ASUS prezentuje najnowsze portfolio produktów

Na targach CES ASUS zaprezentował swoje tegoroczne nowości produktowe. Wśród nich znalazł się ASUS Spatial Vision, czyli pierwsza na świecie technologia bezokularowego wyświetlania 3D w laptopach OLED, zapewniająca twórcom wyjątkowe wrażenia wizualne i użytkowe.

Firma ASUS przedstawiła szereg nowych i odświeżonych rozwiązań softwarowych i sprzętowych dla twórców treści. Wszystkie nowe ProArt Studiobook, Zenbook Pro i Vivobook Pro będą wyposażone w najnowsze procesory graficzne GeForce RTX z serii 40 Laptop. Wspierane przez technologie NVIDIA Studio dla twórców, produkty z procesorami graficznymi NVIDIA RTX mogą korzystać z optymalizacji RTX w ponad 110 aplikacjach kreatywnych.

Co więcej, w ramach najnowszych innowacji, ASUS zaprezentował ASUS Spatial Vision, pierwszą na świecie bezokularową (autostereoskopową) technologię 3D OLED, która pozwala na przeżycie niesamowitych wrażeń 3D na laptopie – bez konieczności stosowania jakichkolwiek akcesoriów. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu soczewki lenticularnej i zaawansowanej technologii kamer śledzących ruchy gałek ocznych, dzięki czemu wyświetlacz tworzy odrębne obrazy dla każdego oka, dając w efekcie autostereoskopowy obraz 3D. Użytkownicy mogą również bez przeszkód przełączać się pomiędzy 2D i 3D. Ta nowa technologia może całkowicie zmienić proces pracy kreatorów – mogą oni zobaczyć szczegóły obiektów i efektów 3D bezpośrednio na ekranie, bez konieczności przeglądania fizycznych prototypów, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, a jednocześnie zwiększyć efektywność pracy.

Najnowsze wyświetlacze OLED oferują współczynnik kontrastu 1 000 000:1, czas reakcji 0,2 ms i częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz, co zapewnia płynność obrazu – a wszystko to przy minimalizacji zakłóceń, co zapewnia najbardziej komfortowe odczucia podczas oglądania. Oferują one również ogromny potencjał dla szybko rozwijających się aplikacji typu metaverse. Technologia 3D OLED bez okularów integruje się z dedykowanymi aplikacjami w ASUS Spatial Vision Hub, dzięki czemu użytkownicy mogą oglądać filmy i wideo 3D, grać w gry 3D i cieszyć się wizualizacją modeli 3D lub tworzeniem treści.

Co więcej, zaprezentowano platformę ProArt Creator Hub 2.0, która została zaprojektowany tak, by twórcy mogli jak najlepiej wykorzystać swój potężny sprzęt i oprogramowanie firmy ASUS do realizacji własnych pomysłów. Nowa wersja ma odświeżony, nowoczesny interfejs użytkownika oraz nową, niepowtarzalną funkcję – Color Control, która łączy w sobie wszystkie rozwiązania z zakresu barw, charakterystyczne dla twórców. By przekroczyć granice kreatywności, ASUS połączył siły z Pantone, światowym autorytetem w dziedzinie kolorów, by umożliwić twórcom dostęp do bazy zasobów Pantone, w tym biblioteki, danych Color Space, Color Harmonies i wielu innych.

ASUS jest świadomy, iż same rozwiązania sprzętowe i software’owe to nie wszystko. Firma nawiązała również współpracę z firmą Ishizuka Glass w zakresie obróbki antybakteryjnej, stosując jej środek antybakteryjny IONPURE w wybranych produktach. ASUS jako pierwszy w branży laptopów wprowadził powłokę ASUS Antimicrobial Guard Plus Silver Ion, która może powstrzymać rozprzestrzenianie się 99% wirusów i bakterii – w tym COVID-19 – w ciągu 24 godzin.

Poznaj portfolio nowości na 2023 rok:

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604): Mobilna stacja robocza dla twórców z 3D OLED

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) to pierwsza na świecie mobilna stacja robocza dla twórców, wyposażona w ekran 3D OLED. Urządzenie charakteryzuje się wyrafinowanym wykończeniem Mineral Black i ma konstrukcję typu step-wise, która pozwala na uzyskanie smuklejszych ramek ekranu i zapewnia przestrzeń dla otworów wentylacyjnych. Takie rozwiązanie pozwala również na płaskie ułożenie ekranu laptopa, oferując dowolny kąt widzenia do 180°.

