrzać łazienkę, pokój dziecka, a jeśli zajdzie taka potrzeba, można zabrać je np. do domku letniskowego, gdzie nawet w jesienny weekend zapanuje przyjemna temperatura.