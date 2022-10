Bowers & Wilkins Px8 007 Edition – specjalna edycja słuchawek na 60-lecie filmowego Jamesa Bonda￼

Bowers & Wilkins, brytyjski producent sprzętu audio, został oficjalnym partnerem filmowej franczyzy James Bond. W tym roku mija 60 lat od kinowej premiery Doktora No, czyli pierwszego z serii filmów z agentem Jej Królewskiej Mości w roli głównej. Z tej okazji Bowers & Wilkins wprowadził na rynek specjalną, limitowaną wersję słuchawek Px8. Model Px8 007 Edition – bo o nim mowa – ma kolor Midnight Blue, co jest jednocześnie nawiązaniem do koloru marynarki, którą nosił James Bond w premierowym filmie z 1962 r.

James Bond to nie tylko wartka akcja, niezwykłe widoki i wyjątkowe samochody, ale także charakterystyczne, zapadające w pamięć ścieżki dźwiękowe. Począwszy od doskonale rozpoznawalnego motywu, który skomponował Monty Norman do filmu Doktor No, po praktycznie każdy z pozostałych utworów, będących motywem przewodnim kolejnych filmów o agencie 007. Ta znana na całym świecie seria filmowa już od sześciu dekad udowadnia, że muzyka jest nierozerwalnie związana z przygodami Jamesa Bonda. Utwory pojawiające się w filmach, którym początek dały powieści i opowiadania Iana Fleminga, stały się – podobnie zresztą jak sam agent Jej Królewskiej Mości – rozpoznawalne na całym świecie.

Zarówno historia Bowers & Wilkins, jak i filmowego agenta 007 jest związana z Abbey Road Studios. To właśnie w tym słynnym londyńskim studiu nagraniowym, gdzie jako monitory odsłuchowe wykorzystywane są kolumny z serii 800 Bowers & Wilkins, zrealizowano wiele popularnych filmowych ścieżek dźwiękowych, w tym utwory do filmów o przygodach Jamesa Bonda – Skyfall z 2012 roku i Spectre (2015 rok).

Z okazji 60-lecia filmowej franczyzy z Jamesem Bondem w roli głównej powstał specjalny album muzyczny zatytułowany Bond 25. Zawiera on orkiestrowe aranżacje tytułowych piosenek z filmów o agencie 007, włącznie z ostatnim, zatytułowanym Nie czas umierać. Wykonawcą utworów jest Royal Philharmonic Orchestra, a nagrań dokonano w Studio One londyńskiego Abbey Road Studios w lutym 2020 roku. Miks w Dolby Atmos wykonał Simon Rhodes, a sesję wspomagali Gordon Davidson i Neil Dawes.

Słuchawki Bowers & Wilkins Px8 007 Edition

Z okazji wyjątkowego jubileuszu związanego z postacią Jamesa Bonda, Bowers & Wilkins opracował specjalną edycję topowych słuchawek bezprzewodowych Px8, które zyskały dodatkowe oznaczenie 007 Edition. Jest to limitowana wersja, wykończona skórą Nappa. Ma odcień Midnight Blue, inspirowany kolorem marynarki, którą agent 007 nosił w filmie Doktor No z 1962 roku, a więc w pierwszym kinowym przeboju z tego niezwykle popularnego cyklu.

Design modelu Px8 007 Edition jest równie elegancki i tak samo ponadczasowy, jak sam James Bond. Słuchawki zapewniają wysokiej jakości brzmienie, charakterystyczne dla marki Bowers & Wilkins. Subtelne detale, jakie ma ta limitowana edycja słuchawek to jednocześnie ukłon w stronę filmowego agenta Jej Królewskiej Mości.

Słuchawki Px8 007 Edition będą dostępne u autoryzowanych dealerów Bowers & Wilkins, a ich premiera przewidziana jest na koniec października 2022 r.