iRobot x Mad Illustrators – wyjątkowa Roomba na licytacji WOŚP

Za sprawą autoryzowanego importera i dystrybutora w Polsce – DLF Sp. z o.o. – marka iRobot kolejny rok z rzędu przyłączy się do akcji charytatywnych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Współpracując z polskimi artystami od 2019 roku powstaje cyklicznie jedyny w swoim rodzaju egzemplarz iRobota Roomba. W 2022 roku do współpracy zaangażowała się graficzka i ilustratorka z Mad Illustrators – Barbara Rochowczyk, sygnująca swoje prace jako Stain on the floor.

Podczas tegorocznego 31. finału WOŚP, marka iRobot wystawi na aukcji model najbardziej zaawansowanego robota odkurzająco-mopującego – Roomba Combo j7+. Podobnie jak w poprzednich latach będzie to unikalny egzemplarz, który ozdobiony został wyjątkową grafiką. Tym razem jego autorką jest ilustratorka i projektantka tkanin Barbara Rochowczyk, podpisująca swoje realizacje jako Stain on the floor. Artystka ukończyła łódzką Akademię Sztuk Pięknych, na wydziale projektowania tekstyliów i mody. Ma na swoim koncie współpracę z takimi markami jak Emilio Pucci, Reserved czy Kubota. Jest też finalistką konkursu dla ilustratorów mody DRAW FASHION 2020 organizowanego przez London College of Fashion. W swoich pracach używa mocnych kolorów i tworzy pełne humoru, kontrastowe desenie, co doskonale widać we współpracy z marką iRobot.

30 lat innowacji

Marce iRobot, producentowi najpopularniejszych na świecie robotów sprzątających, już od 30 lat przyświeca cel tworzenia produktów, które niosą ludziom realną pomoc. Zaprezentowana w 2002 roku pierwsza generacja robota odkurzającego Roomba została doskonale przyjęta przez użytkowników i zapowiadała nadejście rewolucji w sposobie utrzymania porządku w naszych domach. Oto bowiem odkurzanie można było powierzyć niepozornemu urządzeniu o wielkich możliwościach.

iRobot x…

W Polsce marka iRobot angażuje się we wsparcie zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od 2019 rok przygotowywany jest corocznie jedyny w swoim rodzaju egzemplarz iRobota Roomba. Do tej pory w akcję zaangażowali się uznani, polscy artyści – Mateusz Suda, Anna Halarewicz i Oskar Zięta. Tegoroczna aukcja rozpocznie się 20 stycznia.