Uber uruchamia usługę Uber Pet

Nie wszyscy taksówkarze czy kierowcy Ubera zgadzają się na przewożenie zwierząt, za wyjątkiem oczywiście psów przewodników. Osoby, które często przemieszczają się ze swoimi puchatymi przyjaciółmi, już wkrótce otrzymają funkcję przeznaczoną specjalnie dla nich – przewozy przyjazne dla czworonogów.

Funkcja Uber Pet umożliwi zamówienie kierowcy, który w profilu będzie miał zaznaczoną stosowną opcję – po wybraniu usługi, na liście dostępnych przewoźników pokażą się tylko osoby akceptujące jazdę ze zwierzętami. Dzięki temu zamawiający usługę klient będzie miał pewność, że kierowca wyrazi zgodę na podróż z pupilem – do tej pory w celu potwierdzenia przejazdu należało kontaktować się telefonicznie z kierowcą, o czym wiele osób zapominało. Prowadziło to do wielu nieprzyjemnych sytuacji, które na dobre zakończy Uber Pet. Skorzystanie z tej opcji będzie wiązało się z dodatkową opłatą, doliczoną bezpośrednio do rachunku. Zachętę dla kierowców ma stanowić fakt, że otrzymają jej ułamek na swoje konto.

Usługa Uber Pet zostanie uruchomiona 16 października w wybranych miastach Stanów Zjednoczonych: Austin, Denver, Nashville, Minneapolis-St. Paul, Philadelphii, Phoenix i Tampa Bay. Po okresie testowym będzie ona stopniowo wdrażana w innych miastach, także w Europie. W Polsce podobną funkcję oferuje póki co jedynie przewoźnik Bolt – na chwilę obecną Bolt Pets działa jedynie na terenie Warszawy.