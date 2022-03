Sony Interactive Entertainment przejmuje Haven Entertainment Studios￼

Walka na rynku gier trwa. Po przejęciu Bungie, twórców legendarnego Halo i Destiny, Sony postanowiło dalej rozszerzać swoje portfolio. Tym razem, wybór padł na Haven Entertainment Studios – rozwijające się studio, zrzeszające dobrze znane nazwiska świata gier.

Haven Entertainment Studios to dzieło Jade Raymond, producentki trzech pierwszych odsłon Assassin’s Creed, Watch Dogs oraz Star Wars: Battlefront II. Zostało ono założone w marcu 2021 roku. Zespół składa się z ponad 60 pracowników, spośród których większość to weterani branży – wielu z nich może pochwalić się ponad 10-letnim doświadczeniem. Na dodatek, to pierwszy kanadyjski producent gier, który przechodzi pod egidę PlayStation Studios.

Pierwszym projektem Haven Entertainment Studios będzie ambitna gra AAA na PlayStation 5. Jak wskazuje Jim Ryan, dyrektor generalny Sony Interactive Entertainment, ma ona w pełni wykorzystywać możliwości next-genowej konsoli. Chociaż nadchodzący tytuł wciąż jest w dużej mierze tajemnicą, wiemy, że ważną rolę odegra w nim żyjący, dynamicznie ewoluujący świat, jak również aspekt zabawy dla wielu graczy.

Haven Entertainment Studios to osiemnaste studio, które dołączy do rodziny PlayStation Studios, a po sfinalizowaniu umowy, zachowa ono autonomię. Wśród deweloperów pracujących pod szyldem PlayStation Studios, znajdziemy m. in. Guerrilla Games (twórców serii Horizon), Naughty Dog (Uncharted, The Last of Us) oraz znanych z serii Gran Turismo Polyphony Digital.