Premiera Apple iPad Pro 2018

Przecieki dotyczące wyglądu i funkcjonalności nowego iPada Pro pojawiały się na długo przed wczorajszą konferencją, ale oficjalna prezentacja przyniosła wiele niespodzianek. Tegoroczna wersja stanowi bowiem dla tabletu Apple tak duży krok, jakim dla iPhone’ów był model X.

iPad Pro 2018 prezentuje zupełnie nowe wzornictwo dla tej linii produktowej. Przede wszystkim Apple postanowiło zrezygnować z przycisku Home, zastępując go znanym z nowych iPhone’ów systemem gestów. Pozwoliło to na znaczące zwiększenie powierzchni ekranu w stosunku do wielkości obudowy. Mniejsza wersja nowego iPada Pro otrzymała 11-calowy ekran Liquid Retina, ale jego wymiary pozostały takie same, jak w poprzedniej edycji z ekranem 10,5 cala; większy tablet wyposażony jest natomiast w ekran 12,9 cala, ale dzięki węższym ramkom zdecydowanie zmalał. W urządzeniach zamontowany został również system Face ID z kamerą TrueDepth.

Sercem iPadów Pro 2018 jest nowy ośmiordzeniowy procesor A12X Bionic, któremu towarzyszy siedmiordzeniowy układ graficzny. Ma on przyspieszyć tablety do tego stopnia, by te mogły konkurować z najnowszymi laptopami. Kolejnym ukłonem w stronę komputerów przenośnych jest obecność portu ładowania USB-C, który zastąpił typowe dla produktów Apple wejście Lightning. Służy on nie tylko do uzupełniania baterii iPada, ale także ładowania podłączonych do niego akcesoriów. Niestety, Apple zdecydowało się zrezygnować z wejścia słuchawkowego. Pełne naładowanie ma starczyć na około 10 godzin ciągłej pracy na urządzeniu.

Wraz z tabletem zaprezentowany został również towarzyszący mu rysik. Nowy Apple Pencil jest magnetyczny i ładuje się bezprzewodowo, gdy przyłożymy go do obudowy. Stylus automatyczne paruje się z urządzeniem, a gdy postukamy nim w ekran, iPad się wybudzi. Brak złącza Lightning oznacza, że stara generacja Apple Pencil będzie niekompatybilna z nowymi tabletami, a ulepszony rysik nie będzie działał z poprzednimi wersjami iPadów i iPadów Pro.

Najtańszy iPad Pro z ekranem 11 cali w wersji Wi-fi kosztuje 3 800 PLN i jest wyposażony w 64 GB pamięci wewnętrznej. Za wersję z 256 GB zapłacimy 4 600 PLN, 512 GB – 5 600 PLN a za 1 TB – 7 600 PLN. Urządzenia z większymi ekranami są oczywiście droższe: 64 GB pamięci kosztować nas będzie 4 800 PLN, 256 GB – 5 600 PLN, 512 GB – 6 600 PLN a 1 TB aż 8 600 PLN. Odpowiednio droższe są oczywiście tablety z obsługą sieci komórkowych, a najdroższy spośród nich to wydatek rzędu 9 400 PLN. Nowy Apple Pencil kosztuje natomiast 600 PLN. Wszystkie powyższe akcesoria będą dostępne w sprzedaży od 7 listopada.