Dzięki przełomowemu, nie wymagającemu okularów wyświetlaczowi 3D OLED 3.2K 120 Hz, twórcy treści i gracze mogą oglądać trójwymiarowe zdjęcia, filmy, a nawet gry – bez konieczności zakładania dodatkowych akcesoriów. Proces tworzenia treści wizualnych 3D stał się szybszy i bardziej intuicyjny, za sprawą technologii ASUS Spatial Vision, która umożliwia płynną konwersję treści wizualnych 2D do postaci trójwymiarowej w czasie rzeczywistym za pomocą jednego przycisku. Superjasny panel OLED zapewnia niesamowitą szczegółowość i żywe kolory, a technologia adaptacyjnego przyciemniania maksymalizuje żywotność wyświetlacza.

Dzięki procesorowi 13. generacji Intel Core i9-13980HX, karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop, nawet 64 GB pamięci z możliwością rozbudowy i ultraszybkim dyskom SSD twórcy mogą robić to, co potrafią najlepiej: projektować i tworzyć bez ograniczeń. Certyfikatowany, zapewniający wierne odwzorowanie kolorów 16-calowy wyświetlacz 3D OLED 3.2K 120 Hz pozwala odzwierciedlić w stu procentach każdą twórczą wizję. Duży, kompatybilny z rysikiem haptyczny touchpad i intuicyjne pokrętło ASUS Dial oferują najwyższą precyzję i kontrolę w aplikacjach. Urządzenie umożliwia także bezproblemową łączność ze wszystkimi najnowszymi urządzeniami peryferyjnymi dzięki dwóm portom Thunderbolt 4 o prędkości transferu wynoszącej do 40 Gb/s.

Dla osób, które preferują bardziej tradycyjne wyświetlacze, oferowany będzie też tradycyjny panel dotykowy 2D OLED. W drugim kwartale 2023 roku rodzina ProArt Studiobook 16 OLED zostanie wzbogacona o model wyposażony w pro-certyfikowany procesor graficzny NVIDIA RTX dla laptopów.

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604): Zobacz świat w 3D

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604) to innowacyjny, 16-calowy laptop dla kreatorów, który wyposażono także w technologię ASUS Spatial Vision z pierwszym na świecie nie wymagającym okularów, autostereoskopowym wyświetlaczem 3D OLED 3.2K 120 Hz. Urządzenie można wyposażyć w maksymalnie 64 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz z podwójnymi modułami SO-DIMM oraz w dysk SSD o pojemności do 2 TB PCIe 4.0 x4.

Laptop dla twórców napędzany jest przez procesor Intel Core i9-13980HX 13. generacji w parze z układem graficznym dla notebooków z najnowszej serii NVIDIA GeForce RTX 40, wraz z przełącznikiem MUX i obsługą sterowników NVIDIA Studio Driver, które zapewniają wzrost wydajności w trakcie gry na żądanie. Ulepszony system chłodzenia pozwala na wykorzystanie pełnej mocy 150 W (TDP).

Vivobook Pro 16X 3D OLED ma zaawansowaną technologię chłodzenia ASUS IceCool Pro oraz ASUS DialPad dla precyzyjnej i intuicyjnej kontroli w trakcie pracy twórczej. Korzysta również z dwóch portów Thunderbolt 4 dla ultraszybkiego transferu do 40 Gbps oraz standardowego czytnika kart SD.

ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ): Najpotężniejszy z dotychczasowych Zenbooków

Współpracując z firmą Intel, ASUS przeprojektował na rok 2023 swój Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ), aby uczynić go najmocniejszą wersją w historii. Nowy model wyposażono w procesor Intel z najnowszym rozwiązaniem ASUS Supernova System-on-Module (SoM) Design. Wspomniana architektura budowy układu ma szereg zalet, w tym zmniejszenie powierzchni rdzenia na płycie głównej o 38%, co zwiększa ogólną efektywność chłodzenia urządzenia. Dzięki temu pozostawiono więcej miejsca na komponenty zasilające GPU, co pozwala na osiągnięcie wyższych wartości TDP, zapewniając użytkownikom większą stabilność i lepszą wydajność GPU. Konstrukcja wykorzystuje specjalne materiały i skrócono odległość między procesorem a pamięcią, umieszczając oba elementy na jednej płycie, dzięki czemu pamięci mogą osiągnąć częstotliwość 7 500 MHz. Ponadto, w laptopie zastosowano ciekły metal, który obniża temperaturę o 7°C w trybie wysokiej wydajności, co pozwala osiągnąć całkowite TDP wynoszące do 155 W.

Nowatorska, ultrakompaktowa konstrukcja ASUS Supernova SoM Design umożliwia uzyskanie bardzo dużej wydajności dzięki procesorowi Intel Core i9-13905H 13. generacji, procesorowi graficznemu NVIDIA GeForce RTX z serii 40 oraz 32 GB szybkiej pamięci LPDDR5X DRAM. Nowy Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ) oferuje 1,4-krotnie szybszą edycję wideo i do 8,9-krotnie szybszych czasów renderowania 3D w porównaniu z poprzednim modelem.

