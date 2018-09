YouTube rezygnuje z aplikacji Gaming

Dedykowana apka Gaming był pomysłem YouTube’a na zawalczenie z zyskującym coraz większą popularność Twitchem. Ten format rywalizacji nie do końca się sprawdził, a firma postanowiła zrezygnować z oddzielnego programu dla graczy i przenieść wszystkie jego funkcje pod skrzydła głównego portalu.

YouTube Gaming został zaprezentowany w 2015 roku. Aplikacja służyła przede wszystkim do transmisji gier na żywo i testowania różnych funkcji społecznościowych. YouTube eksperymentowało tutaj ze stronami rekomendującymi livestreamy do obejrzenia, płatnymi subskrypcjami kanałów i specjalnymi czatami pozwalającymi twórcom zarabiać podczas transmisji. Od tamtej pory większość tych funkcji została zaimplementowana również w głównej wersji portalu, co sprawiło, że użytkownicy przestali być zainteresowani YouTube Gaming i przerzucili się na „zwykłego” YouTube’a. Poważnie wpłynęło to na statystyki korzystania z apki, której utrzymywanie stało się nieopłacalne.

YouTube właśnie ogłosił, że ostatecznie zostanie ona zamknięta w marcu 2019 roku. Do tej pory powinien powstać jej następca – dedykowany hub dostępny pod adresem www.youtube.com/gaming. Na początku będzie on w pełni dostępny jedynie dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych, ale w ciągu najbliższych miesięcy trafi do wszystkich odbiorców portalu. Nowa usługa skupi się nie tylko na promowaniu zawartości transmitowanej na żywo, ale także tej nagranej i edytowanej w formacie recenzji lub „let’s play”. Użytkownik otrzyma dostęp do spersonalizowanej zawartości stanowiącej mieszankę popularnych filmów, nowej zawartości wrzuconej przez ulubionych twórców i rekomendacji opartych na jego historii przeglądania. Hub ma również umożliwiać znane z YouTube Gaming strumieniowanie gry bezpośrednio z telefonu mobilnego, ale sposób, w jaki będzie to rozwiązane, wciąż pozostaje tajemnicą.