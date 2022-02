MSI prezentuje nowe laptopy dla graczy i profesjonalistów￼

Targi CES 2022 były dla MSI okazją do zaprezentowania mnóstwa nowości. Jednymi z najważniejszych premier, okazały się wydajne laptopy z serii Vector, Stealth i Raider. Już wkrótce trafią one do naszych rodzimych sklepów.

MSI Vector GP76 to sprzęt dla osób, które poszukują największej wydajności. W najmocniejszej konfiguracji, laptop otrzymał kartę graficzną GeForce RTX 3080 i procesor Intel Core i9 12. generacji. W połączeniu z 17,3-calowym wyświetlaczem IPS 360 Hz oraz podświetlaną klawiaturą od SteelSeries, konfiguracja ta gwarantuje pełną wygodę grania. O to, by potężne podzespoły się nie przegrzewały, zadba wydajny system Cooler Boost 5. Dzięki Wi-fi 6E, pobieranie gier i zabawa online będą przebiegać bez zakłóceń, zaś system dźwiękowy zgodny z High-Resolution Audio, uzupełni rozgrywkę o realistyczne wrażenia dźwiękowe. MSI Vector GP76 działa na Windowsie 11 Home lub Pro z oprogramowaniem MSI Center.

Dla osób szukających wydajności w lekkiej, mobilnej formie, idealny okaże się MSI Stealth GS77. Jego smukła, elegancka obudowa z czarnego metalu, skrywa w sobie prawdziwą moc: procesor Intel Core i9 12. generacji i kartę graficzną do modelu GeForce RTX 3080 Ti, wspierane przez technologię Cooler Boost 5. 17,3-calowy wyświetlacz IPS może pochwalić się maksymalną rozdzielczością 3840 x 2160 px i odświeżaniem 360 Hz. Urządzenie zostało także wyposażone w modem Wi-fi 6E oraz ogromną baterię 99,9 Whr. Ponadto, do dyspozycji otrzymamy klawiaturę gamingową SteelSeries RGB, oprogramowanie MSI Center, 6-głośnikowy system audio oraz system operacyjny Windows 11 Home lub Pro.

MSI Raider GE76 to indywidualista wśród komputerów. Zintegrowane podświetlenie obudowy i klawiatury SteelSeries od razu wskazuje, że mamy do czynienia ze sprzętem dla graczy. Gamingowy charakter widoczny jest także w podzespołach: w najwyższej konfiguracji, podczas gry mogą towarzyszyć nam karta GeForce RTX 3080 Ti oraz procesor Intel Core i9. 12 generacji, uzupełnione technologią chłodzenia Cooler Boost 5. Również w tym modelu, świat gier możemy podziwiać na 17,3-calowym wyświetlaczu; w najwyższej konfiguracji, otrzymamy model z panelem UHD oraz częstotliwością odświeżania 360 Hz. Urządzenie posiada ponadto akumulator o pojemności 99,9 Whr oraz system dźwiękowy Dynaudio z dwustronnym głośnikiem niskotonowym Duo Wave.

Jeśli zainteresowały cię nowe laptopy od MSI, koniecznie skorzystaj z trwającej obecnie promocji: kupując jeden z nowych modeli z procesorem Intel Core 12. generacji, możesz otrzymać plecak na laptopa gratis. Dodatkowo, masz szansę na zdobycie doładowania portfela Steam o wartości 50 USD – wystarczy napisać recenzję urządzenia na stronie internetowej produktu w witrynie WWW sprzedawcy/sklepu, u którego kupiłeś dane urządzenie. Promocja trwa do 15 marca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów.