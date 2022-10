TEST: WD_BLACK P40

Nowy WD_Black P40 to nieco mniejsza i bardziej kolorowa wersja modelu P50, który pojawił się prawie dwa lata temu na rynku. Jednak pisząc „kolorowy”, nie mam na myśli, że nie jest już czarny…

Nowy, przenośny dysk SSD marki jest teraz wyposażony w dwie diody LED RGB na spodzie, które świecą w dowolnym kolorze. WD_BLACK P40 Game Drive jest pierwszym tego typu urządzeniem wyposażonym w oświetlenie RGB. Jednak w środku, obejmując ten sam USB 3.2 Gen 2×2 (20 Gb/s) i dysk SSD NVMe, wydajność P40 jest nieco niższa niż P50, stąd zresztą zapewne jego nazwa. Jeśli nie lubisz fantazyjnych świateł, WD_BLACK P50 to wobec tego również doskonały wybór — a jego cena znacznie spadła od premiery.

WD_Black P40 to zarazem doskonały przenośny dysk SSD dla graczy, lub każdego, kto potrzebuje szybkiego i kompaktowego zewnętrznego urządzenia pamięci masowej. Dostępny jest w trzech wariantach pojemnościowych: 500 GB, 1 i 2 TB. P40 jest zauważalnie mniejszy od P50, nie ma otworów wentylacyjnych na spodzie, a za to ma wspomniane po lewej i prawej stronie diody LED RGB.

To wytrzymały, przenośny dysk SSD z metalową obudową i pojedynczym portem USB-C na jednym końcu. Poza konstrukcją odporną na wstrząsy, która może wytrzymać upadek z wysokości do dwóch metrów, warto pamiętać, że dysk nie jest wodoodporny.

W zestawie znajduje się kabel USB-C, ale też przejściówka C do A. Dysk oryginalnie sformatowany jest w systemie exFAT, będąc kompatybilnym z komputerami i konsolami. Można go też przeformatować na dowolny inny system. Dostarczany jest ze znanym oprogramowaniem Dashboard, które niestety działa tylko z systemem Windows, a jest potrzebne do zarządzania diodami. Można w niej także podglądać stan dysku.

P40 to pierwszy dysk tego typu z diodami RGB. W dodatku można je zsynchronizować z tymi występującymi z akcesoriach innych marek, jak Razer czy MSI. Domyślny, tęczowy wzór można zmienić na dowolny inny, w tym także w jednym, stałym kolorze.

W testach zapisu dysk utrzymywał prędkość początkową na poziomie 850 MB/s, która po pierwszych gigabajtach spadała do prędkości 500 MB/s i utrzymywała się na tym poziomie do końca. Odczyt charakteryzował się nieco wyższymi wartościami. To wystarczająca prędkość na dzisiejsze standardy i wystarczy na najbliższe lata, na które standardowo dyski WD mają gwarancję. To zresztą niezmiennie pod względem bezawaryjności lider na rynku. Do tego pomimo braku wentylacji ciepło wydzielane przez dysk było bardzo niskie, zdecydowanie niższe niż w przypadku wentylowanego P50.

Dysk P40 nie jest rewolucją na rynku dysków gamingowych, bo w ogóle w segmencie dzieje się stosunkowo niewiele i nie potrzebował nim być. To jednak przypomnienie o sobie marki, która obecnie tworzy najwydajniejsze dyski, teraz dodając do nich ekscytujący dla niektórych graczy efekt bling-bling.

Specyfikacja