Prezentowany laptop wyposażony jest wekran dotykowy 16:10 3,2K 120 Hz OLED HDR NanoEdge. Z kolei mechanizm Active Aerodynamic System Ultra (AAS Ultra) automatycznie unosi klawiaturę, zapewniając wygodny kąt nachylenia klawiszy, a także poprawia chłodzenie całego systemu w celu uzyskania maksymalnej wydajności. Inteligentny system oświetlenia White RGB podświetla klawiaturę i dodaje zupełnie nowy wymiar kreatywnym doznaniom, jak również umożliwia inteligentne funkcje interaktywne. Dodatkowo innowacyjne pokrętło ASUS Dial umożliwia precyzyjne sterowanie ustawieniami parametrów w pakiecie Adobe i większości innych aplikacji, a większy panel ASUS NumberPad wyposażony jest w haptyczne sprzężenie zwrotne i zwiększoną czułość nacisku, co ułatwia wprowadzanie liczb.

Dzięki konstrukcji ASUS Supernova SoM Design połączonej z pamięciami LPDDR5X DRAM i zoptymalizowanym GPU, Zenbook Pro 16X OLED na nowo definiuje, czym powinien być kompaktowy laptop dla twórców.

ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) i Zenbook 14X OLED (UX3404): Wszystko na temat wydajności i mobilności

Ważący zaledwie 1,65 kg i mierzący mniej niż 1,8 cm grubości Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) charakteryzuje się najwyższą wydajnością, doskonałym w swojej klasie obrazem, niezwykłymi innowacjami i kompaktową obudową, rozszerzając możliwości twórców w trakcie podróży. Na czele specyfikacji znajduje się najnowszy wyświetlacz 2,8K 120 Hz OLED NanoEdge Dolby Vision. Wyświetlacz ten ma również certyfikat Pantone Validated dla wierności odwzorowania kolorów oraz 100% pokrycie gamy DCI-P3.

Zenbook Pro 14 OLED wyposażono w najnowszy procesor 13. generacji Intel Core i9-13900H oraz studyjnej klasy kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX z serii 40. Urządzenie wyposażono także w 16 GB szybkiej pamięci RAM DDR5, gniazdo umożliwiające zainstalowanie do 32 GB pamięci SO-DIMM oraz dysk SSD o pojemności 2 TB. Komputer wyposażony jest również w najnowszą technologię WiFi 6E, która została dodatkowo wzbogacona o ASUS WiFi Master Premium.

Zenbook Pro 14 OLED zawiera wiele przemyślanych funkcji zwiększających produktywność i kreatywność, takich jak ASUS DialPad do intuicyjnego sterowania aplikacjami, obsługę pióra ASUS Pen 2.0 oraz pełen zestaw portów I/O. Ponadto, wytrzymała bateria o pojemności 76 Wh sprawia, że Zenbook Pro 14 OLED jest idealnym wyborem dla osób tworzących w trakcie podróży.

Z kolei Zenbook 14X OLED (UX3404) to mobilne oblicze na solidnych podstawach. Ten wydajny model ma smukłą i lekką obudowę do wyboru w dwóch kolorach: Sandstone Beige i Inkwell Gray. Wersja Sandstone Beige ma pokrywę wykonaną w nowej, przyjaznej dla środowiska technice plazmowego utleniania elektrolitycznego, która tworzy ceramiczne wykończenie i wrażenie przypominające kamień. We wnętrzu znajdziemy maksymalnie najnowszy procesor Intel Core i9-13900H 13. generacji, grafikę NVIDIA GeForce RTX 3050 klasy studyjnej, 32 GB szybkiej pamięci LPDDR5 oraz dysk SSD PCIe 4.0 o pojemności 1 TB. Do tego dochodzi większy, 14,5-calowy wyświetlacz 16:10 2,8K 120 Hz OLED HDR NanoEdge i bateria o dłuższej żywotności 70 Wh.

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617): Zmechanizowana wytrzymałość

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617) to komputer z procesorem AMD, który został stworzony dla tych, którzy chcą łatwo strumieniować i grać w najnowsze gry. Wyposażono go w najnowszy procesor Ryzen 9 Zen 4, maksymalnie układ graficzny Radeon RDNA3 oraz AMD Smart Access Graphics. Gracze mogą dzięki niemu jeszcze bardziej zanurzyć się w ulubionych aktywnościach dzięki smuklejszym ramkom, współczynnikowi screen-to-body wynoszącemu 90% oraz panelowi o odświeżaniu 240 Hz w rozdzielczości QHD. Notebook jest również wyposażony w 84-łopatkowe wentylatory Arc Flow Fans, do 7 ciepłowodów oraz cztery otwory wentylacyjne, które skutecznie odprowadzają ciepło z wnętrza komputera.

