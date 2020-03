Bill Gates odchodzi z zarządu Microsoftu

Istnieją marki, które trudno wyobrazić sobie bez ich założycieli. Należy do nich Microsoft, którego pomysłodawca i pierwszy prezes, Bill Gates, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobistości w świecie technologii. Teraz zdecydował się on jednak na całkowite opuszczenie zarządu firmy.

Gates ostatecznie zrezygnował z funkcji członka zarządu po 45 latach pracy w firmie, którą założył wraz z Paulem Allenem. Przez wiele lat był on CEO Microsoftu, ale ostatecznie zrezygnował z tej funkcji, by zaangażować się w działalność dobroczynną – w 2000 roku wraz z żoną Melindą założył on fundację Bill & Melinda Gates Foundation. Przez sześć lat był on przewodniczącym zarządu firmy, a następnie jego członkiem. Decyzję o odejściu z tego ostatniego stanowiska Bill Gates ogłosił publicznie w zeszły weekend; oprócz tego zrezygnował on także z funkcji członka zarządu holdingu ubezpieczeniowego Berkshire Hathaway.

Tym razem pożegnanie z Microsoftem jest oficjalne, ale nie ostateczne, ponieważ Gates wciąż chce współpracować z prezesem firmy, Satyą Nadellą, oraz pełnić funkcję jego doradcy ds. technologii. Opuszczenie zarządu umożliwi milionerowi skupienie się na działalności dobroczynnej, przede wszystkim w zakresie walki z epidemią AIDS i innych chorób nękających kraje rozwijające się, zwiększania dostępu do edukacji oraz prób ograniczania zmian klimatycznych. Bill & Melinda Gates Foundation to jedna z największych organizacji filantropijnych na świecie, której łączna pomoc była wyceniana w 2018 roku na 46,8 miliardów dolarów.