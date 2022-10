Nowy lekki samochód sportowy: Porsche 911 Carrera T

Porsche wzbogaca rodzinę 911 o lekki samochód sportowy – 911 Carrera T. Litera T już od lat 60. reprezentuje w Porsche unikalną, dynamiczną formułę. Kryjące się za nią oznaczenie „Touring” wyróżnia modele oferujące wyjątkowo autentyczne wrażenia z jazdy – za sprawą precyzyjnej konfiguracji, ekskluzywnego wyposażenia i wydajnych silników. Standardowo 911 Carrera T wyposażona jest w siedmiobiegową przekładnię manualną (opcjonalnie dostępna jest również ośmiobiegowa automatyczna skrzynia PDK). Tylne siedzenia są usunięte, a dzięki sportowemu zawieszeniu PASM obniżonemu o 10 mm oraz zmniejszonej izolacji nowe 911 Carrera T stanowi uosobienie puryzmu i porywającej przyjemności z jazdy. Można to poczuć zwłaszcza na krętych górskich czy podmiejskich drogach. A do tego dźwięk sześciocylindrowego silnika typu boxer we wnętrzu jest teraz jeszcze bardziej uderzający.

Standardowo z zawieszeniem sportowym PASM oraz pakietem Sport Chrono

911 Carrera T plasuje się pomiędzy modelami 911 Carrera a 911 Carrera S. Z podstawowej 911 nowy wariant czerpie silnik biturbo o mocy 283 kW (385 KM) i 450 Nm momentu obrotowego, który rozpędza samochód od zera do 100 km/h w 4,5 sekundy, do prędkości maksymalnej 291 km/h. Wyposażenie standardowe znane z modelu Carrera S z manualną skrzynią biegów wzbogacono o Porsche Torque Vectoring (PTV) z mechaniczną blokadą tylnego dyferencjału. W standardzie Porsche 911 Carrera T oferuje także pakiet Sport Chrono oraz sportowe zawieszenie PASM z prześwitem zmniejszonym o 10 mm – to elementy, które w połączeniu z 385-konnym silnikiem dostępne są tylko w Carrera T. W modelu 911 Carrera S stanowią one wyposażenie opcjonalne. Na życzenie klienta Carrera T może być również zamówiona ze skrętną tylną osią, opcją zarezerwowaną do tej pory dla wariantów od 911 Carrera S wzwyż.

Ekskluzywne detale wewnątrz i na zewnątrz

Z zewnątrz Porsche 911 Carrera T wyróżnia się na tle swojej linii modelowej dzięki detalom w kolorze Dark Grey. Kontrastujące elementy, takie jak górna i dolna listwa lusterek zewnętrznych, nowe logo na drzwiach i logo tylne oraz listwy na grillu pokrywy silnika mają kolor Agate Grey. Również przednia szyba w górnej części otrzymała szary, przyciemniony pas. Końcówki sportowego układu wydechowego mają czarny kolor z wykończeniem na wysoki połysk. Wszystko to nadaje nowemu 911 Carrera T jeszcze bardziej ekstrawertyczny i dynamiczny wygląd.

Sportowy charakter samochodu we wnętrzu podkreślają standardowe fotele sportowe Plus z 4-kierunkową regulacją elektryczną. Wnętrze modelu T uzupełniają matowe listwy ozdobne w kolorze czarnym i czarne wstawki o wysokim połysku. Klienci poszukujący jeszcze większej wyrazistości mogą wybrać opcjonalny pakiet wykończenia wnętrza Carrera T. Obejmuje on pasy bezpieczeństwa w kontrastującym kolorze Slate Grey lub Lizard Green, szwy w odpowiednim kontrastującym kolorze, zagłówki z wyhaftowanym logo „911” w kolorze czarnym oraz środkowe panele foteli w charakterystyczne pasy. Również dywaniki podłogowe są opcjonalnie dostępne z logo i szwami w kontrastującym kolorze Lizard Green lub Slate Grey.

Cena Porsche 911 Carrera T wynosi od 616 000 PLN. Nowy wariant można już zamawiać. Dostawy rozpoczną się w lutym 2023 r.