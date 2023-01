BMW prezentuje Vision Dee

BMW Group zaprezentowało na targach CES swoją wizję przyszłych doświadczeń cyfrowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu. BMW i Vision Dee to futurystyczna limuzyna klasy średniej w nowym, minimalistycznym języku stylistycznym. „Dee” oznacza Digital Emotional Experience – i to jest właśnie jego cel: stworzenie w przyszłości jeszcze silniejszej więzi między ludźmi a ich samochodami. Wyświetlacz BMW Head‑Up rozciąga się na całą szerokość przedniej szyby, dając przedsmak samochodów kolejnej generacji. Od 2025 roku ta innowacja będzie oferowana w modelach Nowej Klasy.

BMW Mixed Reality Slider: w pięciu krokach do wirtualnego świata

BMW Mixed Reality Slider w połączeniu z zaawansowanym wyświetlaczem Head-Up jest cyfrowym wyróżnikiem i centralnym elementem obsługi BMW i Vision Dee. Korzystając z ukrytych czujników umieszczonych na desce rozdzielczej, kierowcy mogą sami decydować, ile cyfrowych treści chcą widzieć na zaawansowanym wyświetlaczu Head-Up. Pięciostopniowy wybór obejmuje informacje analogowe, informacje związane z jazdą, treści systemu komunikacyjnego, projekcję rzeczywistości rozszerzonej, aż po wejście do wirtualnych światów. Równolegle do tego możliwe jest przyciemnianie szyb pozwalające na stopniowe odseparowywanie rzeczywistości. W BMW i Vision Dee rzeczywistości mieszanej można doświadczać w sposób immersyjny, angażujący różne zmysły, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi, co daje użytkownikowi nowy wymiar radości z jazdy.

Zaawansowany wyświetlacz BMW Head-Up w Nowej Klasie od 2025 r.

W BMW i Vision Dee projekcja na całej szerokości przedniej szyby umożliwia wyświetlanie informacji na największej możliwej powierzchni – która dopiero po włączeniu staje się rozpoznawalna jako wyświetlacz. W ten sposób BMW Group demonstruje ogromny potencjał technologii projekcji, a BMW i Vision Dee pokazuje, w jaki sposób zaawansowany wyświetlacz Head-Up można będzie w przyszłości wykorzystać do wyświetlania i obsługi. Standardowo produkowany wyświetlacz BMW Head-Up rozciągający się na całą szerokość przedniej szyby będzie stosowany w modelach Nowej Klasy od 2025 roku.

Scenariusz powitalny z głosem i ikonami fizyczno-cyfrowymi

Cyfrowe doświadczenie zaczyna się jeszcze poza pojazdem za sprawą spersonalizowanego scenariusza powitalnego, który łączy elementy graficzne oraz efekty świetlne i dźwiękowe. Język naturalny służy jako najprostsza, najbardziej intuicyjna forma interakcji umożliwiająca doskonałe porozumienie między ludźmi a ich pojazdami. Reflektory i zamknięta atrapa chłodnicy BMW tworzą na jednolitej powierzchni fizyczno-cyfrową ikonę, co pozwala pojazdowi na uzyskanie różnych „wyrazów twarzy”. W ten sposób BMW i Vision Dee może rozmawiać z ludźmi i jednocześnie wizualnie wyrażać nastroje takie jak radość, zdziwienie czy aprobatę. BMW i Vision Dee może również wyświetlać obraz awatara kierowcy na bocznej szybie, aby jeszcze bardziej spersonalizować scenariusz powitalny.

Światowa premiera pełnokolorowej technologii E Ink

Po spektakularnym debiucie BMW iX Flow Featuring E Ink na targach CES 2022, BMW Group prezentuje pełnokolorową wersję technologii E Ink w BMW i Vision Dee, która po raz pierwszy na świecie zostanie wykorzystana jako zewnętrzna powłoka pojazdu.

BMW i Vision Dee, zamiast po prostu na przemian czarnego i białego, prezentuje teraz wielobarwny, w pełni zmienny i indywidualnie konfigurowalny wygląd zewnętrzny. Aby stworzyć magiczny pokaz kolorów, na karoserię nakładana jest folia e-papierowa partnera BMW Group, firmy E Ink. Umożliwia ona wyświetlenie do 32 kolorów.

Powierzchnia karoserii BMW i Vision Dee podzielona jest na 240 segmentów E Ink, z których każdy sterowany jest indywidualnie. Dzięki temu w ciągu kilku sekund można wygenerować i zmieniać niemal nieskończoną ilość wzorów. Proces cięcia laserowego wykorzystywany do przycinania folii oraz projekt sterowania elektronicznego zostały opracowane we współpracy z E Ink. Adaptacja tej technologii dla zakrzywionych powierzchni oraz programowanie animacji zostały opracowane przez wewnętrznych inżynierów BMW Group – umożliwiając w ten sposób unikalną w całym sektorze motoryzacyjnym formę personalizacji.

Zredukowana stylistyka – wewnątrz i na zewnątrz

Stylistyka BMW i Vision Dee została celowo okrojona, aby skupić uwagę na cyfrowych doświadczeniach i genach marki BMW. Wygląd zewnętrzny charakteryzuje klasyczna stylistyka trójbryłowej limuzyny, która stanowi rdzeń marki BMW. Tradycyjne elementy stylistyczne, takie jak grill atrapy chłodnicy BMW, podwójne okrągłe reflektory i zagięty słupek C, zyskały nową formę, w której analogowe elementy zastąpione zostały przez fizyczno-cyfrowe ikony. Dzięki temu BMW i Vision Dee ma swój własny, cyfrowy, ale ludzki charakter.

We wnętrzu cyfryzacja idzie w parze z redukcją materiałów, elementów obsługi i wyświetlaczy, aby nic nie odwracało uwagi od cyfrowych wrażeń i nowej, bardziej intensywnej radości z jazdy. Niekonwencjonalna stylistyka kierownicy z centralnym pionowym ramieniem zawiera punkty dotykowe, które ożywają po zbliżeniu ręki lub dotknięciu i które można obsługiwać poprzez przesuwanie kciuka. Te fizyczno-cyfrowe punkty dotykowe pozwalają na wybór treści wyświetlanych na przedniej szybie i wraz z wyświetlaczem Head-Up wspierają zasadę „ręce na kierownicy, wzrok na drodze”.