A16 Advantage Edition zapewnia także obsługę nextgenowego hardware’u z USB4, do 2 TB pamięci masowej PCIe 4.0 x4 oraz pamięci RAM DDR5 4800 MHz. Wszystkie sloty na pamięć RAM i pamięć masową są w zasięgu ręki. Nowa, inspirowana stylistyką militarną farba ROG Sandstorm, pojemna bateria 90 Wh oraz obsługa USB-C Power Delivery zostały zaimplementowane w tej wytrzymałej konstrukcji. Obsługa Dolby Atmos zapewnia graczom maksymalne wykorzystanie efektów dźwiękowych i muzycznych, a dwukierunkowa redukcja szumów AI zapewnia wyraźną komunikację w każdym przypadku.

ASUS TUF Gaming F15/17 i A15/17 (FX507/707 i FA507/707): Potężny i trwały

Model F15/17 wyposażony został maksymalnie w procesor Intel Core i9-13900H, a TUF Gaming A15/17 w procesor AMD Ryzen 9 Zen 4, aby umożliwić graczom łatwe strumieniowanie i wielozadaniowość w jednym. Za jakość grafiki w trakcie rozgrywek odpowiada tutaj najnowsza karta graficzna GeForce RTX z serii 40, która zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę w najnowszych tytułach, nawet w rozdzielczości 1440p. Do tego dochodzi jeszcze dedykowany przełącznik MUX oraz NVIDIA Advanced Optimus. Dzięki technologii opartej na sztucznej inteligencji, takiej jak DLSS, obsługiwane tytuły będą działać z jeszcze wyższą częstotliwością odświeżania, zapewniając ultrapłynny ruch.

Użytkownicy mogą wykorzystać pełną wydajność procesora graficznego GeForce RTX 40 Series Laptop dzięki specjalnemu przełącznikowi MUX. Kiedy biblioteka gier zostanie zapełniona, wolne gniazdo M.2 NVMe PCIe Gen 4×4 SSD pozwoli w prosty sposób zwiększyć pojemność pamięci dyskowej.

Nowością na rok 2023 jest wyposażenie wszystkich czterech modeli w przełącznik MUX z funkcją NVIDIA Advanced Optimus, zapewniającą wydajność na najwyższym poziomie. Przełącznik MUX pozwala laptopowi ominąć zintegrowany układ graficzny podczas gry, zwiększając wydajność i zmniejszając opóźnienia.

Wysokowydajny sprzęt wymaga odpowiedniego chłodzenia. Elementem tego systemu są dwa wentylatory Arc Flow o 84-łopatkowej konstrukcji z łopatkami zwężającymi się do zaledwie 0,1 mm w celu redukcji drgań. Zapewniają one do 13% większy przepływ powietrza niż poprzednio stosowane wentylatory i są przy tym cichsze niż w zeszłych modelach. Jednocześnie pozwalają na uzyskanie wyższego poziomu mocy GPU, co przekłada się na jeszcze większą wydajność.

ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA): Zwiększona wszechstronność zapewniająca wyjątkowe wrażenia w grach

ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA) łączy niewiarygodnie realistyczny obraz i wyjątkową wydajność, aby zapewnić niezrównane wrażenia z gier w chmurze i maksymalną produktywność w trakcie podróży. To niezwykłe urządzenie zapewnia niesamowite wrażenia z rozgrywki. Wyposażono je w wyświetlacz WUXGA 16:10, 144 Hz z 83-procentowym stosunkiem ekranu do obudowy, zawias ErgoLift 360°, klawiaturę z funkcją anti-ghosting i czterostrefowym podświetleniem RGB oraz technologię WiFi 6E. ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip charakteryzuje się wytrzymałą obudową i wyjątkowym, perłowo-białym wykończeniem, w którym dla dodatkowego efektu zastosowano klawisze WASD z pomarańczowym akcentem. Zintegrowany dźwięk przestrzenny z certyfikatem Harman Kardon zwiększa intensywność wrażeń, a testy zgodne z amerykańskimi standardami wojskowymi MIL-STD 810H zapewniają odpowiednią wytrzymałość.

Procesor Intel Core i7 12. generacji i 16 GB pamięci sprawiają, że ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip zapewnia użytkownikom odpowiednią wydajność i responsywność, dzięki czemu mogą oni korzystać z urządzenia zarówno do grania w chmurze, jak i do pracy. Pojemny dysk SSD PCI Express umożliwia szybki dostęp do danych. Laptop działa do 10 godzin na jednym ładowaniu.