Bezprzewodowe słuchawki Creative z przewodnictwem kostnym i regulowanymi zausznikami z efektem pamięci

Creative wprowadza na rynek nowe modele bezprzewodowych zestawów słuchawkowych z technologią przewodnictwa kostnego. Podążając za opiniami testerów i sportowców, inżynierowie Creative Labs. stworzyli nowe modele słuchawek na podstawie bieżącej linii Outlier Free.

Oprócz zmian kolorystycznych, nowe modele dostają możliwość regulowania pałąka, na którym znajdują się przetworniki. Regulacja polega na uformowaniu pałąków zauszników z przetwornikami, dopasowując je do kształtu naszej głowy i uszu. Wstępna regulacja przetworników umożliwia dopasowanie i ustawienie ich położenie względem swojej anatomii, co powoduje uzyskanie optymalnej konfiguracji dźwiękowej, jej jakości i głośności. Creative wprowadza do sprzedaży obecnie cztery nowe zestawy słuchawek bezprzewodowych z regulacją przetworników, Outlier FREE Pro+, oraz Outlier FREE+.

Wykorzystanie technologii przewodnictwa kostnego oparte jest na zjawisku przewodzenia dźwięku za pośrednictwem specjalnych przetworników umieszczonych w słuchawkach, które poprzez wibracje na kościach policzkowych użytkownika przekazują fale dźwiękowe do ucha wewnętrznego. Najważniejszą cechą takiego rozwiązania jest całkowite uwolnienie użytkownika od słuchawek nausznych lub dousznych. Użytkownicy takiego rozwiązania mają zwiększoną świadomość otaczającego ich świata, co przekłada się bezpośrednio na bezpieczeństwo podczas uprawiania sportów w biegach, jazdy na rowerze lub innych wymagających kontroli otoczenia. Powyższe rozwiązanie również się przyda osobom, które lubią rozmawiać ze swoimi znajomymi i równocześnie w tle odsłuchiwać swojego ulubionego podcastu. Dzięki zaletom słuchania na otwartym uchu, słuchawki można wykorzystać do zajęć rekreacyjnych, np. takich jak korzystanie z mobilnych aplikacji karaoke.

Creative Outlier Free+ mają wbudowaną baterię, która na jednym ładowaniu pozwoli na odtwarzanie źródła dźwięku nawet do 10 godzin. Zaledwie 10 minut ładowania pozwoli na odtwarzanie muzyki do dwóch godzin. Słuchawki mają łączność wielopunktową, która pozwala na korzystanie z dwóch urządzeń połączonych przez Bluetooth 5.3 jednocześnie. W celu zminimalizowania opóźnień audio względem wideo słuchawki oferują tryb niskiego opóźnienia dla materiałów audiowizualnych. Zestaw zaopatrzono w mikrofon wielokierunkowy z trybem redukcji szumów i obsługą asystentów głosowych. Na pałąku urządzenia znajdują się intuicyjne przyciski sterujące, które odpowiadają za odbieranie rozmów, sterowanie dźwiękiem i innymi ustawieniami. Cała konstrukcja to połączenie stopu tytanu z lekkim silikonem i z efektem pamięci dla wygody długiego użytkowania nawet w ekstremalnych warunkach. Model Outlier Free+ występuje w dwóch kolorach.

Creative Outlier Free Pro+ to rewolucja w zasobach zestawów słuchawkowych firmy Creative Labs. Mowa tutaj o słuchawkach dedykowanych stricte sportowcom oczekującym od urządzenia odsłuchowego pracy w ekstremalnych warunkach. Creative od dłuższego czas wspiera na całym świecie Triathlon i polskich sportowców, którzy ową dyscyplinę uprawiają. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, firma postanowiła skonstruować i wyprodukować zestaw słuchawkowy, który będzie można używać podczas pływania, żeglowania, jazdy na rowerze, biegania w ekstremalnych deszczowych warunkach. Wyróżniającym aspektem modelu Pro jest fakt, że posiada on najwyższy poziom certyfikatu wodoszczelności IPX8, co pozwala używać zestawu słuchawkowy podczas pływania, a nawet płytkiego nurkowania pod wodą. W zestawie zastosowano odtwarzacz MP3 z wbudowaną 8 GB pamięcią (kompatybilny również z formatami plików FLAC, WAV i APE), na której możemy zapisać nawet 2 000 ulubionych utworów w formacie MP3. Zastosowanie wbudowanej pamięci pozwala na odtwarzanie źródła dźwięku pod wodą gdzie zasięg transmisji bezprzewodowej może być zakłócany. Wersja Outlier Free Pro+ dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych.

Ceny i dostępność

Creative Outlier Free+ wycenione zostało na 399 PLN.

Więcej informacji można znaleźć na stronie creative.com/OutlierFreePlus

Creative Outlier Free Pro+ wycenione zostało na 549 PLN

Więcej informacji można znaleźć na stronie creative.com/OutlierFreeProPlus